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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241117/rusya-savunma-bakanligi-kursk-bolgesinde-80den-fazla-ukrayna-askeri-etkisiz-hale-getirildi-1090496548.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Kursk Bölgesi’nde 80’den fazla Ukrayna askeri etkisiz hale getirildi
Rusya Savunma Bakanlığı: Kursk Bölgesi’nde 80’den fazla Ukrayna askeri etkisiz hale getirildi
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Kursk Bölgesi’nde yer alan Olgovskaya Roşa mevkiinde 80’den fazla Ukrayna askerinin etkisiz hale getirildiğini, 24 askerin de esir... 17.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-17T19:13+0300
2024-11-17T19:31+0300
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Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Rus Silahlı Kuvvetleri, Kursk Bölgesi’nde yer alan Olgovskaya Roşa mevkiinde kuşatıldıkları bölgeden gruplar halinde ayrılmaya çalışan 80’den fazla Ukrayna askerini etkisiz hale getirdi, 24 asker ise esir alındı.Ukrayna birliklerinin bu sabah saat 04.00 sularında Kursk Bölgesi’nde yer alan Olgovskaya Roşa mevkiinde kuşatıldıkları bölgeden 15-20 kişilik gruplar halinde ayrılmaya çalıştığına dikkat çekilen açıklamada, "Etkili ateş sonucunda 80'den fazla aşırı milliyetçi öldürüldü, bazıları silah arkadaşları tarafından terk edilen yaklaşık 40 Ukrayna askeri yaralandı, ayrıca 24 Ukrayna militanı esir alındı" ifadelerine yer verildi.Bakanlık, Rus askerlerin bölgeyi temizlemeye ve düşman birliklerinden geri kalanları etkisiz hale getirmeye devam ettiğini vurguladı.Ukrayna ordusu, 6 Ağustos saat 05.30’da Kursk Bölgesi’ndeki toprakları ele geçirme amacıyla saldırıya geçmişti. Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Ukrayna ordu birliklerinin ilerleyişinin durdurulduğunu açıklamıştı. Rusya Savunma Bakanlığı’nın verdiği son bilgiye göre, Ukrayna ordusu o tarihten bu yana 33 bin 250’den fazla askerinden yoksun kaldı, 213’ü tank olmak üzere 1.423 zırhlı araç kaybetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241117/rus-ordusu-ukraynadaki-askeri-isletmeleri-ve-enerji-altyapisini-vurdu-1090491277.html
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Rusya Savunma Bakanlığı: Kursk Bölgesi’nde 80’den fazla Ukrayna askeri etkisiz hale getirildi

19:13 17.11.2024 (güncellendi: 19:31 17.11.2024)
© Sputnik / Yevgeniy BiyatovÖzel askeri harekat bölgesindeki Rus askerler
Özel askeri harekat bölgesindeki Rus askerler - Sputnik Türkiye, 1920, 17.11.2024
© Sputnik / Yevgeniy Biyatov
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Rusya Savunma Bakanlığı, Kursk Bölgesi’nde yer alan Olgovskaya Roşa mevkiinde 80’den fazla Ukrayna askerinin etkisiz hale getirildiğini, 24 askerin de esir alındığını duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Rus Silahlı Kuvvetleri, Kursk Bölgesi’nde yer alan Olgovskaya Roşa mevkiinde kuşatıldıkları bölgeden gruplar halinde ayrılmaya çalışan 80’den fazla Ukrayna askerini etkisiz hale getirdi, 24 asker ise esir alındı.
Ukrayna birliklerinin bu sabah saat 04.00 sularında Kursk Bölgesi’nde yer alan Olgovskaya Roşa mevkiinde kuşatıldıkları bölgeden 15-20 kişilik gruplar halinde ayrılmaya çalıştığına dikkat çekilen açıklamada, "Etkili ateş sonucunda 80'den fazla aşırı milliyetçi öldürüldü, bazıları silah arkadaşları tarafından terk edilen yaklaşık 40 Ukrayna askeri yaralandı, ayrıca 24 Ukrayna militanı esir alındı" ifadelerine yer verildi.
Bakanlık, Rus askerlerin bölgeyi temizlemeye ve düşman birliklerinden geri kalanları etkisiz hale getirmeye devam ettiğini vurguladı.
Ukrayna ordusu, 6 Ağustos saat 05.30’da Kursk Bölgesi’ndeki toprakları ele geçirme amacıyla saldırıya geçmişti. Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Ukrayna ordu birliklerinin ilerleyişinin durdurulduğunu açıklamıştı.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın verdiği son bilgiye göre, Ukrayna ordusu o tarihten bu yana 33 bin 250’den fazla askerinden yoksun kaldı, 213’ü tank olmak üzere 1.423 zırhlı araç kaybetti.
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