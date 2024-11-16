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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241116/ukraynanin-nikolayev-kentinde-iha-uretilen-fabrika-vuruldu-1090486645.html
‘Ukrayna’nın Nikolayev kentinde İHA üretilen fabrika vuruldu’
‘Ukrayna’nın Nikolayev kentinde İHA üretilen fabrika vuruldu’
Sputnik Türkiye
Nikolyev kentindeki yeraltı direniş grubu koordinatörü Lebedev, Nikolayev’de İHA üretilen bir fabrikanın vurulduğunu, Ukraynalı 12 askerin öldürüldüğünü... 16.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-16T23:18+0300
2024-11-16T23:17+0300
ukrayna krizi
sergey lebedev
nikolayev
yeraltı
direniş
hareket
ukrayna
saldırı
iha
ukrayna ulusal muhafızları
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Ukrayna’nın Nikolayev kentindeki Rusya yanlısı yeraltı direniş grubunun koordinatörü Sergey Lebedev, Sputnik’e demecinde Nikolayev’de insansız hava araçlarının (İHA) üretildiği bir fabrikanın vurulduğunu, Ukraynalı 12 askerin imha edildiğini söyledi.Lebedev, “Saldırı eski ‘CSZ’ fabrikasına, ‘Nibulon’ şirketine ait olan kısma yapıldı. Uçak tipi olanlarda dahil olmak üzere İHA’ların üretildiği atölye vuruldu. Ayrıca bu atölyede insansız deniz araçları ve bunlara ait silahların kurulumu çalışmaları da yapılıyordu” dedi.Atölyede yerel işçilerin yanı sıra İngilizce konuşan yabancı askeri mühendislerin de bulunduğunu belirten Lebedev, atölye ve bitişiğindeki bölgenin Ukrayna Ulusal Muhafızlarının yoğun koruması altında olduğu bilgisini paylaştı.Lebedev, “Oldukça başarılı bir saldırı oldu, atölye imha edildi, ekipmanlar yok edildi, kullanıma hazır ürünler imha edildi. Patlamadan sonra olay yerine ambulanslar ve itfaiye ekipleri sevkedildi. İlk verilere göre 12 askeri personel öldü, aralarında yabancıların da bulunduğu yaklaşık 30 kişi de yaralandı” diye konuştu.Akşam saatlerinde Nikolayev Belediye Başkanı Aleksander Senkeviç de kentte bir patlama olduğunu bildirmiş, ancak tam olarak nerede meydana geldiği ve ne tür bir hasara yol açtığına dair bilgi vermemişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241116/rusya-bolgelerinde-gece-34-ukrayna-ihasi-imha-edildi-1090466416.html
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sergey lebedev, nikolayev, yeraltı, direniş, hareket, ukrayna, saldırı, iha, ukrayna ulusal muhafızları, ekipman, asker, insansız deniz aracı, fabrika, atölye
sergey lebedev, nikolayev, yeraltı, direniş, hareket, ukrayna, saldırı, iha, ukrayna ulusal muhafızları, ekipman, asker, insansız deniz aracı, fabrika, atölye

‘Ukrayna’nın Nikolayev kentinde İHA üretilen fabrika vuruldu’

23:18 16.11.2024
© Sputnik / Stanislav Krasilnikov / Multimedya arşivine gidinÖzel askeri harekat bölgesinde Tsentr Askeri Grubu'na bağlı BM-21 Grad çoklu roketatarın atış yaptığı an
Özel askeri harekat bölgesinde Tsentr Askeri Grubu'na bağlı BM-21 Grad çoklu roketatarın atış yaptığı an - Sputnik Türkiye, 1920, 16.11.2024
© Sputnik / Stanislav Krasilnikov
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Nikolyev kentindeki yeraltı direniş grubu koordinatörü Lebedev, Nikolayev’de İHA üretilen bir fabrikanın vurulduğunu, Ukraynalı 12 askerin öldürüldüğünü bildirdi.
Ukrayna’nın Nikolayev kentindeki Rusya yanlısı yeraltı direniş grubunun koordinatörü Sergey Lebedev, Sputnik’e demecinde Nikolayev’de insansız hava araçlarının (İHA) üretildiği bir fabrikanın vurulduğunu, Ukraynalı 12 askerin imha edildiğini söyledi.
Lebedev, “Saldırı eski ‘CSZ’ fabrikasına, ‘Nibulon’ şirketine ait olan kısma yapıldı. Uçak tipi olanlarda dahil olmak üzere İHA’ların üretildiği atölye vuruldu. Ayrıca bu atölyede insansız deniz araçları ve bunlara ait silahların kurulumu çalışmaları da yapılıyordu” dedi.
Atölyede yerel işçilerin yanı sıra İngilizce konuşan yabancı askeri mühendislerin de bulunduğunu belirten Lebedev, atölye ve bitişiğindeki bölgenin Ukrayna Ulusal Muhafızlarının yoğun koruması altında olduğu bilgisini paylaştı.
Lebedev, “Oldukça başarılı bir saldırı oldu, atölye imha edildi, ekipmanlar yok edildi, kullanıma hazır ürünler imha edildi. Patlamadan sonra olay yerine ambulanslar ve itfaiye ekipleri sevkedildi. İlk verilere göre 12 askeri personel öldü, aralarında yabancıların da bulunduğu yaklaşık 30 kişi de yaralandı” diye konuştu.
Akşam saatlerinde Nikolayev Belediye Başkanı Aleksander Senkeviç de kentte bir patlama olduğunu bildirmiş, ancak tam olarak nerede meydana geldiği ve ne tür bir hasara yol açtığına dair bilgi vermemişti.
ABD İHA'sı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.11.2024
Ukrayna krizi
Rusya bölgelerinde gece 34 Ukrayna İHA’sı imha edildi
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