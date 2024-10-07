2024 Rusya güzeli Çuvaşistan Cumhuriyeti'nden Valentina Alekseyeva oldu: Tıp eğitimi alıyor

Barvikha Luxury Village konser salonunda gerçekleştirilen finalde, Valentina Alekseeva birinciliği elde ederken, Togliatti'den Irina Mironova ikinci, St. Petersburg’dan Ulyana Evdokimova ise üçüncü oldu.
Barvikha Luxury Village konser salonunda gerçekleştirilen finalde, Valentina Alekseeva birinciliği elde ederken, Togliatti'den Irina Mironova ikinci, St. Petersburg’dan Ulyana Evdokimova ise üçüncü oldu.
Yarışmanın jürisi, Miss Russia 2001 ve Miss Universe 2002 Oksana Fedorova, ünlü tasarımcı Igor Chapurin, besteci Vladimir Matetsky ve DJ Smash gibi isimlerden oluştu.
Yarışmanın jürisi, Miss Russia 2001 ve Miss Universe 2002 Oksana Fedorova, ünlü tasarımcı Igor Chapurin, besteci Vladimir Matetsky ve DJ Smash gibi isimlerden oluştu.
Yeni Rusya Güzeli Valentina Alekseyeva, şu anda Pirogov Rus Tıp Üniversitesi'nde tıp eğitimi alıyor ve doktor olmayı hayal ediyor. Bale tutkunu olan Alekseeva, aynı zamanda çevre dostu projelere aktif olarak katılıyor. Güzellik yarışmasının ardından yaptığı açıklamada, insanlara yardım etmenin en büyük arzusu olduğunu belirtti.
Yeni Rusya Güzeli Valentina Alekseyeva, şu anda Pirogov Rus Tıp Üniversitesi'nde tıp eğitimi alıyor ve doktor olmayı hayal ediyor. Bale tutkunu olan Alekseeva, aynı zamanda çevre dostu projelere aktif olarak katılıyor. Güzellik yarışmasının ardından yaptığı açıklamada, insanlara yardım etmenin en büyük arzusu olduğunu belirtti.
Yarışmanın ödül töreni, VKontakte sayfasında canlı yayınlanırken, büyük ilgi gördü. Miss Russia 2023 ünvanına sahip Margarita Golubeva, taç devrini gerçekleştirerek Alekseyeva'nın başarısını ilan etti.
Yarışmanın ödül töreni, VKontakte sayfasında canlı yayınlanırken, büyük ilgi gördü. Miss Russia 2023 ünvanına sahip Margarita Golubeva, taç devrini gerçekleştirerek Alekseyeva'nın başarısını ilan etti.
18 yaşındaki Alekseeva, Kasım ayında Meksika’da gerçekleşecek Miss Universe yarışmasında Rusya’yı temsil edecek.
18 yaşındaki Alekseeva, Kasım ayında Meksika’da gerçekleşecek Miss Universe yarışmasında Rusya’yı temsil edecek.