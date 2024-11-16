https://anlatilaninotesi.com.tr/20241116/urgupte-at-guzellik-yarismasi-yapildi-1090486479.html

Ürgüp'te 'at güzellik yarışması' yapıldı

Ürgüp'te 'at güzellik yarışması' yapıldı

Sputnik Türkiye

Belediye tarafından bu yıl ilki gerçekleştirilen 'At Festivali' kapsamında, 33 atın katılımıyla güzellik yarışması yapıldı. 16.11.2024, Sputnik Türkiye

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güzellik yarışması

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Etkinlik alanına gelenler atlarla fotoğraf çektirirken podyuma çıkacak atlar da bakıcıları tarafından tımarlandı, yeleleri örüldü ve süslendi.Atçılık konusunda uzman jüri üyelerinin yerlerini almasının ardından atlar, bakıcıları ile belirlenen alanda yürüdü.Etkinliğin koordinatörü Özgür Peştanlı, gazetecilere, geliştirilerek sürdürülmesi hedeflenen etkinliğin keyifli olduğunu belirterek bakıcılarınca hazırlanan atların kategorilerine göre frizyan, pinto ve Arap ırklarında değerlendirildiğini kaydetti.Etkinliğe atıyla katılan Tuğba Öztürk, iki senedir biniclik yaptığını, iki gündür yer aldığı etkinlikteki yarışma için 'Anabel' adlı atını hazırladığını söyledi.Muhammed Emin de bölgede turistlere yönelik atlı tur düzenlediğini, tanıtıma katkı sunması amacıyla etkinliğe katıldığını ifade ederek, "Kapadokya, eskilerde güzel atların yetiştiği bir yermiş. Güzel atlar ülkesi Kapadokya'ya turistler atlı tur ve sıcak hava balonlarına binmek için geliyor. Yarışmada atlarımızın güzelliklerini izleyicilere gösteriyoruz" diye konuştu.Jürinin değerlendirmesinin ardından frizyan kategorisinde 'Zeus', Arap atı kategorisinde 'Köroğlu', pintoda ise 'Hidalgo', festivalin en güzel atları seçildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241116/milyonlarca-yil-suren-karniyen-yagmurlari-iklim-degisimi-ve-dinozorlarin-evrimsel-avantaji-1090478286.html

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