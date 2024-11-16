https://anlatilaninotesi.com.tr/20241116/kerimcan-durmaz-evlilik-vaadiyle-dolandiricilik-iddialarina-ilk-kez-yanit-verdi-abuk-sabuk-her-1090478496.html
Kerimcan Durmaz, evlilik vaadiyle dolandırıcılık iddialarına ilk kez yanıt verdi: 'Abuk sabuk her duyduğunuza inanmayın'
Kerimcan Durmaz, evlilik vaadiyle dolandırıcılık iddialarına ilk kez yanıt verdi: 'Abuk sabuk her duyduğunuza inanmayın'
Sputnik Türkiye
Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz, evlilik vaadiyle dolandırıcılık yaptığı iddialarıyla ilgili 'abuk sabuk her duyduğunuza inanmayın' yanıtını verirken... 16.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-16T15:19+0300
2024-11-16T15:19+0300
2024-11-16T15:19+0300
yaşam
kerimcan durmaz
evlilik
sosyal medya fenomeni
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Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz'ın kendisini evlilik vaadiyle kandırdığını iddia eden Çağla Çetin, Durmaz'ın kendisinden 20 milyon lira aldığını söylemişti. Bu sözlere yanıt veren Durmaz iddiaları yalanlarken, "Bu suçlamalara mı iddialara mı ithamlara mı açıklama yapayım" dedi. İlk kez konuştuKonuyla ilgili ilk kez konuşan Kerimcan Durmaz, hakkındaki iddiaları yalanladı. Durmaz suçlamalarla ilgili, "Arkadaşlar böyle abuk sabuk şeyler. Bu suçlamalara mı, iddialara mı, ithamlara mı açıklama yapayım? Hiç kimseye cevap vermiyorum, ancak yasal yollarla iletişim kurabiliriz" diye konuştu. İnsanların her duyduklarına inanmamaları gerektiğini söyleyen Durmaz., kendisine yönelik söylentilere karşı daha fazla açıklama yapmayacağını söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241108/cagla-cetin-kerimcan-cagla-cetin-kimdir-cagla-cetin-kocasi-kerimcan-durmaz-dolandirma-almanya-1090182643.html
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kerimcan durmaz, evlilik, sosyal medya fenomeni
kerimcan durmaz, evlilik, sosyal medya fenomeni
Kerimcan Durmaz, evlilik vaadiyle dolandırıcılık iddialarına ilk kez yanıt verdi: 'Abuk sabuk her duyduğunuza inanmayın'
Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz, evlilik vaadiyle dolandırıcılık yaptığı iddialarıyla ilgili 'abuk sabuk her duyduğunuza inanmayın' yanıtını verirken, yasal yollara başvuracağını açıkladı.
Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz'ın kendisini evlilik vaadiyle kandırdığını iddia eden Çağla Çetin, Durmaz'ın kendisinden 20 milyon lira aldığını söylemişti. Bu sözlere yanıt veren Durmaz iddiaları yalanlarken, "Bu suçlamalara mı iddialara mı ithamlara mı açıklama yapayım" dedi.
Konuyla ilgili ilk kez konuşan Kerimcan Durmaz, hakkındaki iddiaları yalanladı. Durmaz suçlamalarla ilgili, "Arkadaşlar böyle abuk sabuk şeyler. Bu suçlamalara mı, iddialara mı, ithamlara mı açıklama yapayım? Hiç kimseye cevap vermiyorum, ancak yasal yollarla iletişim kurabiliriz" diye konuştu.
İnsanların her duyduklarına inanmamaları gerektiğini söyleyen Durmaz., kendisine yönelik söylentilere karşı daha fazla açıklama yapmayacağını söyledi.