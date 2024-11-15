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Yasa dışı bahis operasyonu Serdar Ortaç'a pahalıya patladı: Konserleri iptal edildi
Yasa dışı bahis operasyonu Serdar Ortaç'a pahalıya patladı: Konserleri iptal edildi
Sputnik Türkiye
Yasa dışı bahis operasyonda gözaltına alınan ve ev hapsine çarptırılan şarkıcı Serdar Ortaç'ın konserleri de iptal edildi, ünlü şarkıcının zararının 25... 15.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-15T18:35+0300
2024-11-15T18:35+0300
yaşam
serdar ortaç
yasadışı bahis
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konser
gözaltı
gözaltı kararı
mehmet ali erbil
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Aralarında oyuncu Mehmet Ali Erbil, şarkıcı Serdar Ortaç ve çok sayıda sosyal medya fenomeninin de bulunduğu şüpheliler, yasa dışı bahis operasyonu kapsamında gözaltına alınmıştı. Erbil ve Ortaç için 'ev hapsi' kararı verilirken ünlü şarkıcının 18 konseri 'ev hapsi' nedeniyle iptal edildi. Ortaç'ın zararının 25 milyon liradan fazla olduğu belirtildi. Konserlerin başta İstanbul olmak üzere bir çok ili kapsadığı kaydedildi. Sosyal medyadan da çekildiildi. Yasa dışı bahis operasyonu kapsamında gözaltına alındıktan sonra ev hapsine çarptırılan Serdar Ortaç, radikal bir adım atarak 3 milyon 400 bin takipçili Instagram hesabını kapattı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241114/ev-hapsi-cezasi-alan-serdar-ortactan-ani-karar-3-milyon-400-bin-kisiye-veda-etti-1090376202.html
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serdar ortaç, yasadışı bahis, ev hapsi, konser, gözaltı, gözaltı kararı, mehmet ali erbil , sosyal medya fenomeni
serdar ortaç, yasadışı bahis, ev hapsi, konser, gözaltı, gözaltı kararı, mehmet ali erbil , sosyal medya fenomeni

Yasa dışı bahis operasyonu Serdar Ortaç'a pahalıya patladı: Konserleri iptal edildi

18:35 15.11.2024
© İHA / Hakan Akgünşarkıcı Serdar Ortaç ve sunucu Mehmet Ali Erbil'in de bulunduğu 16 şüpheli adliyeye sevk edildi
şarkıcı Serdar Ortaç ve sunucu Mehmet Ali Erbil'in de bulunduğu 16 şüpheli adliyeye sevk edildi - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2024
© İHA / Hakan Akgün
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Yasa dışı bahis operasyonda gözaltına alınan ve ev hapsine çarptırılan şarkıcı Serdar Ortaç'ın konserleri de iptal edildi, ünlü şarkıcının zararının 25 milyondan fazla olduğu belirtildi.
Aralarında oyuncu Mehmet Ali Erbil, şarkıcı Serdar Ortaç ve çok sayıda sosyal medya fenomeninin de bulunduğu şüpheliler, yasa dışı bahis operasyonu kapsamında gözaltına alınmıştı. Erbil ve Ortaç için 'ev hapsi' kararı verilirken ünlü şarkıcının 18 konseri 'ev hapsi' nedeniyle iptal edildi. Ortaç'ın zararının 25 milyon liradan fazla olduğu belirtildi. Konserlerin başta İstanbul olmak üzere bir çok ili kapsadığı kaydedildi.

Sosyal medyadan da çekildiildi.

Yasa dışı bahis operasyonu kapsamında gözaltına alındıktan sonra ev hapsine çarptırılan Serdar Ortaç, radikal bir adım atarak 3 milyon 400 bin takipçili Instagram hesabını kapattı.
Serdar Ortaç - Sputnik Türkiye, 1920, 14.11.2024
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Ev hapsi cezası alan Serdar Ortaç'tan ani karar: 3 milyon 400 bin kişiye veda etti
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