https://anlatilaninotesi.com.tr/20241115/adalet-bakani-tunc-hukuka-guven-endeksi-amerika-birlesik-devletlerinde-hazirlaniyor-1090429528.html

Adalet Bakanı Tunç: Hukuka güven endeksi Amerika Birleşik Devletleri'nde hazırlanıyor

Adalet Bakanı Tunç: Hukuka güven endeksi Amerika Birleşik Devletleri'nde hazırlanıyor

Sputnik Türkiye

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç gündemle ilgili bugün basına değerlendirmelerde bulundu. 9. Yargı Paketi'ndeki yeni düzenlemelerle ilgili bilgi veren Bakan Tunç... 15.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-15T11:46+0300

2024-11-15T11:46+0300

2024-11-15T11:46+0300

türkiye

yılmaz tunç

adalet bakanlığı

hukuka güven endeksi

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bugünkü basın açıklamasında “Hukukun üstünlüğü endeksiyle ilgili olarak değerlendirme yapmak, Türkiye ile değerlendirme yapmak bir belediye başkanının haddi de değil, hakkı da değil. O endekslerin nerede hazırlandığını biz çok iyi biliyoruz. Hukuka güven endeksi Amerika Birleşik Devletlerinde hazırlanıyor" dedi.

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yılmaz tunç, adalet bakanlığı, hukuka güven endeksi