https://anlatilaninotesi.com.tr/20241117/ankarada-sosyal-medya-fenomenleri-arasinda-silahli-kavga-yaralandigi-ani-canli-yayinda-paylasti-1090491440.html

Ankara'da sosyal medya fenomenleri arasında silahlı kavga: Yaralandığı anı canlı yayında paylaştı

Ankara'da sosyal medya fenomenleri arasında silahlı kavga: Yaralandığı anı canlı yayında paylaştı

Sputnik Türkiye

Ankara'nın Sincan ilçesinde, aralarında husumet bulunan Cansum Şener ile Çağlayan Yıldırım isimli sosyal medya fenomenleri arasında kavga çıktı. Çıkan kavgada... 17.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-17T13:10+0300

2024-11-17T13:10+0300

2024-11-17T13:10+0300

türkiye

sosyal medya

sosyal medya fenomeni

kavga

cansum şener

çağlayan yıldırım

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Ankara’nın Sincan ilçesinde sosyal medya fenomenleri arasında kavga çıktı. Çıkan kavgada Cansum Şener, Çağlayan Yıldırım'ı tabancayla vurarak yaraladı. Yıldırım olayı sosyal medya hesabından canlı yayında paylaştı.Cansum Şener ile Çağlayan Yıldırım arasında kavga: Canlı yayınladılarAnkara’nın Sincan ilçesinde dün akşam saatlerinde sosyal medya fenomenleri Cansum Şener ve Çağlayan Yıldırım arasında silahlı kavga çıktı. Cansum Şener, kavga esnasında Çağlayan Yıldırım'ı ruhsatsız silahıyla sol bacağından yaraladıktan sonra M.H. kontrolündeki araçla olay yerinden kaçtı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bacağından yaralanan Çağlayan Y., sağlık ekibi tarafından hastaneye kaldırılırken, polis ekibi ise olayla ilgili inceleme başlattı.Cansum Şener'in 80 suç kaydı varmışOlay yerinden araçla kaçanlar, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan Cansum Şener'in daha önce işlediği suçlardan 80 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

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