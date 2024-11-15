https://anlatilaninotesi.com.tr/20241115/yasa-disi-bahis-operasyonu-serdar-ortaca-pahaliya-patladi-konserleri-iptal-edildi-1090455777.html

Yasa dışı bahis operasyonu Serdar Ortaç'a pahalıya patladı: Konserleri iptal edildi

Yasa dışı bahis operasyonu Serdar Ortaç'a pahalıya patladı: Konserleri iptal edildi

Sputnik Türkiye

Yasa dışı bahis operasyonda gözaltına alınan ve ev hapsine çarptırılan şarkıcı Serdar Ortaç'ın konserleri de iptal edildi, ünlü şarkıcının zararının 25... 15.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-15T18:35+0300

2024-11-15T18:35+0300

2024-11-15T18:35+0300

yaşam

serdar ortaç

yasadışı bahis

ev hapsi

konser

gözaltı

gözaltı kararı

mehmet ali erbil

sosyal medya fenomeni

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Aralarında oyuncu Mehmet Ali Erbil, şarkıcı Serdar Ortaç ve çok sayıda sosyal medya fenomeninin de bulunduğu şüpheliler, yasa dışı bahis operasyonu kapsamında gözaltına alınmıştı. Erbil ve Ortaç için 'ev hapsi' kararı verilirken ünlü şarkıcının 18 konseri 'ev hapsi' nedeniyle iptal edildi. Ortaç'ın zararının 25 milyon liradan fazla olduğu belirtildi. Konserlerin başta İstanbul olmak üzere bir çok ili kapsadığı kaydedildi. Sosyal medyadan da çekildiildi. Yasa dışı bahis operasyonu kapsamında gözaltına alındıktan sonra ev hapsine çarptırılan Serdar Ortaç, radikal bir adım atarak 3 milyon 400 bin takipçili Instagram hesabını kapattı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241114/ev-hapsi-cezasi-alan-serdar-ortactan-ani-karar-3-milyon-400-bin-kisiye-veda-etti-1090376202.html

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serdar ortaç, yasadışı bahis, ev hapsi, konser, gözaltı, gözaltı kararı, mehmet ali erbil , sosyal medya fenomeni