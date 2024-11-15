https://anlatilaninotesi.com.tr/20241115/adalet-bakani-tunc-hukuka-guven-endeksi-amerika-birlesik-devletlerinde-hazirlaniyor-1090429528.html
Adalet Bakanı Tunç: Hukuka güven endeksi Amerika Birleşik Devletleri'nde hazırlanıyor
Adalet Bakanı Tunç: Hukuka güven endeksi Amerika Birleşik Devletleri'nde hazırlanıyor
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç gündemle ilgili bugün basına değerlendirmelerde bulundu. 9. Yargı Paketi'ndeki yeni düzenlemelerle ilgili bilgi veren Bakan Tunç... 15.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-15T11:46+0300
2024-11-15T11:46+0300
2024-11-15T11:46+0300
türkiye
yılmaz tunç
adalet bakanlığı
hukuka güven endeksi
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bugünkü basın açıklamasında “Hukukun üstünlüğü endeksiyle ilgili olarak değerlendirme yapmak, Türkiye ile değerlendirme yapmak bir belediye başkanının haddi de değil, hakkı da değil. O endekslerin nerede hazırlandığını biz çok iyi biliyoruz. Hukuka güven endeksi Amerika Birleşik Devletlerinde hazırlanıyor" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241113/bakan-tunc-duyurdu-hukuk-mesleklerine-giris-sinavi-tarihi-belli-oldu-1090366693.html
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yılmaz tunç, adalet bakanlığı, hukuka güven endeksi
yılmaz tunç, adalet bakanlığı, hukuka güven endeksi
Adalet Bakanı Tunç: Hukuka güven endeksi Amerika Birleşik Devletleri'nde hazırlanıyor
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç gündemle ilgili bugün basına değerlendirmelerde bulundu. 9. Yargı Paketi'ndeki yeni düzenlemelerle ilgili bilgi veren Bakan Tunç, gelen soru üzerine " O endekslerin nerede hazırlandığını biz çok iyi biliyoruz. Hukuka güven endeksi Amerika Birleşik Devletlerinde hazırlanıyor" dedi.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bugünkü basın açıklamasında “Hukukun üstünlüğü endeksiyle ilgili olarak değerlendirme yapmak, Türkiye ile değerlendirme yapmak bir belediye başkanının haddi de değil, hakkı da değil. O endekslerin nerede hazırlandığını biz çok iyi biliyoruz. Hukuka güven endeksi Amerika Birleşik Devletlerinde hazırlanıyor" dedi.