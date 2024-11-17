https://anlatilaninotesi.com.tr/20241117/2024-kainat-guzeli-belli-oldu-1090493654.html

2024 Kainat Güzeli belli oldu: Ülkesine ilk birinciliği getirdi

2024 Kainat Güzeli belli oldu: Ülkesine ilk birinciliği getirdi

Sputnik Türkiye

Meksika'nın başkentinde düzenlenen Kainat Güzellik Yarışması'nde kazanan isim belli oldu. Danimarkalı Victoria Kjær Theilvig, 2024 Kainat Güzeli (2024 Miss... 17.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-17T15:07+0300

2024-11-17T15:07+0300

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yaşam

güzellik yarışması

kainat güzellik yarışması

meksika

victoria kjær theilvigo

yarışma

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2024 Kainat Güzellik Yarışması (Miss Universe 2024) Meksika'nın başkenti Mexico City'de düzenlendi. "Miss Universe 2024" ünvanını alan yarışmacı, Danimarka güzeli Victoria Kjær Theilvigo oldu.Eski Kainat Güzeli Olivia Culpo sunduBu yıl, 73'üncüsü düzenlenen güzellik yarışmasının finalinde ABD'li şarkıcı Robin Thicke sahne aldı. Yarışmanın sunuculuğunu ise "Saved by the Bell" yıldızı Mario Lopez ve eski Kainat Güzeli Olivia Culpo üstlendi.126 güzellik kraliçesinin yarıştığı 2024 Kainat Güzellik Yarışması'nda kazanan isim belli oldu.Kainat güzeli Danimarka'dan"Miss Universe 2024" ünvanını alan yarışmacı, Danimarka güzeli Victoria Kjær Theilvigo oldu.Victoria Kjær Theilvig, Miss Universe 2024 tacını takarak yarışmayı kazanan ilk Danimarkalı oldu.Dansçı, girişimci ve aynı zamanda bir avukat olan 21 yaşındaki yarışmacı, güzellik yarışmasıda 126 yarışmacıyı geride bıraktı.2023 yılında Kainat Güzeli seçilen isim Nikaragua Güzeli Sheynnis Palacios olmuştu.21 yaşındaki Theilvig, tacını Palacios'tan aldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241007/2024-rusya-guzeli-cuvasistan-cumhuriyetinden-valentina-alekseyeva-oldu-tip-egitimi-aliyor-1088895448.html

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güzellik yarışması, kainat güzellik yarışması, meksika, victoria kjær theilvigo , yarışma