https://anlatilaninotesi.com.tr/20241112/rusya-savunma-bakanligi-ukrayna-ordusunun-yaklasik-2-bin-askeri-etkisiz-hale-getirildi-1090299031.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusunun yaklaşık 2 bin askeri etkisiz hale getirildi
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusunun yaklaşık 2 bin askeri etkisiz hale getirildi
Sputnik Türkiye
Rusya ordusunun, Ukrayna ve Donbass’ta devam eden özel askeri harekat kapsamında son bir gün içerisinde bin 985 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdiği ve... 12.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-12T13:09+0300
2024-11-12T13:09+0300
2024-11-12T13:08+0300
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Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.Bakanlığın açıklamasına göre, Ukrayna’nın 142 noktasına savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırısı sonucu Ukrayna hava üslerinin altyapısı, Ukrayna ordusunu besleyen enerji tesisleri ile Ukraynalı askerlerin ve askeri teçhizatın yoğun olduğu yerler imha edildi.‘Sever’ (Kuzey) Askeri Grubu, Harkov istikametinde aktif eylemlerine devam ederek Ukrayna ordusunun 60 askerini etkisiz hale getirdi ve bir zırhlı savaş aracını imha etti.‘Zapad’ (Batı) Askeri Grubu birlikleri taktik konumunu iyileştirerek üç karşı saldırıyı püskürttü. Düşman güçlerin kaybı 470’tan fazla asker olarak gerçekleşti.‘Yug’ (Güney) Askeri Grubu cephenin ilerisindeki konumunu iyileştirdi. Beş karşı saldırısı akamete uğratılan Ukraynalı birlikler 765 asker ve bir zırhlı savaş aracı kaybetti.‘Tsentr’ (Merkez) Askeri Grubu birimleri düşman savunmasının derinliklerine ilerlemeye ve düşman güçleri bozguna uğratmaya devam etti. 11 karşı saldırı engellenirken 470 Ukraynalı asker etkisiz hale getirildi, bir Leopard tankı ve biri ABD yapımı MaxxPro olmak üzere 5 zırhlı savaş aracı imha edildi.‘Vostok’ (Doğu) Askeri Grubu daha avantajlı konumlara ulaştı ve dört karşı saldırıyı püskürttü. Ukrayna ordusunun kaybı 150 kadar asker ve bir tank oldu.‘Dnepr’ Askeri Grubu, düşman grupları bozguna uğratmaya devam ederken düşman 70 kadar asker kaybetti.Rus hava savunma güçleri altı adet ABD yapımı HIMARS füzesi ve 71 insansız hava aracını engelledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241112/ukrayna-ordusu-kursktaki-sivilleri-canli-kalkan-olarak-kullaniyor-1090290656.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, donbass, ukrayna, ukrayna ordusu, özel askeri harekat, himars, insansız hava aracı (iha), iha
rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, donbass, ukrayna, ukrayna ordusu, özel askeri harekat, himars, insansız hava aracı (iha), iha
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusunun yaklaşık 2 bin askeri etkisiz hale getirildi
Rusya ordusunun, Ukrayna ve Donbass’ta devam eden özel askeri harekat kapsamında son bir gün içerisinde bin 985 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdiği ve Ukrayna’daki hedeflere grup saldırısı gerçekleştirdiği belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.
Bakanlığın açıklamasına göre, Ukrayna’nın 142 noktasına savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırısı sonucu Ukrayna hava üslerinin altyapısı, Ukrayna ordusunu besleyen enerji tesisleri ile Ukraynalı askerlerin ve askeri teçhizatın yoğun olduğu yerler imha edildi.
‘Sever’ (Kuzey) Askeri Grubu, Harkov istikametinde aktif eylemlerine devam ederek Ukrayna ordusunun 60 askerini etkisiz hale getirdi ve bir zırhlı savaş aracını imha etti.
‘Zapad’ (Batı) Askeri Grubu birlikleri taktik konumunu iyileştirerek üç karşı saldırıyı püskürttü. Düşman güçlerin kaybı 470’tan fazla asker olarak gerçekleşti.
‘Yug’ (Güney) Askeri Grubu cephenin ilerisindeki konumunu iyileştirdi. Beş karşı saldırısı akamete uğratılan Ukraynalı birlikler 765 asker ve bir zırhlı savaş aracı kaybetti.
‘Tsentr’ (Merkez) Askeri Grubu birimleri düşman savunmasının derinliklerine ilerlemeye ve düşman güçleri bozguna uğratmaya devam etti. 11 karşı saldırı engellenirken 470 Ukraynalı asker etkisiz hale getirildi, bir Leopard tankı ve biri ABD yapımı MaxxPro olmak üzere 5 zırhlı savaş aracı imha edildi.
‘Vostok’ (Doğu) Askeri Grubu daha avantajlı konumlara ulaştı ve dört karşı saldırıyı püskürttü. Ukrayna ordusunun kaybı 150 kadar asker ve bir tank oldu.
‘Dnepr’ Askeri Grubu, düşman grupları bozguna uğratmaya devam ederken düşman 70 kadar asker kaybetti.
Rus hava savunma güçleri altı adet ABD yapımı HIMARS füzesi ve 71 insansız hava aracını engelledi.