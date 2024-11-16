https://anlatilaninotesi.com.tr/20241116/slutskiy-batinin-rusya-ile-catismasi-icin-zelenskiyin-yeni-kurbanlara-ihtiyaci-var-1090486784.html

Slutskiy: Batı'nın Rusya ile çatışması için Zelenskiy'in yeni kurbanlara ihtiyacı var

Slutskiy: Batı'nın Rusya ile çatışması için Zelenskiy'in yeni kurbanlara ihtiyacı var

Sputnik Türkiye

Duma Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkanı ve Rusya Liberal Demokrat Partisi lideri Slutskiy, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in Batı, AB ve... 16.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-16T23:31+0300

2024-11-16T23:31+0300

2024-11-16T23:31+0300

ukrayna krizi

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leonid slutskiy

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vladimir zelenskiy

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Duma Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkanı Slutskiy Telegram kanalında yaptığı açıklamada, Zelenskiy'in sadece kendi uzun süredir devam eden gayrimeşru iktidarını korumak ve başkanlık seçimlerini ertelemek için böyle bir yola başvurduğunu ifade etti.Slutskiy, Zelenskiy'in asıl amacının Batı'yı, AB'yi ve NATO'yu Rusya ile doğrudan bir çatışmaya sürüklemek ve durumu kıtada büyük bir savaşa kadar tırmandırmak olduğunu vurguladı. Böyle bir durumda sadece Ukrayna'nın değil, tüm Avrupa'nın Rusya karşıtı bir askeri üs haline geleceğini belirten Slutskiy, bu sürecin kesinlikle seçimlerden ya da müzakerelerden önce gerçekleşmeyeceğini sözlerine ekledi.Zelenskiy'in bu durumu istediğini ifade eden Slutskiy, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki görüşmenin de 'boğazında bir kemik gibi' kaldığını dile getirdi. Zelenskiy Almanya Başbakanı Scholz'un Putin ile yaptığı telefon görüşmesini "Pandora'nın kutusunu açmak" olarak nitelendiren nitelendirmiş ve Kiev'in Moskova ile olası müzakerelerin başlangıcında 'statü kaybetmesinden' duyduğu endişeyi dile getirmişti.Slutskiy açıklamasında ayrıca Batı'dan 'Ukro-rejimin' pozisyonlarını güçlendirmesini ve Rus topraklarına uzun menzilli silahlarla saldırılara izin vermesini talep etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241116/zelenskiy-kendi-uretimimiz-olan-dort-tip-fuzeyi-test-ediyoruz-1090482204.html

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rusya, leonid slutskiy, ukrayna, vladimir zelenskiy, almanya, olaf scholz, vladimir putin, ab, nato