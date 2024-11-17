https://anlatilaninotesi.com.tr/20241117/istanbul-bogazinda-gemi-trafigi-cift-yonlu-askiya-alindi-1090498391.html

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı

Sputnik Türkiye

İstanbul Boğazı'nda 114 metre uzunluğundaki tanker nedeniyle gemi trafiği çift yönlü askıya alındı. 17.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-17T22:06+0300

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türkiye

istanbul boğazı

gemi

tanker

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İstanbul Boğazı'nda seyir halindeki Nazan isimli 114 metre boyundaki tankerde İstanbul Boğazı Kandilli önlerinde dümen arızası meydana geldi.İhbar üzerine harekete geçen Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri, Kurtarma-7 ve Kurtarma-9 römorkörlerini olay yerine sevk etti. Yaşanan arıza nedeniyle İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü olarak askıya alındı.

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istanbul boğazı, gemi, tanker