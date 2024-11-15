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Seçil Erzan davasında ara karar çıktı: Erzan'ın tutukluluk hali devam ederken 5 kişi hakkında 'zorla getirme' kararı
Seçil Erzan davasında ara karar çıktı: Erzan'ın tutukluluk hali devam ederken 5 kişi hakkında 'zorla getirme' kararı
Sputnik Türkiye
Seçil Erzan davasında Erzan tahliyesini isterken, mahkeme heyeti Erzan'ın tutuklılık haline devam kararı verdi, Heyet ayrıca 3 müşteki hakkında zorla getirme... 15.11.2024, Sputnik Türkiye
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dolandırıcılık
banka dolandırıcılığı
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Kamuoyunda 'yüksek karlı gizli fon' adıyla bilinen Seçil Erzan'ın dolandırıcılık davasında tutuklu yargılandığı davaya, İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi.Duruşmada Seçil Erzan'ın avukatı Gökçe Nur Budak savunmasını yaptı. Savunmasında Budak, bir kişinin tüm mal varlığını valize koyarak kağıt parçası karşılığında başkasına teslim etmesinin mümkün olamayacağını savundu.Sanıkların 3 günde yüzde 50'den fazla faiz alamayacaklarını bildiklerini öne süren avukat Budak, "Bu insanlar yüksek kar elde etmek amacıyla tefecilik faaliyetinde bulunmuşlardır. Paraların bir kaydı yok çünkü elden veriyorlardı. Müvekkil de elden veriyordu, yine bir kaydı yoktur. Müvekkilin bankanın odasındaki ona ait eşyanın 14 ay sonunda banka tarafından mahkemenize teslim edilmesi hukuka aykırıdır. Bu delillerin değiştirilip değiştirilmediği bilinememektedir ancak müvekkil cezaevindeyken bunu yapamaz" ifadelerinde bulundu.Seçil Erzan tahliyesini istediSeçil Erzan, tahliyesini talep ederek, "En başından beri gerçekleri, yüksek faizle para aldıklarını söyledim. Önceki beyanlarımı aynen tekrar ediyorum. Savunma hakkım kısıtlanamaz. Başından beri her şey ortaya çıksın diye uğraşıyorum. Annemin yanına gitmek, özgürlüğe kavuşmak istiyorum. Fazla alanlar parasını geri verse kimse mağdur olmayacaktı" şeklinde konuştu.Ara karar verildi: Duruşma devam tarihi belirlendiMahkeme heyeti, ara kararını açıklayarak Seçil Erzan’ın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Ayrıca, müştekiler Melis Özsüt Şener, Bakiye Gülen, Ercüment Gülen, Merve ve Tanın Yılmaz’ın zorla getirilmesi için karar çıkartılmasına hükmetti. Banka tarafından mahkemeye iletilen e-postaların 2020 ile Nisan 2023 arasındaki dökümünün alınarak bilirkişiye verilmesi kararlaştırıldı. Bankaya ayrıca yazı yazılarak, müştekiler tarafından 500 bin dolar ve üzeri çekilen tutarların dekont örneklerinin istenmesine karar verildi. Heyet, davadaki mağdurların zararlarının karşılanıp karşılanmadığına dair bir dosya açılıp açılmadığının araştırılması için iki sigorta şirketine yazı yazılmasına ve açılmışsa bu dosyanın mahkemeye gönderilmesine hükmetti. Müşteki sanıklar Mojtaba Haghani ve Süleyman Aslan’ın sosyal ve ekonomik durum raporlarının alınması için kolluğa müzekkere yazılmasına, geçim kaynakları ve mal varlıklarının iş hayatlarıyla orantılı olup olmadığının İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlar Şube Müdürlüğü’ne sorulmasına karar verildi. Ayrıca, dinlenilmeyen tanıklar Ahmet Telkeş ve Başak Dağhan’ın zorla getirilmesi yönünde karar alındı. Duruşma, 31 Ocak’a ertelendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241115/secil-erzan-davasinda-yeni-gelisme-davaya-hazine-ve-maliye-bakanligi-da-dahil-oldu-1090438033.html
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seçil erzan, dolandırıcılık, banka dolandırıcılığı, nitelikli dolandırıcılık, kar, fon, gizli fon
seçil erzan, dolandırıcılık, banka dolandırıcılığı, nitelikli dolandırıcılık, kar, fon, gizli fon

Seçil Erzan davasında ara karar çıktı: Erzan'ın tutukluluk hali devam ederken 5 kişi hakkında 'zorla getirme' kararı

23:00 15.11.2024
© Fotoğraf : Twitter Seçil Erzan
Seçil Erzan - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2024
© Fotoğraf : Twitter
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Seçil Erzan davasında Erzan tahliyesini isterken, mahkeme heyeti Erzan'ın tutuklılık haline devam kararı verdi, Heyet ayrıca 3 müşteki hakkında zorla getirme kararı çıkarılmasına karar vererek duruşmayı 31 Ocak'a erteledi.
Kamuoyunda 'yüksek karlı gizli fon' adıyla bilinen Seçil Erzan'ın dolandırıcılık davasında tutuklu yargılandığı davaya, İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi.
Duruşmada Seçil Erzan'ın avukatı Gökçe Nur Budak savunmasını yaptı. Savunmasında Budak, bir kişinin tüm mal varlığını valize koyarak kağıt parçası karşılığında başkasına teslim etmesinin mümkün olamayacağını savundu.
Sanıkların 3 günde yüzde 50'den fazla faiz alamayacaklarını bildiklerini öne süren avukat Budak, "Bu insanlar yüksek kar elde etmek amacıyla tefecilik faaliyetinde bulunmuşlardır. Paraların bir kaydı yok çünkü elden veriyorlardı. Müvekkil de elden veriyordu, yine bir kaydı yoktur. Müvekkilin bankanın odasındaki ona ait eşyanın 14 ay sonunda banka tarafından mahkemenize teslim edilmesi hukuka aykırıdır. Bu delillerin değiştirilip değiştirilmediği bilinememektedir ancak müvekkil cezaevindeyken bunu yapamaz" ifadelerinde bulundu.

Seçil Erzan tahliyesini istedi

Seçil Erzan, tahliyesini talep ederek, "En başından beri gerçekleri, yüksek faizle para aldıklarını söyledim. Önceki beyanlarımı aynen tekrar ediyorum. Savunma hakkım kısıtlanamaz. Başından beri her şey ortaya çıksın diye uğraşıyorum. Annemin yanına gitmek, özgürlüğe kavuşmak istiyorum. Fazla alanlar parasını geri verse kimse mağdur olmayacaktı" şeklinde konuştu.

Ara karar verildi: Duruşma devam tarihi belirlendi

Mahkeme heyeti, ara kararını açıklayarak Seçil Erzan’ın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Ayrıca, müştekiler Melis Özsüt Şener, Bakiye Gülen, Ercüment Gülen, Merve ve Tanın Yılmaz’ın zorla getirilmesi için karar çıkartılmasına hükmetti.
Banka tarafından mahkemeye iletilen e-postaların 2020 ile Nisan 2023 arasındaki dökümünün alınarak bilirkişiye verilmesi kararlaştırıldı. Bankaya ayrıca yazı yazılarak, müştekiler tarafından 500 bin dolar ve üzeri çekilen tutarların dekont örneklerinin istenmesine karar verildi.
Heyet, davadaki mağdurların zararlarının karşılanıp karşılanmadığına dair bir dosya açılıp açılmadığının araştırılması için iki sigorta şirketine yazı yazılmasına ve açılmışsa bu dosyanın mahkemeye gönderilmesine hükmetti.
Müşteki sanıklar Mojtaba Haghani ve Süleyman Aslan’ın sosyal ve ekonomik durum raporlarının alınması için kolluğa müzekkere yazılmasına, geçim kaynakları ve mal varlıklarının iş hayatlarıyla orantılı olup olmadığının İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlar Şube Müdürlüğü’ne sorulmasına karar verildi. Ayrıca, dinlenilmeyen tanıklar Ahmet Telkeş ve Başak Dağhan’ın zorla getirilmesi yönünde karar alındı.
Duruşma, 31 Ocak’a ertelendi.
Seçil Erzan - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2024
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Seçil Erzan davasında yeni gelişme: Davaya Hazine ve Maliye Bakanlığı da dahil oldu
14:32
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