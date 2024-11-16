https://anlatilaninotesi.com.tr/20241116/rusya-bolgelerinde-gece-34-ukrayna-ihasi-imha-edildi-1090466416.html
Rusya bölgelerinde gece 34 Ukrayna İHA’sı imha edildi
Rusya bölgelerinde gece 34 Ukrayna İHA’sı imha edildi
Sputnik Türkiye
Rusya hava savunma güçlerinin geçen gece ülkenin beş bölgesinde Ukrayna ordusuna ait 34 uçak tipi insansız hava aracını (İHA) engellediği belirtildi. 16.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-16T09:15+0300
2024-11-16T09:15+0300
2024-11-16T09:28+0300
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rusya silahlı kuvvetleri
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insansız hava aracı (iha)
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Rusya Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, Kiev rejiminin gece boyunca uçak tipi İHA kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik terör saldırısı gerçekleştirme girişiminin engellendiği kaydedildi.Açıklamada, “Görev başındaki hava savunma araçları 34 Ukrayna İHA’sını imha etti” ifadesini kullandı.Hava hedeflerinin 20’si Kursk Bölgesi’nde vurulurken 11’i Bryansk Bölgesi'nde engellendi. Ayrıca Kırım, Belgorod ve Kaluga bölgelerinde birer İHA imha edildi.Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya’nın sınır ve merkez bölgelerine İHA ve füze saldırıları düzenliyor. Rus hava savunma güçleri tüm saldırıları başarıyla püskürtüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241115/rusya-savunma-bakanligindan-haftalik-bilanco-donbassta-5-koy-ele-gecirildi-1090436898.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, hava savunma, hava savunma sistemi, ukrayna, ukrayna ordusu, insansız hava aracı (iha), iha
Rusya bölgelerinde gece 34 Ukrayna İHA’sı imha edildi
09:15 16.11.2024 (güncellendi: 09:28 16.11.2024)
Rusya hava savunma güçlerinin geçen gece ülkenin beş bölgesinde Ukrayna ordusuna ait 34 uçak tipi insansız hava aracını (İHA) engellediği belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, Kiev rejiminin gece boyunca uçak tipi İHA kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik terör saldırısı gerçekleştirme girişiminin engellendiği kaydedildi.
Açıklamada, “Görev başındaki hava savunma araçları 34 Ukrayna İHA’sını imha etti” ifadesini kullandı.
Hava hedeflerinin 20’si Kursk Bölgesi’nde vurulurken 11’i Bryansk Bölgesi'nde engellendi. Ayrıca Kırım, Belgorod ve Kaluga bölgelerinde birer İHA imha edildi.
Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya’nın sınır ve merkez bölgelerine İHA ve füze saldırıları düzenliyor. Rus hava savunma güçleri tüm saldırıları başarıyla püskürtüyor.