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Silahlı kavgaya karışan sosyal medya fenomeni tutuklandı
Silahlı kavgaya karışan sosyal medya fenomeni tutuklandı
Sputnik Türkiye
Ankara’da iki sosyal medya fenomeninin canlı yayında kavga etmesine ilişkin soruşturmada gözaltına alınan zanlılardan C.Ş. 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan... 17.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-17T22:50+0300
2024-11-17T22:50+0300
türkiye
sosyal medya fenomeni
fenomen
tutuklama
ankara
silahlı kavga
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Ankara'da sosyal medya fenomenleri arasında çıkan silahlı kavgaya ilişkin Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yazılı bir açıklama yapıldı. Buna göre Sincan ilçesinde Ç.Y, C.Ş. ve M.H. arasında yaşanan silahla yaralama olayıyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldığı ifade edildi.Soruşturmada, şüpheliler C.Ş. ve M.H'nin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla 16 Kasım'da şüpheli Ç.Y'nin ise hastaneden taburcu edilmesinin ardından 17 Kasım Pazar günü gözaltına alındığı belirtildi.Olaya dair yayına erişim yasağının getirildiği duyurulan açıklamada şu bilgilere yer verildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241116/sosyal-medya-fenomeni-murat-ovuce-3-kurusluk-tazminat-davasi-1090469792.html
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sosyal medya fenomeni, fenomen, tutuklama, ankara, silahlı kavga
sosyal medya fenomeni, fenomen, tutuklama, ankara, silahlı kavga

Silahlı kavgaya karışan sosyal medya fenomeni tutuklandı

22:50 17.11.2024
© ALİ NARGÜNER - FAZLI ÇOLAK-AW330572Sosyal medya fenomenlerinin silahlı kavgası: Yaralandığı anı canlı yayında paylaştı
Sosyal medya fenomenlerinin silahlı kavgası: Yaralandığı anı canlı yayında paylaştı - Sputnik Türkiye, 1920, 17.11.2024
© ALİ NARGÜNER - FAZLI ÇOLAK-AW330572
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Ankara’da iki sosyal medya fenomeninin canlı yayında kavga etmesine ilişkin soruşturmada gözaltına alınan zanlılardan C.Ş. 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı. Diğer 2 şüpheliye ev hapsi verilirken, olaya dair görüntülere erişim yasağı getirildi.
Ankara'da sosyal medya fenomenleri arasında çıkan silahlı kavgaya ilişkin Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yazılı bir açıklama yapıldı.
Buna göre Sincan ilçesinde Ç.Y, C.Ş. ve M.H. arasında yaşanan silahla yaralama olayıyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldığı ifade edildi.
Soruşturmada, şüpheliler C.Ş. ve M.H'nin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla 16 Kasım'da şüpheli Ç.Y'nin ise hastaneden taburcu edilmesinin ardından 17 Kasım Pazar günü gözaltına alındığı belirtildi.
Olaya dair yayına erişim yasağının getirildiği duyurulan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Soruşturma aşamasında 'TikTok' isimli sosyal paylaşım sitesinde yayımlanan şiddet içerikli görüntüler ve haberlerle ilgili olarak kamu düzeninin korunması ve suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığımızın talebi doğrultusunda, Ankara Batı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından 5651 sayılı Kanunun 8/A maddesi uyarınca bahse konu olay anına ilişkin internet ortamında yapılan yayınlara erişimin engellenmesi kararı verilmiştir.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden ifade ve sair adli işlemleri biten şüpheli C.Ş, sevk edildiği Ankara Batı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanmış, şüpheliler M.H. ve Ç.Y. hakkında ise 'konutunu terk etmemek' ve 'yurt dışı çıkış yasağı' adli kontrol tedbirlerine hükmedilmiştir."

Murat Övüç - Sputnik Türkiye, 1920, 16.11.2024
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Sosyal medya fenomeni Murat Övüç'e '3 kuruşluk' tazminat davası
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