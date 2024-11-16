https://anlatilaninotesi.com.tr/20241116/ukraynanin-nikolayev-kentinde-iha-uretilen-fabrika-vuruldu-1090486645.html

‘Ukrayna’nın Nikolayev kentinde İHA üretilen fabrika vuruldu’

‘Ukrayna’nın Nikolayev kentinde İHA üretilen fabrika vuruldu’

Sputnik Türkiye

Nikolyev kentindeki yeraltı direniş grubu koordinatörü Lebedev, Nikolayev’de İHA üretilen bir fabrikanın vurulduğunu, Ukraynalı 12 askerin öldürüldüğünü... 16.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-16T23:18+0300

2024-11-16T23:18+0300

2024-11-16T23:17+0300

ukrayna krizi

sergey lebedev

nikolayev

yeraltı

direniş

hareket

ukrayna

saldırı

iha

ukrayna ulusal muhafızları

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Ukrayna’nın Nikolayev kentindeki Rusya yanlısı yeraltı direniş grubunun koordinatörü Sergey Lebedev, Sputnik’e demecinde Nikolayev’de insansız hava araçlarının (İHA) üretildiği bir fabrikanın vurulduğunu, Ukraynalı 12 askerin imha edildiğini söyledi.Lebedev, “Saldırı eski ‘CSZ’ fabrikasına, ‘Nibulon’ şirketine ait olan kısma yapıldı. Uçak tipi olanlarda dahil olmak üzere İHA’ların üretildiği atölye vuruldu. Ayrıca bu atölyede insansız deniz araçları ve bunlara ait silahların kurulumu çalışmaları da yapılıyordu” dedi.Atölyede yerel işçilerin yanı sıra İngilizce konuşan yabancı askeri mühendislerin de bulunduğunu belirten Lebedev, atölye ve bitişiğindeki bölgenin Ukrayna Ulusal Muhafızlarının yoğun koruması altında olduğu bilgisini paylaştı.Lebedev, “Oldukça başarılı bir saldırı oldu, atölye imha edildi, ekipmanlar yok edildi, kullanıma hazır ürünler imha edildi. Patlamadan sonra olay yerine ambulanslar ve itfaiye ekipleri sevkedildi. İlk verilere göre 12 askeri personel öldü, aralarında yabancıların da bulunduğu yaklaşık 30 kişi de yaralandı” diye konuştu.Akşam saatlerinde Nikolayev Belediye Başkanı Aleksander Senkeviç de kentte bir patlama olduğunu bildirmiş, ancak tam olarak nerede meydana geldiği ve ne tür bir hasara yol açtığına dair bilgi vermemişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241116/rusya-bolgelerinde-gece-34-ukrayna-ihasi-imha-edildi-1090466416.html

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