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https://anlatilaninotesi.com.tr/20241116/kizilaydan-aidsli-kan-iddiasiyla-ilgili-aciklama-babaya-hiv-teshisini-koyan-ve-tum-birimlerini-1090476984.html
Kızılay'dan 'AIDS'li kan' iddiasıyla ilgili açıklama: 'Babaya HIV teşhisini koyan ve tüm birimlerini uyaran Kızılay’dır'
Kızılay'dan 'AIDS'li kan' iddiasıyla ilgili açıklama: 'Babaya HIV teşhisini koyan ve tüm birimlerini uyaran Kızılay’dır'
Sputnik Türkiye
13 yaşındaki çocuğun HIV nedeniyle yaşamını yitirmesinin ardından ortaya atılan iddialarla ilgili Kızılay, virüsün Kızılay tarafından verilen bir kandan... 16.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-16T14:24+0300
2024-11-16T14:25+0300
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kızılay
kızılay
izmir
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Türkiye İzmir'de 13 yaşındaki çocuğun AIDS nedeniyle hayatını kaybetmesini konuşuyor. Olayla ilgili soruşturma sürerken, Türk Kızılay'ı kan bağışı ve HIV iddialarına ilişkin bir açıklama yaparak, "Babaya ilk kez HIV teşhisini koyan ve tüm devlet birimlerini uyaran kurum Kızılay’dır" dedi. Açıklamada, 'virüsün Kızılay tarafından verilen bir kandan bulaştığına yönelik asılsız iddiaların hiçbir şekilde gerçeği yansıtmaması üzerine aşağıdaki açıklama zorunlu olmuştur' denildi.İzmir'de 13 yaşındaki çocuk rahatsızlandığı için kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmiş ve çocuğun HIV virüsü taşıdığı ortaya çıkmıştı. Bu durum sonrasında soruşturma başlatılırken, babanın HIV virüsü taşıması ve annede bu virüsün olmaması 'cinsel istismar' konusunu da gündeme getirmişti. Baba ifadesinde kan bağışı sırasında hastalığını öğrendiğini belirtirken, Türk Kızılay'ı konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Kızılay tarafından verilen kandan bulaştığı iddiaları asılsızdırTürk Kızılay'dan yapılan açıklamada, "İzmir’de bir çocuğumuzun AIDS (HIV) hastalığı nedeniyle hayatını kaybetmesi hepimizi derinden üzmüştür. Vefat eden çocuğumuza HIV virüsünün nasıl bulaştığına ilişkin Sağlık Bakanlığı’nın incelemeleri sürerken, virüsün Kızılay tarafından verilen bir kandan bulaştığına yönelik asılsız iddiaların hiçbir şekilde gerçeği yansıtmaması üzerine aşağıdaki açıklama zorunlu olmuştur" denildi.Babaya ilk teşhisi biz koyduk"İddiaya konu olan, İzmir'de kemik erimesi şüphesiyle tedavi altına alınan ancak AIDS olduğu ortaya çıkan 13 yaşındaki A.E.K.’nin babası K.K., 2024 yılı ocak ayında Muğla’nın Milas ilçesi Atapark Kan Bağış Merkezi’ne başvurarak ilk kez kan bağışçısı olmak istemiştir" denilerek şu bilgilere yer verildi:Tüm testler yapılıyorTürk Kızılay'ın, kan bağışı sürecinde halk sağlığını koruma sorumluluğu doğrultusunda tüm süreçlerini titizlikle yürütmekte ve bağışlanan her kan bileşenine uluslararası standartlara uygun modern testler uygulamakta olduğuna dikkat çekilerek şunlar kaydedildi:"Türk Kızılay tarafından temin edilen tüm kan bileşenleri, Hepatit B, Hepatit C, HIV ve Sifiliz enfeksiyonlarına yönelik ileri tarama ve doğrulama testlerinden geçirilmektedir. Testlerde enfeksiyon riski saptanması durumunda, bağışçıdan kan bağışı kabul edilmemekte ve bu kanlar kesinlikle hastanelere gönderilmemektedir. Kızılay kendisine verilen düzenli ve güvenli kan temini görevini eksiksiz bir şekilde yerine getirirken, yılda aldığı yaklaşık 3 milyon ünite kanla yaklaşık 9 milyon hasta ve yaralının kan ihtiyacını karşılamaktadır. Sorumsuz ve muğlak açıklamaların Kızılay’ın yürüttüğü bu milli göreve ve kan bağışı bekleyen hasta ve yaralılara vereceği zarar her türlü açıklamanın dışındadır. İlgili tüm kurum, kuruluş ve kişileri duyarlı olmaya çağırır, konuyu her yönüyle takip ettiğimizi bildiririz."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241116/aidsten-olen-13-yasindaki-cocugun-babasinin-ifadesi-ortaya-cikti-1090469406.html
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kızılay, kızılay, izmir, aids, hiv/aids

Kızılay'dan 'AIDS'li kan' iddiasıyla ilgili açıklama: 'Babaya HIV teşhisini koyan ve tüm birimlerini uyaran Kızılay’dır'

14:24 16.11.2024 (güncellendi: 14:25 16.11.2024)
© İHA / ELİF AYŞENUR BAY Kan bağışı
Kan bağışı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.11.2024
© İHA / ELİF AYŞENUR BAY
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13 yaşındaki çocuğun HIV nedeniyle yaşamını yitirmesinin ardından ortaya atılan iddialarla ilgili Kızılay, virüsün Kızılay tarafından verilen bir kandan bulaştığına yönelik asılsız iddiaların hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır açıklaması yaptı.
Türkiye İzmir'de 13 yaşındaki çocuğun AIDS nedeniyle hayatını kaybetmesini konuşuyor. Olayla ilgili soruşturma sürerken, Türk Kızılay'ı kan bağışı ve HIV iddialarına ilişkin bir açıklama yaparak, "Babaya ilk kez HIV teşhisini koyan ve tüm devlet birimlerini uyaran kurum Kızılay’dır" dedi. Açıklamada, 'virüsün Kızılay tarafından verilen bir kandan bulaştığına yönelik asılsız iddiaların hiçbir şekilde gerçeği yansıtmaması üzerine aşağıdaki açıklama zorunlu olmuştur' denildi.
İzmir'de 13 yaşındaki çocuk rahatsızlandığı için kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmiş ve çocuğun HIV virüsü taşıdığı ortaya çıkmıştı. Bu durum sonrasında soruşturma başlatılırken, babanın HIV virüsü taşıması ve annede bu virüsün olmaması 'cinsel istismar' konusunu da gündeme getirmişti. Baba ifadesinde kan bağışı sırasında hastalığını öğrendiğini belirtirken, Türk Kızılay'ı konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

Kızılay tarafından verilen kandan bulaştığı iddiaları asılsızdır

Türk Kızılay'dan yapılan açıklamada, "İzmir’de bir çocuğumuzun AIDS (HIV) hastalığı nedeniyle hayatını kaybetmesi hepimizi derinden üzmüştür. Vefat eden çocuğumuza HIV virüsünün nasıl bulaştığına ilişkin Sağlık Bakanlığı’nın incelemeleri sürerken, virüsün Kızılay tarafından verilen bir kandan bulaştığına yönelik asılsız iddiaların hiçbir şekilde gerçeği yansıtmaması üzerine aşağıdaki açıklama zorunlu olmuştur" denildi.

Babaya ilk teşhisi biz koyduk

"İddiaya konu olan, İzmir'de kemik erimesi şüphesiyle tedavi altına alınan ancak AIDS olduğu ortaya çıkan 13 yaşındaki A.E.K.’nin babası K.K., 2024 yılı ocak ayında Muğla’nın Milas ilçesi Atapark Kan Bağış Merkezi’ne başvurarak ilk kez kan bağışçısı olmak istemiştir" denilerek şu bilgilere yer verildi:

"K.K.’den alınan kan örneği, güvenli kan teminine yönelik NAT (Nükleik Asit Amplifikasyon Testi) testi dahil tüm tetkiklerden geçirildikten sonra HIV pozitif olduğu anlaşılmış ve derhal ilgili sağlık ve kolluk birimlerine bilgi verilip kan imha edilmiş ve baba K.K. Kızılay’ın ret listesine alınmıştır. Babaya ilk kez HIV teşhisini koyan ve tüm devlet birimlerini uyaran kurum Kızılay’dır. 2020 yılından bu yana, Bölge Kan Merkezlerimizden HIV riski taşıyan herhangi bir kan bileşenine dair hastanelere veya sağlık otoritelerine bir bildirim yapılmamış, aynı şekilde hastanelerden de Kurumumuza bu yönde bir bildirim ulaşmamıştır."

Tüm testler yapılıyor

Türk Kızılay'ın, kan bağışı sürecinde halk sağlığını koruma sorumluluğu doğrultusunda tüm süreçlerini titizlikle yürütmekte ve bağışlanan her kan bileşenine uluslararası standartlara uygun modern testler uygulamakta olduğuna dikkat çekilerek şunlar kaydedildi:
"Türk Kızılay tarafından temin edilen tüm kan bileşenleri, Hepatit B, Hepatit C, HIV ve Sifiliz enfeksiyonlarına yönelik ileri tarama ve doğrulama testlerinden geçirilmektedir. Testlerde enfeksiyon riski saptanması durumunda, bağışçıdan kan bağışı kabul edilmemekte ve bu kanlar kesinlikle hastanelere gönderilmemektedir. Kızılay kendisine verilen düzenli ve güvenli kan temini görevini eksiksiz bir şekilde yerine getirirken, yılda aldığı yaklaşık 3 milyon ünite kanla yaklaşık 9 milyon hasta ve yaralının kan ihtiyacını karşılamaktadır. Sorumsuz ve muğlak açıklamaların Kızılay’ın yürüttüğü bu milli göreve ve kan bağışı bekleyen hasta ve yaralılara vereceği zarar her türlü açıklamanın dışındadır. İlgili tüm kurum, kuruluş ve kişileri duyarlı olmaya çağırır, konuyu her yönüyle takip ettiğimizi bildiririz."
HIV - Sputnik Türkiye, 1920, 16.11.2024
TÜRKİYE
AIDS’ten hayatını kaybeden 13 yaşındaki çocuğun babasının ifadesi ortaya çıktı
11:19
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