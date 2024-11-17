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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241117/rus-ordusu-ukraynadaki-askeri-isletmeleri-ve-enerji-altyapisini-vurdu-1090491277.html
Rus ordusu Ukrayna’daki askeri işletmeleri ve enerji altyapısını vurdu
Rus ordusu Ukrayna’daki askeri işletmeleri ve enerji altyapısını vurdu
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri’nin Ukrayna’nın enerji altyapı tesislerine ve askeri işletmelerine yoğun bombardıman düzenlediğini bildirdi... 17.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-17T12:45+0300
2024-11-17T13:36+0300
ukrayna krizi
rusya
rusya savunma bakanlığı
rus ordusu
rus silahlı kuvvetleri
ukrayna
donbass
özel askeri harekat
ukrayna ordusu
kayıp
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Rusya Savunma Bakanlığı, Donbass ve Ukrayna’da devam eden özel askeri operasyona ilişkin güncel bilgileri paylaştı. Açıklamaya göre Rus Silahlı Kuvvetleri bu sabah yüksek hassasiyetli uzun menzilli hava ve deniz tabanlı silahlarla ve insansız hava araçları (İHA) ile Ukrayna'nın askeri sanayi sektörünün işleyişini sağlayan kritik enerji altyapı tesislerini ve askeri üretim yapan işletmelerini vurdu, planlanan tüm hedefler imha edildi.Cephe hattında ise Sever (Kuzey) Askeri Grubu birlikleri, Harkov istikametinde 4 yerleşimin yakınlarında konuşlanan Ukrayna Silahlı Kuvvetleri oluşumlarını bozguna uğrattı. Çatışmalarda yaklaşık 65 Ukrayna askeri etkisiz hale getirilirken bir zırhlı muharebe aracı, 2 otomobil, bir D-30 obüsü ve bir Anklav-N elektronik harp istasyonu imha edildi.Zapad (Batı) Askeri Grubu birlikleri taktik konumlarını pekiştirerek, Harkov Bölgesi’nde, Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) ve Lugansk Halk Cumhuriyeti’nde (LHC) Ukrayna birliklerinin insan gücü ve teçhizatını vurdu. Altı karşı saldırısı Rus askerlerince püskürtülen Ukrayna birlikleri 470’ten fazla asker, bir tank, 4 zırhlı piyade aracı, 2 ABD yapımı M113 zırhlısı ve çok sayıda askeri teçhizat kaybetti. Rus güçleri ayrıca düşmana ait 2 mühimmat deposu imha etti.Yug (Güney) Askeri Grubu birlikleri aktif eylemlere cephenin ilerisindeki konumlarını pekiştirerek, DHC’nin 8 ilçesinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri oluşumlarını bozguna uğrattı. Altı karşı saldırısı püskürtülen Ukrayna birlikleri yaklaşık 520 asker, bir tank, 6 otomobil ve çok sayıda askeri teçhizat kaybetti. Rus askerleri aynı zamanda 3 adet Anklav-N ve Kvertus elektronik harp istasyonu ile 3 mühimmat deposunu imha etti.Tsentr (Merkez) Askeri Grubu birlikleri düşman savunmasının derinliklerine doğru ilerleyişini sürdürerek, DHC’nin 8 ilçesinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin insan gücü ve teçhizatını vurdu. Düşmanın 9 karşı saldırısı Rus askerleri tarafından püskürtüldü. Çatışmalarda ölü ya da yaralı olarak 345 kadar Ukrayna askeri etkisiz hale getirildi, düşmana ait bir tank, 4 adet Kozak ve MaxxPro zırhlı aracı, 4 otomobil ve bir Msta-B obüsü imha edildi.Vostok (Doğu) Askeri Grubu birlikleri düşman savunmasının derinliklerine doğru ilerleyişini sürdürerek, DHC’nin 3 ilçesinde konuşlanan düşmanın insan gücü ve teçhizatını vurdu. İki karşı saldırısı püskürtülen Ukrayna birlikleri 140 kadar asker, bir tank, 2 zırhlı piyade aracı, bir ABD yapımı HMMWV zırhlısı, 8 otomobil ve bir Gvozdika topçu düzeneğini kaybetti.Dnepr (Dinyeper) Askeri Grubu birlikleri ise Zaporojye ve Herson bölgelerinde yer aldıkları çatışmalarda düşmanın insan gücü ve teçhizatını vurdu, çatışmalarda 80 kadar Ukrayna askeri etkisiz hale getirildi, 4 otomobil, bir elektronik harp istasyonu ve bir insansız bot deposu imha edildi.Rapora göre hava, topçu-füze birlikleri ile İHA ekiplerinin desteklediği Rus Silahlı Kuvvetleri Ukrayna’daki askeri havalimanlarının altyapısını, askeri sanayi işletmelerinin çalışmasını sağlayan enerji tesisleri, İHA depolama tesisi ile 144 bölgede konuşlanan insan gücü ve teçhizatını vurdu.Rus hava savunma sistemleri 4 adet Fransa yapımı güdümlü Hammer bombası, 2 adet ABD yapımı HIMARS füzesi ve 108 uçak tipi İHA düşürdü. Karadeniz Filosu’nun uçakları Karadeniz’in kuzeybatı kısmında ise 4 insansız bot imha etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241112/rusya-savunma-bakanligi-ukrayna-ordusunun-yaklasik-2-bin-askeri-etkisiz-hale-getirildi-1090299031.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, rus silahlı kuvvetleri, ukrayna, donbass, özel askeri harekat, ukrayna ordusu, kayıp
rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, rus silahlı kuvvetleri, ukrayna, donbass, özel askeri harekat, ukrayna ordusu, kayıp

Rus ordusu Ukrayna’daki askeri işletmeleri ve enerji altyapısını vurdu

12:45 17.11.2024 (güncellendi: 13:36 17.11.2024)
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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri’nin Ukrayna’nın enerji altyapı tesislerine ve askeri işletmelerine yoğun bombardıman düzenlediğini bildirdi. Bakanlığın günlük raporuna göre Ukrayna ordusu farklı istikametlerde 1.620 kadar asker ve 4 tank kaybetti.
Rusya Savunma Bakanlığı, Donbass ve Ukrayna’da devam eden özel askeri operasyona ilişkin güncel bilgileri paylaştı. Açıklamaya göre Rus Silahlı Kuvvetleri bu sabah yüksek hassasiyetli uzun menzilli hava ve deniz tabanlı silahlarla ve insansız hava araçları (İHA) ile Ukrayna'nın askeri sanayi sektörünün işleyişini sağlayan kritik enerji altyapı tesislerini ve askeri üretim yapan işletmelerini vurdu, planlanan tüm hedefler imha edildi.
Cephe hattında ise Sever (Kuzey) Askeri Grubu birlikleri, Harkov istikametinde 4 yerleşimin yakınlarında konuşlanan Ukrayna Silahlı Kuvvetleri oluşumlarını bozguna uğrattı. Çatışmalarda yaklaşık 65 Ukrayna askeri etkisiz hale getirilirken bir zırhlı muharebe aracı, 2 otomobil, bir D-30 obüsü ve bir Anklav-N elektronik harp istasyonu imha edildi.
Zapad (Batı) Askeri Grubu birlikleri taktik konumlarını pekiştirerek, Harkov Bölgesi’nde, Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) ve Lugansk Halk Cumhuriyeti’nde (LHC) Ukrayna birliklerinin insan gücü ve teçhizatını vurdu. Altı karşı saldırısı Rus askerlerince püskürtülen Ukrayna birlikleri 470’ten fazla asker, bir tank, 4 zırhlı piyade aracı, 2 ABD yapımı M113 zırhlısı ve çok sayıda askeri teçhizat kaybetti. Rus güçleri ayrıca düşmana ait 2 mühimmat deposu imha etti.
Yug (Güney) Askeri Grubu birlikleri aktif eylemlere cephenin ilerisindeki konumlarını pekiştirerek, DHC’nin 8 ilçesinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri oluşumlarını bozguna uğrattı. Altı karşı saldırısı püskürtülen Ukrayna birlikleri yaklaşık 520 asker, bir tank, 6 otomobil ve çok sayıda askeri teçhizat kaybetti. Rus askerleri aynı zamanda 3 adet Anklav-N ve Kvertus elektronik harp istasyonu ile 3 mühimmat deposunu imha etti.
Tsentr (Merkez) Askeri Grubu birlikleri düşman savunmasının derinliklerine doğru ilerleyişini sürdürerek, DHC’nin 8 ilçesinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin insan gücü ve teçhizatını vurdu. Düşmanın 9 karşı saldırısı Rus askerleri tarafından püskürtüldü. Çatışmalarda ölü ya da yaralı olarak 345 kadar Ukrayna askeri etkisiz hale getirildi, düşmana ait bir tank, 4 adet Kozak ve MaxxPro zırhlı aracı, 4 otomobil ve bir Msta-B obüsü imha edildi.
Vostok (Doğu) Askeri Grubu birlikleri düşman savunmasının derinliklerine doğru ilerleyişini sürdürerek, DHC’nin 3 ilçesinde konuşlanan düşmanın insan gücü ve teçhizatını vurdu. İki karşı saldırısı püskürtülen Ukrayna birlikleri 140 kadar asker, bir tank, 2 zırhlı piyade aracı, bir ABD yapımı HMMWV zırhlısı, 8 otomobil ve bir Gvozdika topçu düzeneğini kaybetti.
Dnepr (Dinyeper) Askeri Grubu birlikleri ise Zaporojye ve Herson bölgelerinde yer aldıkları çatışmalarda düşmanın insan gücü ve teçhizatını vurdu, çatışmalarda 80 kadar Ukrayna askeri etkisiz hale getirildi, 4 otomobil, bir elektronik harp istasyonu ve bir insansız bot deposu imha edildi.
Rapora göre hava, topçu-füze birlikleri ile İHA ekiplerinin desteklediği Rus Silahlı Kuvvetleri Ukrayna’daki askeri havalimanlarının altyapısını, askeri sanayi işletmelerinin çalışmasını sağlayan enerji tesisleri, İHA depolama tesisi ile 144 bölgede konuşlanan insan gücü ve teçhizatını vurdu.
Rus hava savunma sistemleri 4 adet Fransa yapımı güdümlü Hammer bombası, 2 adet ABD yapımı HIMARS füzesi ve 108 uçak tipi İHA düşürdü. Karadeniz Filosu’nun uçakları Karadeniz’in kuzeybatı kısmında ise 4 insansız bot imha etti.
Rus çoklu roketatar Grad - Sputnik Türkiye, 1920, 12.11.2024
Ukrayna krizi
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusunun yaklaşık 2 bin askeri etkisiz hale getirildi
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