https://anlatilaninotesi.com.tr/20241117/istanbul-bogazinda-gemi-trafigi-cift-yonlu-askiya-alindi-1090498391.html
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı
Sputnik Türkiye
İstanbul Boğazı'nda 114 metre uzunluğundaki tanker nedeniyle gemi trafiği çift yönlü askıya alındı. 17.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-17T22:06+0300
2024-11-17T22:06+0300
2024-11-17T22:53+0300
türkiye
istanbul boğazı
gemi
tanker
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İstanbul Boğazı'nda seyir halindeki Nazan isimli 114 metre boyundaki tankerde İstanbul Boğazı Kandilli önlerinde dümen arızası meydana geldi.İhbar üzerine harekete geçen Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri, Kurtarma-7 ve Kurtarma-9 römorkörlerini olay yerine sevk etti. Yaşanan arıza nedeniyle İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü olarak askıya alındı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241117/silahli-kavgaya-karisan-sosyal-medya-fenomeni-tutuklandi-1090498687.html
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istanbul boğazı, gemi, tanker
istanbul boğazı, gemi, tanker
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı
22:06 17.11.2024 (güncellendi: 22:53 17.11.2024)
İstanbul Boğazı'nda 114 metre uzunluğundaki tanker nedeniyle gemi trafiği çift yönlü askıya alındı.
İstanbul Boğazı'nda seyir halindeki Nazan isimli 114 metre boyundaki tankerde İstanbul Boğazı Kandilli önlerinde dümen arızası meydana geldi.
İhbar üzerine harekete geçen Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri, Kurtarma-7 ve Kurtarma-9 römorkörlerini olay yerine sevk etti.
Yaşanan arıza nedeniyle İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü olarak askıya alındı.