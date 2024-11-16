Slutskiy: Batı'nın Rusya ile çatışması için Zelenskiy'in yeni kurbanlara ihtiyacı var

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
SESLİ HABER
63 ülkeden bin akademisyen Karahantepe’nin büyüsüne kapıldı
08:17
3 dk
SESLİ HABER
Kızıl Gezegen'in yüzeyinde 'dünya dışı' bir enkaz keşfedildi
08:44
2 dk
ÖZEL HABER
Abdullah Ağar: Türk SİHA'larının gizli bilgilerini Fransa'ya Ukrayna vermiş olabilir
09:10
8 dk
SESLİ HABER
Uzmanından 6 il için deprem uyarısı: Stres biriktirmeye devam ediyor
10:11
2 dk
SESLİ HABER
Pastırma sıcakları nedir? Adını nerden aldı?
10:26
2 dk
SESLİ HABER
Uzmanından 6 il için deprem uyarısı: Stres biriktirmeye devam ediyor
10:40
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
6 dk
BU DÜNYADAN AHMET KAYA GEÇTİ
“Ölürsem tek bir isteğim var...”
11:10
9 dk
SESLİ HABER
Nikah memuru yanlışlıkla damatla evlendi
11:32
3 dk
ÖZEL HABER
Trump’ın savunma bakanı adayındaki dövmelerin sırrı ne?
11:50
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
ÖZEL HABER
Gazeteci Özuğurlu: Erdoğan'ın 'İsrail ile ilişkileri kopardık' sözü gerçekçi değil
12:17
4 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:35
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
8 dk
ÖZEL HABER
Veteriner Hekimler Derneği'nden kuş gribi tehdidine karşı uyarı: Önlem alınmazsa salgın olabilir
13:19
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
6 dk
SESLİ HABER
Pastırma sıcakları nedir? Adını nerden aldı?
10:17
2 dk
ÖZEL HABER
Trump’ın savunma bakanı adayındaki dövmelerin sırrı ne?
10:43
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
SESLİ HABER
Uzmanından 6 il için deprem uyarısı: Stres biriktirmeye devam ediyor
11:18
2 dk
TİYATRONUN 'YILDIZ'I
Türk tiyatrosunda bir ekol haline gelmişti
11:33
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
ÖZEL HABER
Veteriner Hekimler Derneği'nden kuş gribi tehdidine karşı uyarı: Önlem alınmazsa salgın olabilir
12:16
4 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:34
11 dk
SESLİ HABER
Nikah memuru yanlışlıkla damatla evlendi
12:55
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
1 dk
ÖZEL HABER
Gazeteci Özuğurlu: Erdoğan'ın 'İsrail ile ilişkileri kopardık' sözü gerçekçi değil
13:33
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
ÖZEL HABER
Abdullah Ağar: Türk SİHA'larının gizli bilgilerini Fransa'ya Ukrayna vermiş olabilir
14:18
8 dk
SESLİ HABER
Kızıl Gezegen'in yüzeyinde 'dünya dışı' bir enkaz keşfedildi
14:39
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 1. bölüm
16:01
52 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 2. bölüm
17:01
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
SESLİ HABER
63 ülkeden bin akademisyen Karahantepe’nin büyüsüne kapıldı
18:17
3 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241116/slutskiy-batinin-rusya-ile-catismasi-icin-zelenskiyin-yeni-kurbanlara-ihtiyaci-var-1090486784.html
Slutskiy: Batı'nın Rusya ile çatışması için Zelenskiy'in yeni kurbanlara ihtiyacı var
Slutskiy: Batı'nın Rusya ile çatışması için Zelenskiy'in yeni kurbanlara ihtiyacı var
Sputnik Türkiye
Duma Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkanı ve Rusya Liberal Demokrat Partisi lideri Slutskiy, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in Batı, AB ve... 16.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-16T23:31+0300
2024-11-16T23:31+0300
ukrayna krizi
rusya
leonid slutskiy
ukrayna
vladimir zelenskiy
almanya
olaf scholz
vladimir putin
ab
nato
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/101726/51/1017265185_0:0:2903:1632_1920x0_80_0_0_a61ae007c936c307e5b1d6c175f7310f.jpg
Duma Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkanı Slutskiy Telegram kanalında yaptığı açıklamada, Zelenskiy'in sadece kendi uzun süredir devam eden gayrimeşru iktidarını korumak ve başkanlık seçimlerini ertelemek için böyle bir yola başvurduğunu ifade etti.Slutskiy, Zelenskiy'in asıl amacının Batı'yı, AB'yi ve NATO'yu Rusya ile doğrudan bir çatışmaya sürüklemek ve durumu kıtada büyük bir savaşa kadar tırmandırmak olduğunu vurguladı. Böyle bir durumda sadece Ukrayna'nın değil, tüm Avrupa'nın Rusya karşıtı bir askeri üs haline geleceğini belirten Slutskiy, bu sürecin kesinlikle seçimlerden ya da müzakerelerden önce gerçekleşmeyeceğini sözlerine ekledi.Zelenskiy'in bu durumu istediğini ifade eden Slutskiy, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki görüşmenin de 'boğazında bir kemik gibi' kaldığını dile getirdi. Zelenskiy Almanya Başbakanı Scholz'un Putin ile yaptığı telefon görüşmesini "Pandora'nın kutusunu açmak" olarak nitelendiren nitelendirmiş ve Kiev'in Moskova ile olası müzakerelerin başlangıcında 'statü kaybetmesinden' duyduğu endişeyi dile getirmişti.Slutskiy açıklamasında ayrıca Batı'dan 'Ukro-rejimin' pozisyonlarını güçlendirmesini ve Rus topraklarına uzun menzilli silahlarla saldırılara izin vermesini talep etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241116/zelenskiy-kendi-uretimimiz-olan-dort-tip-fuzeyi-test-ediyoruz-1090482204.html
rusya
ukrayna
almanya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/101726/51/1017265185_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_39b657f7e7e9a3574518da91c78aef20.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya, leonid slutskiy, ukrayna, vladimir zelenskiy, almanya, olaf scholz, vladimir putin, ab, nato
rusya, leonid slutskiy, ukrayna, vladimir zelenskiy, almanya, olaf scholz, vladimir putin, ab, nato

Slutskiy: Batı'nın Rusya ile çatışması için Zelenskiy'in yeni kurbanlara ihtiyacı var

23:31 16.11.2024
© Sputnik / Sergey Kuznecov / Multimedya arşivine gidinLeonid Slutskiy
Leonid Slutskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 16.11.2024
© Sputnik / Sergey Kuznecov
/
Multimedya arşivine gidin
Abone ol
Duma Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkanı ve Rusya Liberal Demokrat Partisi lideri Slutskiy, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in Batı, AB ve NATO'yu Rusya ile doğrudan bir çatışmaya dahil etmek için yeni ve daha büyük fedakarlıklara ihtiyacı olduğunu belirtti
Duma Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkanı Slutskiy Telegram kanalında yaptığı açıklamada, Zelenskiy'in sadece kendi uzun süredir devam eden gayrimeşru iktidarını korumak ve başkanlık seçimlerini ertelemek için böyle bir yola başvurduğunu ifade etti.
Slutskiy, Zelenskiy'in asıl amacının Batı'yı, AB'yi ve NATO'yu Rusya ile doğrudan bir çatışmaya sürüklemek ve durumu kıtada büyük bir savaşa kadar tırmandırmak olduğunu vurguladı. Böyle bir durumda sadece Ukrayna'nın değil, tüm Avrupa'nın Rusya karşıtı bir askeri üs haline geleceğini belirten Slutskiy, bu sürecin kesinlikle seçimlerden ya da müzakerelerden önce gerçekleşmeyeceğini sözlerine ekledi.
Zelenskiy'in bu durumu istediğini ifade eden Slutskiy, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki görüşmenin de 'boğazında bir kemik gibi' kaldığını dile getirdi. Zelenskiy Almanya Başbakanı Scholz'un Putin ile yaptığı telefon görüşmesini "Pandora'nın kutusunu açmak" olarak nitelendiren nitelendirmiş ve Kiev'in Moskova ile olası müzakerelerin başlangıcında 'statü kaybetmesinden' duyduğu endişeyi dile getirmişti.
Slutskiy açıklamasında ayrıca Batı'dan 'Ukro-rejimin' pozisyonlarını güçlendirmesini ve Rus topraklarına uzun menzilli silahlarla saldırılara izin vermesini talep etti.
Vladimir Zelenskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 16.11.2024
Ukrayna krizi
Zelenskiy: ABD tarafından vaat edilen paranın yarısını alamadık
17:45
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала