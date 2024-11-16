Sibergöz'den kaçamamışlardı: Forex yatırım vaadiyle 46 kişiyi dolandıran çete pazartesi ilk kez hakim karşısına çıkacak

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
‘İngilizler geçmişte olduğu gibi yeniden bizim demiryollarımıza konacaklar’
07:06
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Yeni ‘çözüm süreci’ tartışmaları
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
14 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
TÖB-SEN Genel Eğitim Sekreteri Serkan Bebek: 'Başka ülkede ödül verilmez, lisansı iptal edilirdi'
12:05
84 dk
HABER MASASI
1990'lar, Türk müziği için bir değişim ve yeniliğin ön planda olduğu bir dönem.
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Yetersiz zekadakilerin bilge olduğu filmler
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
MELİS ELMEN'LE ÇALIŞMA HAYATIM
Emekliler arasındaki büyük eşitsizlik: ‘Acil bir kademeli emeklilik sistemi çıkarılmalı’
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
3 dk
YOL ARKADAŞI
Rize depremi ne anlatıyor?
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:06
84 dk
TARİHTE BUGÜN
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluşu: 'Ayşe tatile çıksın'
20:35
15 dk
ÖZEL HABER
Gazeteci Özuğurlu: Erdoğan'ın 'İsrail ile ilişkileri kopardık' sözü gerçekçi değil
20:53
4 dk
ÖZEL HABER
Trump’ın savunma bakanı adayındaki dövmelerin sırrı ne?
22:22
3 dk
SESLİ HABER
63 ülkeden bin akademisyen Karahantepe’nin büyüsüne kapıldı
08:17
3 dk
SESLİ HABER
Kızıl Gezegen'in yüzeyinde 'dünya dışı' bir enkaz keşfedildi
08:44
2 dk
ÖZEL HABER
Abdullah Ağar: Türk SİHA'larının gizli bilgilerini Fransa'ya Ukrayna vermiş olabilir
09:10
8 dk
SESLİ HABER
Uzmanından 6 il için deprem uyarısı: Stres biriktirmeye devam ediyor
10:11
2 dk
SESLİ HABER
Pastırma sıcakları nedir? Adını nerden aldı?
10:26
2 dk
SESLİ HABER
Uzmanından 6 il için deprem uyarısı: Stres biriktirmeye devam ediyor
10:40
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
6 dk
BU DÜNYADAN AHMET KAYA GEÇTİ
“Ölürsem tek bir isteğim var...”
11:10
9 dk
SESLİ HABER
Nikah memuru yanlışlıkla damatla evlendi
11:32
3 dk
ÖZEL HABER
Trump’ın savunma bakanı adayındaki dövmelerin sırrı ne?
11:50
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
ÖZEL HABER
Gazeteci Özuğurlu: Erdoğan'ın 'İsrail ile ilişkileri kopardık' sözü gerçekçi değil
12:17
4 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:34
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
1 dk
ÖZEL HABER
Veteriner Hekimler Derneği'nden kuş gribi tehdidine karşı uyarı: Önlem alınmazsa salgın olabilir
13:16
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241116/sibergozden-kacamamislardi-forex-yatirim-vaadiyle-46-kisiyi-dolandiran-cete-pazartesi-ilk-kez-hakim-1090468778.html
Sibergöz'den kaçamamışlardı: Forex yatırım vaadiyle 46 kişiyi dolandıran çete pazartesi ilk kez hakim karşısına çıkacak
Sibergöz'den kaçamamışlardı: Forex yatırım vaadiyle 46 kişiyi dolandıran çete pazartesi ilk kez hakim karşısına çıkacak
Sputnik Türkiye
Forex yatırım vaadiyle 46 kişiyi dolandırdıkları iddiası ile yakalanan ve haklarında 928 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan 216 kişi ilk kez hakim... 16.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-16T11:04+0300
2024-11-16T11:04+0300
türkiye
forex
yatırım
dolandırıcılık
telefon dolandırıcılığı
internet dolandırıcılığı
nitelikli dolandırıcılık
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/03/17/1044092531_0:0:1993:1121_1920x0_80_0_0_7cb90b30ea35a6afc57f83cd3f025582.jpg
Adana merkezli İstanbul, İzmir, Ankara, Mersin, Antalya, Bitlis, Çanakkale, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Kırıkkale, Kocaeli, Kütahya, Ordu, Sivas ve Şırnak olmak üzere 20 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen Sibergöz-23 Operasyonu kapsamında yakalanan dolandırıcılık çetesi pazartesi ilk kez hakim karşısına çıkacak. Operasyon kapsamında yakalanan 216 şüphelinin; Meta Trader-4, Meta Trader-5 ve Vakıf Capital Yatırım isimli mobil uygulamalar ve sabit telefon numaraları üzerinden yurttaşlarla Forex yatırım vaadiyle yüksek kazanç sağlamak teması üzerinden iletişime geçtikleri, sahte yatırım uygulamalarında gerçek olmayan kazançları gösterip yurttaşlardan para talep edip dolandırdıkları belirlendi.MASAK'ın ilk beş listesindeYargılanmaya başlayacak olan sanıklardan suç örgütünün Türkiye yöneticisi İrfan A.'nın iddianamede yer alan diğer sanıklarla yaptığı telefon konuşmalarında örgütle ilgili çarpıcı itirafları yer alıyor. Örgüt Yöneticisi İrfan A.'nın iddianamede yer alan tape kayıtlarında telefonla görüştüğü kişiye, Forex işinin patronlarının Karadağ ve Kıbrıs'ta olduğunu, onların kasasının ise kendisinin olduğunu söylediği belirtildi. Sanık A.'nın görüşmede Forex dolandırıcılığında Türkiye'de bir numara olduğunu belirterek, MASAK'ın ilk 5 listesinde olduğunu, çeteden tutuklansa dahi 5 ay sonra tahliye olacağını belirttiği kaydedildi.İrfan A.'nın yine tape kayıtlarında, Forex dolandırıcılığından haftalık 10 milyon lira gönderdiğini, İstanbul'da 10-15 anonim, Adana'da ise limited şirket kurduğunu, merkezi Adana'dan İstanbul'a taşıyacağını, yeni ortaklar bulduğunu belirttiği de kayıtlara geçti. Suç örgütü lideri İrfan A.'nın suçtan elde edilen paralar ile küçükbaş hayvan alıp ticaretini yaptıkları ayrıca ev ve araba aldıkları da saptandı.Suç örgütünün dolandırdığı paraların transferlerinde yaşanan aksaklıklarda “cebir, şiddet, tehdit vb.” uygulandığı belirtilen tape kayıtlarında suç örgütü yöneticisi İrfan A.'nın “Metin” isimli şahsın suçta kullanılan banka hesaplarındaki parayı aldığı için “Parayı ver yoksa seni öldürürüm” dediği ile ilgili suç unsuru görüşme kayıtlarının olduğu belirlendi. Yine tape kayıtlarında suç ofisi sorumlusu Mehmet D.'nin örgüt yöneticisi İrfan A. ile yaptığı görüşmede öldürülen Mevlüt K. ile ilgili olarak, Mevlüt K.'ye hazır paranın tatlı geldiği için sonunun kötü olduğunu belirttiği kayıtlara geçti.Para sayarken ellerin yara olacakİddianamede, suç örgütü yöneticisi İrfan A. ile Hüseyin U. arasında geçen telefon görüşmesinin içeriği de yer aldı. Tape kayıtlarında İrfan A.'nın, “Suçta kullanılan şirket sahiplerinde suçtan elde ettikleri paraların kaldığını bu nedenle silahların patladığını bu nedenle 3 mahkuma baktığını, elindeki iban ve firmaların kimsede olmadığını, Kıbrıs'ta, Sırbistan'da, Gürcistan'da kod isminin bilindiğini, çok yüklü miktarda para kazandıklarını ve parayı sayarken ellerinin yara olacağını, sadece işlerinin para saymak olacağı” şeklindeki suç unsuru görüşme yaptığı belirlendi.İddianamede suç örgütü yöneticisi İrfan A.'nın 2021-2022-2023 tarihi arasındaki banka hesabındaki para miktarlarına da yer verildi. 3 yıl içinde İrfan A.'nın banka hesaplarına çeşitli firmalardan hesabına 74 milyon 806 bin lira giriş, kripto para borsalarında ise hesabından 37 milyon 437 bin lira çıkış olduğu görüldüğü kaydedildi. Kripto varlık hizmet sağlayıcılardan gelen bilgiler kapsamında yapılan tespitlerde ise, bankacılık işlem kayıtlarına göre, analiz konusu şahısların BN Teknoloji AŞ, Paribu Teknoloji AŞ ve Eliptik Yazılım ve Ticaret AŞ kripto varlık hizmet sağlayıcılarına (KVHS) 2021-2023 yılları arasında 616.034.218 TL para çıkışı, 120.486.767 TL para girişi olduğunun belirlendiği de belirtildi.İddianamede MASAK tarafından aklama suçu kapmasında hazırlanan rapora da yer verildi. Raporda, örgüt yöneticisi ve diğer örgüt mensupları ile suçta kullanılmak üzere kurulmuş paravan şirketler arasında ve bu şahıslara ait Kripto para transferleri analiz edildiğinde şahısların birbiriyle yüklü miktarda para transferlerinin olduğu tespit edilirken, paraların genel olarak kripto para borsalarına aktarılarak paranın izinin kaybettirilmeye çalışıldığı ve yaklaşık 30 milyar TL para trafiğinin olduğunun anlaşıldığı belirtildi.Nasıl dolandırıldığını anlattıİddianamede mağdurlar nasıl dolandırıldıklarını da ayrıntılı olarak anlattı. Suç örgütüne 22 bin 864 dolar parasını kaptıran İ.Ç. ifadesinde dolandırılmasını şöyle anlattı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241115/secil-erzan-davasinda-ara-karar-cikti-erzanin-tutukluluk-hali-devam-ederken-5-kisi-hakkinda-zorla-1090461256.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/03/17/1044092531_15:0:1510:1121_1920x0_80_0_0_7fce1dcc67a7504b5503de2755268a48.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
forex, yatırım, dolandırıcılık, telefon dolandırıcılığı, internet dolandırıcılığı, nitelikli dolandırıcılık
forex, yatırım, dolandırıcılık, telefon dolandırıcılığı, internet dolandırıcılığı, nitelikli dolandırıcılık

Sibergöz'den kaçamamışlardı: Forex yatırım vaadiyle 46 kişiyi dolandıran çete pazartesi ilk kez hakim karşısına çıkacak

11:04 16.11.2024
© AAGözaltı - tutuklama - polis
Gözaltı - tutuklama - polis - Sputnik Türkiye, 1920, 16.11.2024
© AA
Abone ol
Forex yatırım vaadiyle 46 kişiyi dolandırdıkları iddiası ile yakalanan ve haklarında 928 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan 216 kişi ilk kez hakim karşısına çıkacak. Davanın, yaklaşık 2 hafta sürmesi bekleniyor.
Adana merkezli İstanbul, İzmir, Ankara, Mersin, Antalya, Bitlis, Çanakkale, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Kırıkkale, Kocaeli, Kütahya, Ordu, Sivas ve Şırnak olmak üzere 20 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen Sibergöz-23 Operasyonu kapsamında yakalanan dolandırıcılık çetesi pazartesi ilk kez hakim karşısına çıkacak. Operasyon kapsamında yakalanan 216 şüphelinin; Meta Trader-4, Meta Trader-5 ve Vakıf Capital Yatırım isimli mobil uygulamalar ve sabit telefon numaraları üzerinden yurttaşlarla Forex yatırım vaadiyle yüksek kazanç sağlamak teması üzerinden iletişime geçtikleri, sahte yatırım uygulamalarında gerçek olmayan kazançları gösterip yurttaşlardan para talep edip dolandırdıkları belirlendi.

MASAK'ın ilk beş listesinde

Yargılanmaya başlayacak olan sanıklardan suç örgütünün Türkiye yöneticisi İrfan A.'nın iddianamede yer alan diğer sanıklarla yaptığı telefon konuşmalarında örgütle ilgili çarpıcı itirafları yer alıyor. Örgüt Yöneticisi İrfan A.'nın iddianamede yer alan tape kayıtlarında telefonla görüştüğü kişiye, Forex işinin patronlarının Karadağ ve Kıbrıs'ta olduğunu, onların kasasının ise kendisinin olduğunu söylediği belirtildi. Sanık A.'nın görüşmede Forex dolandırıcılığında Türkiye'de bir numara olduğunu belirterek, MASAK'ın ilk 5 listesinde olduğunu, çeteden tutuklansa dahi 5 ay sonra tahliye olacağını belirttiği kaydedildi.
İrfan A.'nın yine tape kayıtlarında, Forex dolandırıcılığından haftalık 10 milyon lira gönderdiğini, İstanbul'da 10-15 anonim, Adana'da ise limited şirket kurduğunu, merkezi Adana'dan İstanbul'a taşıyacağını, yeni ortaklar bulduğunu belirttiği de kayıtlara geçti. Suç örgütü lideri İrfan A.'nın suçtan elde edilen paralar ile küçükbaş hayvan alıp ticaretini yaptıkları ayrıca ev ve araba aldıkları da saptandı.
Suç örgütünün dolandırdığı paraların transferlerinde yaşanan aksaklıklarda “cebir, şiddet, tehdit vb.” uygulandığı belirtilen tape kayıtlarında suç örgütü yöneticisi İrfan A.'nın “Metin” isimli şahsın suçta kullanılan banka hesaplarındaki parayı aldığı için “Parayı ver yoksa seni öldürürüm” dediği ile ilgili suç unsuru görüşme kayıtlarının olduğu belirlendi. Yine tape kayıtlarında suç ofisi sorumlusu Mehmet D.'nin örgüt yöneticisi İrfan A. ile yaptığı görüşmede öldürülen Mevlüt K. ile ilgili olarak, Mevlüt K.'ye hazır paranın tatlı geldiği için sonunun kötü olduğunu belirttiği kayıtlara geçti.

Para sayarken ellerin yara olacak

İddianamede, suç örgütü yöneticisi İrfan A. ile Hüseyin U. arasında geçen telefon görüşmesinin içeriği de yer aldı. Tape kayıtlarında İrfan A.'nın, “Suçta kullanılan şirket sahiplerinde suçtan elde ettikleri paraların kaldığını bu nedenle silahların patladığını bu nedenle 3 mahkuma baktığını, elindeki iban ve firmaların kimsede olmadığını, Kıbrıs'ta, Sırbistan'da, Gürcistan'da kod isminin bilindiğini, çok yüklü miktarda para kazandıklarını ve parayı sayarken ellerinin yara olacağını, sadece işlerinin para saymak olacağı” şeklindeki suç unsuru görüşme yaptığı belirlendi.

İddianamede suç örgütü yöneticisi İrfan A.'nın 2021-2022-2023 tarihi arasındaki banka hesabındaki para miktarlarına da yer verildi. 3 yıl içinde İrfan A.'nın banka hesaplarına çeşitli firmalardan hesabına 74 milyon 806 bin lira giriş, kripto para borsalarında ise hesabından 37 milyon 437 bin lira çıkış olduğu görüldüğü kaydedildi. Kripto varlık hizmet sağlayıcılardan gelen bilgiler kapsamında yapılan tespitlerde ise, bankacılık işlem kayıtlarına göre, analiz konusu şahısların BN Teknoloji AŞ, Paribu Teknoloji AŞ ve Eliptik Yazılım ve Ticaret AŞ kripto varlık hizmet sağlayıcılarına (KVHS) 2021-2023 yılları arasında 616.034.218 TL para çıkışı, 120.486.767 TL para girişi olduğunun belirlendiği de belirtildi.
İddianamede MASAK tarafından aklama suçu kapmasında hazırlanan rapora da yer verildi. Raporda, örgüt yöneticisi ve diğer örgüt mensupları ile suçta kullanılmak üzere kurulmuş paravan şirketler arasında ve bu şahıslara ait Kripto para transferleri analiz edildiğinde şahısların birbiriyle yüklü miktarda para transferlerinin olduğu tespit edilirken, paraların genel olarak kripto para borsalarına aktarılarak paranın izinin kaybettirilmeye çalışıldığı ve yaklaşık 30 milyar TL para trafiğinin olduğunun anlaşıldığı belirtildi.

Nasıl dolandırıldığını anlattı

İddianamede mağdurlar nasıl dolandırıldıklarını da ayrıntılı olarak anlattı. Suç örgütüne 22 bin 864 dolar parasını kaptıran İ.Ç. ifadesinde dolandırılmasını şöyle anlattı:

“İnternet üzerinden kaldıraçlı işlemler ile ilgili araştırma yaptım. Index FX(indexfx.com) olarak faaliyet gösteren Index Capital Group olarak kendilerini tanıtan bir şirketin reklamını gördüm. Sitede bulunan demo'dan 1000 dolar şeklinde sembolik bir rakam ile satın alma işlemi yaptım. Aynı gün 0531 67 no.lu hattan beni Index FX'ten aradığını söyleyen Tolga Güven olarak tanıtan şahıs aradı. Yatırım için küçük bir meblağ yatırmamı istedi. Şahsın verdiği İndeks Elektronik Bilişim Online adına olan TR73.72 nolu hesaba 5 bin TL gönderdim. Daha sonra Tolga isimli şahıs benim danışmanlığımı yapacağını söyledi. Yağız Karataş isimli şahıs beni arayarak onun yönlendirmesi ile telefonuma 'Meta Trader 4' uygulamasını indirdim ve uygulamada bana hesap oluşturdu. Şahıslar beni arayarak bakiyenin az olması nedeniyle işlemi yapamadıklarını söylemeleri üzerine aynı şirket hesabına 10 bin TL gönderdim. Yüklediğim uygulama üzerinden yüzde 50 kar elde ettiğimi gördüm. Yağız isimli şahıs arayarak meblağı artırmak için bana teklifte bulundu. Şahsın bana verdiği PHM Dijital Teknoloji Bilişim Ltd. Şti adına olan TR76 .45 nolu hesaba 15 bin TL gönderdim. Uygulama üzerinden kazanç sağladığımı gördüm. Şahsın yönlendirmesi ile yine aynı hesaba 140 bin TL gönderdim. Yağız isimli şahıs beni tekrar arayarak para yatırmamı yoksa yatırımımın riske gireceğini söyledi. Bunun üzerine aynı hesaba 22 bin TL para gönderdim. Uygulamadaki paramı çekmek istediğimde şahsın beni oyaladığını ve yine aynı bahanelerle para istemesi üzerine aynı hesaba 16 bin TL, daha sonra 14 bin TL daha sonra 30 bin TL daha sonra 10 bin TL daha sonra 40 bin TL daha sonra 10 bin TL gönderdim. En son da arkadaşım F.K.'nin hesabından 60 bin TL daha gönderdim. Bu paraları yatırdıktan sonra paramı alamadım, dolandırıldığımı anladım. Toplamda zararım 22 bin 864 dolar. Şikayetçiyim.”
Seçil Erzan - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2024
TÜRKİYE
Seçil Erzan davasında ara karar çıktı: Erzan'ın tutukluluk hali devam ederken 5 kişi hakkında 'zorla getirme' kararı
Dün, 23:00
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала