https://anlatilaninotesi.com.tr/20241116/icisleri-bakani-yerlikaya-turk-kurt-arap-cerkez-alevi-sunni-kim-varsa-buyuk-ve-guclubirmilletiz-1090481812.html

İçişleri Bakanı Yerlikaya: Türk, Kürt, Arap, Çerkez, Alevi-Sünni kim varsa büyük ve güçlü bir milletiz

İçişleri Bakanı Yerlikaya: Türk, Kürt, Arap, Çerkez, Alevi-Sünni kim varsa büyük ve güçlü bir milletiz

Sputnik Türkiye

İçişleri Bakanı Yerlikaya, AK Parti Marmaris 8. Olağan İlçe Kongresi'nde yaptığı konuşmada, "Türk, Kürt, Arap, Çerkez, Alevi-Sünni kim varsa farklı dillerde... 16.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-16T17:28+0300

2024-11-16T17:28+0300

2024-11-16T17:28+0300

politika

içişleri bakanlığı

ali yerlikaya

marmaris

türk

kürt

arap

çerkez

alevi

sünni

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/12/1089412265_0:84:1600:984_1920x0_80_0_0_21d91cfd8b1489be05db3842d2d7cb47.jpg

AK Parti'nin, Türkiye'yi daha özgür, güçlü, kalkınmış bir ülkeye dönüştürme davası olduğunu dile getiren Yerlikaya, "Bu dava, birliğin, beraberliğin, kardeşliğin davasıdır. Fakirin, fukaranın, öğrencinin, işçinin, hülasa imtiyazlı elitlere karşı, garip gurebanın ve Anadolu irfanına sahip çıkmanın davasıdır. Hamdolsun, her gün bir adım daha ileriye, büyük ve güçlü Türkiye'ye doğru yürüyoruz" ifadelerini kullandı."Artık darbelerle hizaya çekilen, terörle ayar verilen, yaptırımla ekonomisi çökertilen bir Türkiye yok" diyen Yerlikaya, şunları kaydetti:'Suç ve suçluyla mücadelede hiç taviz vermiyoruz'İçişleri Bakanlığı'nın en büyük önceliğinin aziz milletin güvenlik ve huzuru olduğunu belirten Yerlikaya, şöyle konuştu:Bakan Yerlikaya, ülke genelinde kişilere karşı işlenen önemli suçlarda geçen yıla kıyasla, bu yılın ilk 10 ayında yaklaşık 24 bin daha az olay meydana geldiğini, olayların aydınlatma oranının ise yüzde 98'e ulaştığını anlattı.Malvarlığına karşı işlenen suçlarda geçen yılın aynı dönemine göre olay sayısının 73 bin azaldığını belirten Yerlikaya, şu bilgileri paylaştı:'Bizler, farklılıklarımızla bu toprağın zenginliğini oluşturuyoruz'Türkiye'nin tarih boyunca kardeşlikten, dayanışmadan, birlikten güç aldığına işaret eden Yerlikaya, "Bizler, farklılıklarımızla bu toprağın zenginliğini oluşturuyoruz. Türk, Kürt, Arap, Çerkez, Alevi-Sünni kim varsa farklı dillerde, kültürlerde ama aynı bayrağın altında birleşmiş büyük ve güçlü bir milletiz. İşte bu birlik ve beraberlik ruhunu hedef alan kim olursa olsun bilmelidir ki demir yumruğu ensesinde görecektir. Türkiye, bu topraklarda nifak tohumu ekmek isteyenlere fırsat tanımayacak kadar güçlü bir devlettir" diye konuştu.Türkiye’nin büyük hedeflere ulaşma azmi ve kararlılığıyla yoluna devam edeceğini dile getiren Yerlikaya, Türkiye Yüzyılı'nın milletin kararlılığı, ülkenin dört bir yanında kurulan kardeşlik bağlarıyla yükseleceğini vurguladı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Marmarisliler ile omuz omuza, gönül gönüle yürümekten onur duyduğunu ifade eden Yerlikaya, konuşmasını şöyle tamamladı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241116/calisma-ve-sosyal-guvenlik-bakani-isikhan-yapilamaz-denilen-imkansiz-olarak-gorulen-ne-varsa-yaptik-1090481034.html

marmaris

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

içişleri bakanlığı, ali yerlikaya, marmaris, türk, kürt, arap, çerkez, alevi, sünni, darbe, terör