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İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı
Sputnik Türkiye
İstanbul Boğazı'nda 114 metre uzunluğundaki tanker nedeniyle gemi trafiği çift yönlü askıya alındı. 17.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-17T22:06+0300
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İstanbul Boğazı'nda seyir halindeki Nazan isimli 114 metre boyundaki tankerde İstanbul Boğazı Kandilli önlerinde dümen arızası meydana geldi.İhbar üzerine harekete geçen Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri, Kurtarma-7 ve Kurtarma-9 römorkörlerini olay yerine sevk etti. Yaşanan arıza nedeniyle İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü olarak askıya alındı.
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istanbul boğazı, gemi, tanker
istanbul boğazı, gemi, tanker

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı

22:06 17.11.2024 (güncellendi: 22:53 17.11.2024)
© AA / Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüİstanbul Boğazı'nda dümen arızası yaşayan 114 metre uzunluğundaki tanker nedeniyle gemi trafiği çift yönlü askıya alındı.
İstanbul Boğazı'nda dümen arızası yaşayan 114 metre uzunluğundaki tanker nedeniyle gemi trafiği çift yönlü askıya alındı. - Sputnik Türkiye, 1920, 17.11.2024
© AA / Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü
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İstanbul Boğazı'nda 114 metre uzunluğundaki tanker nedeniyle gemi trafiği çift yönlü askıya alındı.
İstanbul Boğazı'nda seyir halindeki Nazan isimli 114 metre boyundaki tankerde İstanbul Boğazı Kandilli önlerinde dümen arızası meydana geldi.
İhbar üzerine harekete geçen Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri, Kurtarma-7 ve Kurtarma-9 römorkörlerini olay yerine sevk etti.
Yaşanan arıza nedeniyle İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü olarak askıya alındı.
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