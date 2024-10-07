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2024 Rusya güzeli Çuvaşistan Cumhuriyeti'nden Valentina Alekseyeva oldu: Tıp eğitimi alıyor
2024 Rusya güzeli Çuvaşistan Cumhuriyeti'nden Valentina Alekseyeva oldu: Tıp eğitimi alıyor
Sputnik Türkiye
Rusya'ya bağlı Çuvaşistan Cumhuriyeti’nden 18 yaşındaki Valentina Alekseeva, Miss Russia 2024 güzellik yarışmasının kazananı oldu. Alekseyeva, Kasım ayında... 07.10.2024, Sputnik Türkiye
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2024 Rusya güzeli Çuvaşistan Cumhuriyeti'nden Valentina Alekseyeva oldu: Tıp eğitimi alıyor

07:53 07.10.2024 (güncellendi: 07:55 07.10.2024)
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Rusya'ya bağlı Çuvaşistan Cumhuriyeti’nden 18 yaşındaki Valentina Alekseeva, Miss Russia 2024 güzellik yarışmasının kazananı oldu. Alekseyeva, Kasım ayında Meksika’da düzenlenecek 73. Kainat Güzeli (Miss Universe) Yarışması’nda Rusya’yı temsil edecek. Genç yarışmacı, bir taç ve 1 milyon ruble ödül kazanarak dikkatleri üzerine çekti.
© Sputnik / Kirill Kallinikov / Multimedya arşivine gidin

Barvikha Luxury Village konser salonunda gerçekleştirilen finalde, Valentina Alekseeva birinciliği elde ederken, Togliatti'den Irina Mironova ikinci, St. Petersburg’dan Ulyana Evdokimova ise üçüncü oldu.

Barvikha Luxury Village konser salonunda gerçekleştirilen finalde, Valentina Alekseeva birinciliği elde ederken, Togliatti&#x27;den Irina Mironova ikinci, St. Petersburg’dan Ulyana Evdokimova ise üçüncü oldu. - Sputnik Türkiye
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© Sputnik / Kirill Kallinikov
/
Multimedya arşivine gidin

Barvikha Luxury Village konser salonunda gerçekleştirilen finalde, Valentina Alekseeva birinciliği elde ederken, Togliatti'den Irina Mironova ikinci, St. Petersburg’dan Ulyana Evdokimova ise üçüncü oldu.

© Sputnik / Kirill Kallinikov / Multimedya arşivine gidin

Yarışmanın jürisi, Miss Russia 2001 ve Miss Universe 2002 Oksana Fedorova, ünlü tasarımcı Igor Chapurin, besteci Vladimir Matetsky ve DJ Smash gibi isimlerden oluştu.

Yarışmanın jürisi, Miss Russia 2001 ve Miss Universe 2002 Oksana Fedorova, ünlü tasarımcı Igor Chapurin, besteci Vladimir Matetsky ve DJ Smash gibi isimlerden oluştu. - Sputnik Türkiye
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© Sputnik / Kirill Kallinikov
/
Multimedya arşivine gidin

Yarışmanın jürisi, Miss Russia 2001 ve Miss Universe 2002 Oksana Fedorova, ünlü tasarımcı Igor Chapurin, besteci Vladimir Matetsky ve DJ Smash gibi isimlerden oluştu.

© Sputnik / Kirill Kallinikov / Multimedya arşivine gidin

Yeni Rusya Güzeli Valentina Alekseyeva, şu anda Pirogov Rus Tıp Üniversitesi'nde tıp eğitimi alıyor ve doktor olmayı hayal ediyor. Bale tutkunu olan Alekseeva, aynı zamanda çevre dostu projelere aktif olarak katılıyor. Güzellik yarışmasının ardından yaptığı açıklamada, insanlara yardım etmenin en büyük arzusu olduğunu belirtti.

Yeni Rusya Güzeli Valentina Alekseyeva, şu anda Pirogov Rus Tıp Üniversitesi&#x27;nde tıp eğitimi alıyor ve doktor olmayı hayal ediyor. Bale tutkunu olan Alekseeva, aynı zamanda çevre dostu projelere aktif olarak katılıyor. Güzellik yarışmasının ardından yaptığı açıklamada, insanlara yardım etmenin en büyük arzusu olduğunu belirtti. - Sputnik Türkiye
3/6
© Sputnik / Kirill Kallinikov
/
Multimedya arşivine gidin

Yeni Rusya Güzeli Valentina Alekseyeva, şu anda Pirogov Rus Tıp Üniversitesi'nde tıp eğitimi alıyor ve doktor olmayı hayal ediyor. Bale tutkunu olan Alekseeva, aynı zamanda çevre dostu projelere aktif olarak katılıyor. Güzellik yarışmasının ardından yaptığı açıklamada, insanlara yardım etmenin en büyük arzusu olduğunu belirtti.

© Sputnik / Kirill Kallinikov / Multimedya arşivine gidin

Yarışmanın ödül töreni, VKontakte sayfasında canlı yayınlanırken, büyük ilgi gördü. Miss Russia 2023 ünvanına sahip Margarita Golubeva, taç devrini gerçekleştirerek Alekseyeva'nın başarısını ilan etti.

Yarışmanın ödül töreni, VKontakte sayfasında canlı yayınlanırken, büyük ilgi gördü. Miss Russia 2023 ünvanına sahip Margarita Golubeva, taç devrini gerçekleştirerek Alekseyeva&#x27;nın başarısını ilan etti. - Sputnik Türkiye
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© Sputnik / Kirill Kallinikov
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Multimedya arşivine gidin

Yarışmanın ödül töreni, VKontakte sayfasında canlı yayınlanırken, büyük ilgi gördü. Miss Russia 2023 ünvanına sahip Margarita Golubeva, taç devrini gerçekleştirerek Alekseyeva'nın başarısını ilan etti.

© Sputnik / Kirill Kallinikov / Multimedya arşivine gidin

18 yaşındaki Alekseeva, Kasım ayında Meksika’da gerçekleşecek Miss Universe yarışmasında Rusya’yı temsil edecek.

18 yaşındaki Alekseeva, Kasım ayında Meksika’da gerçekleşecek Miss Universe yarışmasında Rusya’yı temsil edecek. - Sputnik Türkiye
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© Sputnik / Kirill Kallinikov
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Multimedya arşivine gidin

18 yaşındaki Alekseeva, Kasım ayında Meksika’da gerçekleşecek Miss Universe yarışmasında Rusya’yı temsil edecek.

© Sputnik / Kirill Kallinikov / Multimedya arşivine gidinВыступление финалисток национального конкурса "Мисс Россия 2024" в концертном зале "Барвиха Luxury Village".
Miss Rusya - Sputnik Türkiye
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© Sputnik / Kirill Kallinikov
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Выступление финалисток национального конкурса "Мисс Россия 2024" в концертном зале "Барвиха Luxury Village".
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