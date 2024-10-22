https://anlatilaninotesi.com.tr/20241022/dunyaya-milyonlarca-yil-once-carpti-okyanuslari-kaynatan-ve-yasami-yok-eden-asteroit-1089513253.html
Dünya'ya milyonlarca yıl önce çarptı: 'Okyanusları kaynatan ve yaşamı yok eden asteroit'
Dünya'ya milyonlarca yıl önce çarptı: 'Okyanusları kaynatan ve yaşamı yok eden asteroit'
Sputnik Türkiye
Bilim insanlarının, 2014 yılında Güney Afrika'da keşfedilen bir göktaşı üzerinde yaptıkları yeni çalışmalarda önemli bulgulara rastlandı. Dinozorları yok eden... 22.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-22T10:23+0300
2024-10-22T10:23+0300
2024-10-22T10:23+0300
yaşam
araştırma
bilim insanları
güney afrika
meteor
göktaşı
dinazor
asteroit
asteroid
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2014 yılında keşfedilen bir göktaşı üzerinde yeni yapılan araştırmada, bilim insanları Dünya'ya milyonlarca yıl önce çarpan asteroit hakkında yeni bulgulara rastladı.İnsanlık tarihinin hayal bile edemeyeceği büyüklükte tsunamiye neden olan ve okyanusların sıcaklığını en üst noktalara çıkarıp adeta kaynatan bu meteorun, dinozorları yok eden göktaşından 200 kat daha büyük olduğu öğrenildi.Güney Afrika'ya keşif gezisi düzenleyen bilim insanları, bu göktaşının dünyaya sadece yıkım getirmediğini aynı zamanda erken yaşamın gelişmesinde rol oynadığı kanısına vardı.Dinozorların yok olmasına yol açan meteorun 66 milyon yıl önce Dünya'ya çarptığını ve 10 kilometre genişliğinde olduğunu biliyoruz. S2 meteorunun ise, bundan 50 ila 200 kat daha büyük ve 40 ila 60 kilometre genişliğinde olduğu öğrenildi.Dünya daha yeni oluşmuşken Doğu Barberton Greenbelt'e düşen göktaşı, gezegen üzerinde sadece tek hücreli canlıların yaşadığı bir dönemde Dünya'ya çarptı. Araştırma ekibi, meteorun gezegene çarparak 500 kilometrelik bir krater oluşturduğunu ve Dünya'nın dört bir yanında inanılmaz hızla dolaşan bir toz bulutu oluşturduğunu açıkladı.Göktaşının tsunami etkisi de yaratıp gezegene düştükten sonra Dünya'yı yerle bir ettiği, basit organizmaları ortadan kaldırdığı söyleniyor. Araştırmacılar, bu durumun hızlıca düzeldiğini, çarpmanın etkisiyle meteorun dev bir gübre görevi görüp Dünya'nın beslendiğini öne sürüyor.Araştırmanın detayları Scientific PNAS dergisinde yayınlandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241021/bilim-insanlari-uyardi-yapay-zeka-platformlari-tahmin-edilenden-4-kat-daha-fazla-su-tuketiyor-1089479955.html
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araştırma, bilim insanları, güney afrika, meteor, göktaşı, dinazor, asteroit, asteroid
araştırma, bilim insanları, güney afrika, meteor, göktaşı, dinazor, asteroit, asteroid
Dünya'ya milyonlarca yıl önce çarptı: 'Okyanusları kaynatan ve yaşamı yok eden asteroit'
Bilim insanlarının, 2014 yılında Güney Afrika'da keşfedilen bir göktaşı üzerinde yaptıkları yeni çalışmalarda önemli bulgulara rastlandı. Dinozorları yok eden meteordan çok daha önce Dünya'ya düşen bu meteor, insanlar tarafından görülmemiş yükseklikte tsunamiye, dünya çevresinde inanılmaz hızla dönen toz bulutlarına neden olmuş.
2014 yılında keşfedilen bir göktaşı üzerinde yeni yapılan araştırmada, bilim insanları Dünya'ya milyonlarca yıl önce çarpan asteroit hakkında yeni bulgulara rastladı.
İnsanlık tarihinin hayal bile edemeyeceği büyüklükte tsunamiye neden olan ve okyanusların sıcaklığını en üst noktalara çıkarıp adeta kaynatan bu meteorun, dinozorları yok eden göktaşından 200 kat daha büyük olduğu öğrenildi.
Güney Afrika'ya keşif gezisi düzenleyen bilim insanları, bu göktaşının dünyaya sadece yıkım getirmediğini aynı zamanda erken yaşamın gelişmesinde rol oynadığı kanısına vardı.
Dinozorların yok olmasına yol açan meteorun 66 milyon yıl önce Dünya'ya çarptığını ve 10 kilometre genişliğinde olduğunu biliyoruz. S2 meteorunun ise, bundan 50 ila 200 kat daha büyük ve 40 ila 60 kilometre genişliğinde olduğu öğrenildi.
Dünya daha yeni oluşmuşken Doğu Barberton Greenbelt'e düşen göktaşı, gezegen üzerinde sadece tek hücreli canlıların yaşadığı bir dönemde Dünya'ya çarptı. Araştırma ekibi, meteorun gezegene çarparak 500 kilometrelik bir krater oluşturduğunu ve Dünya'nın dört bir yanında inanılmaz hızla dolaşan bir toz bulutu oluşturduğunu açıkladı.
Göktaşının tsunami etkisi de yaratıp gezegene düştükten sonra Dünya'yı yerle bir ettiği, basit organizmaları ortadan kaldırdığı söyleniyor. Araştırmacılar, bu durumun hızlıca düzeldiğini, çarpmanın etkisiyle meteorun dev bir gübre görevi görüp Dünya'nın beslendiğini öne sürüyor.
Araştırmanın detayları Scientific PNAS dergisinde yayınlandı.