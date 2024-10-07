2024 Rusya güzeli Çuvaşistan Cumhuriyeti'nden Valentina Alekseyeva oldu: Tıp eğitimi alıyor

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Yeni Rusya Güzeli Valentina Alekseyeva, şu anda Pirogov Rus Tıp Üniversitesi'nde tıp eğitimi alıyor ve doktor olmayı hayal ediyor. Bale tutkunu olan Alekseeva, aynı zamanda çevre dostu projelere aktif olarak katılıyor. Güzellik yarışmasının ardından yaptığı açıklamada, insanlara yardım etmenin en büyük arzusu olduğunu belirtti.