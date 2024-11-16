https://anlatilaninotesi.com.tr/20241116/zelenskiy-kendi-uretimimiz-olan-dort-tip-fuzeyi-test-ediyoruz-1090482204.html
Zelenskiy: Kendi üretimimiz olan dört tip füzeyi test ediyoruz
Zelenskiy: Kendi üretimimiz olan dört tip füzeyi test ediyoruz
Sputnik Türkiye
Vladimir Zelenskiy Ukrayna'nın kendi üretimi olan dört ayrı tip füzeyi test ettiğini belirtti. 16.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-16T17:45+0300
2024-11-16T17:45+0300
2024-11-16T17:44+0300
ukrayna krizi
vladimir zelenskiy
ukrayna
füze
test
elektronik harp sistemi
balistik füze
menzil
mihail podolyak
füze programı
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Zelenskiy, Ukrayna Radyosu'na verdiği demeçte Ukrayna'nın kendi üretimi olan dört ayrı tip füzeyi test etmeye başladığını söyledi.Bunların ne tür füzeler olduğu ve ‘testlerin’ hangi aşamada olduğu konusunda ayrıntı vermeyen Zelenskiy, “Sahip olduğumuz füze programı kapsamında dört tip füze geliştirildi, testler şu anda devam ediyor” dedi,Zelenskiy ayrıca, Ukrayna'nın elektronik harp sistemleri üretiminde henüz beklenilen sonuçlara ulaşamadığını da sözlerine ekledi.Vladimir Zelenskiy 27 Ağustos'ta yaptığı açıklamada Ukrayna yapımı ilk balistik füzenin test edildiğini söylemiş ancak hangi menzil sınıfına ait olduğunu belirtmemişti. Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi danışmanı Mihail Podolyak ise daha sonra yeni Ukrayna balistik füzesinin menzilinin 600-700 kilometre olduğunu ifade etmişti.
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vladimir zelenskiy, ukrayna, füze, test, elektronik harp sistemi, balistik füze, menzil, mihail podolyak, füze programı
vladimir zelenskiy, ukrayna, füze, test, elektronik harp sistemi, balistik füze, menzil, mihail podolyak, füze programı
Zelenskiy: Kendi üretimimiz olan dört tip füzeyi test ediyoruz
Vladimir Zelenskiy Ukrayna'nın kendi üretimi olan dört ayrı tip füzeyi test ettiğini belirtti.
Zelenskiy, Ukrayna Radyosu'na verdiği demeçte Ukrayna'nın kendi üretimi olan dört ayrı tip füzeyi test etmeye başladığını söyledi.
Bunların ne tür füzeler olduğu ve ‘testlerin’ hangi aşamada olduğu konusunda ayrıntı vermeyen Zelenskiy, “Sahip olduğumuz füze programı kapsamında dört tip füze geliştirildi, testler şu anda devam ediyor” dedi,
Zelenskiy ayrıca, Ukrayna'nın elektronik harp sistemleri üretiminde henüz beklenilen sonuçlara ulaşamadığını da sözlerine ekledi.
Vladimir Zelenskiy 27 Ağustos'ta yaptığı açıklamada Ukrayna yapımı ilk balistik füzenin test edildiğini söylemiş ancak hangi menzil sınıfına ait olduğunu belirtmemişti. Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi danışmanı Mihail Podolyak ise daha sonra yeni Ukrayna balistik füzesinin menzilinin 600-700 kilometre olduğunu ifade etmişti.