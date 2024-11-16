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İçişleri Bakanı Yerlikaya: Türk, Kürt, Arap, Çerkez, Alevi-Sünni kim varsa büyük ve güçlü bir milletiz
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Türk, Kürt, Arap, Çerkez, Alevi-Sünni kim varsa büyük ve güçlü bir milletiz
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanı Yerlikaya, AK Parti Marmaris 8. Olağan İlçe Kongresi'nde yaptığı konuşmada, "Türk, Kürt, Arap, Çerkez, Alevi-Sünni kim varsa farklı dillerde... 16.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-16T17:28+0300
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politika
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ali yerlikaya
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AK Parti'nin, Türkiye'yi daha özgür, güçlü, kalkınmış bir ülkeye dönüştürme davası olduğunu dile getiren Yerlikaya, "Bu dava, birliğin, beraberliğin, kardeşliğin davasıdır. Fakirin, fukaranın, öğrencinin, işçinin, hülasa imtiyazlı elitlere karşı, garip gurebanın ve Anadolu irfanına sahip çıkmanın davasıdır. Hamdolsun, her gün bir adım daha ileriye, büyük ve güçlü Türkiye'ye doğru yürüyoruz" ifadelerini kullandı."Artık darbelerle hizaya çekilen, terörle ayar verilen, yaptırımla ekonomisi çökertilen bir Türkiye yok" diyen Yerlikaya, şunları kaydetti:'Suç ve suçluyla mücadelede hiç taviz vermiyoruz'İçişleri Bakanlığı'nın en büyük önceliğinin aziz milletin güvenlik ve huzuru olduğunu belirten Yerlikaya, şöyle konuştu:Bakan Yerlikaya, ülke genelinde kişilere karşı işlenen önemli suçlarda geçen yıla kıyasla, bu yılın ilk 10 ayında yaklaşık 24 bin daha az olay meydana geldiğini, olayların aydınlatma oranının ise yüzde 98'e ulaştığını anlattı.Malvarlığına karşı işlenen suçlarda geçen yılın aynı dönemine göre olay sayısının 73 bin azaldığını belirten Yerlikaya, şu bilgileri paylaştı:'Bizler, farklılıklarımızla bu toprağın zenginliğini oluşturuyoruz'Türkiye'nin tarih boyunca kardeşlikten, dayanışmadan, birlikten güç aldığına işaret eden Yerlikaya, "Bizler, farklılıklarımızla bu toprağın zenginliğini oluşturuyoruz. Türk, Kürt, Arap, Çerkez, Alevi-Sünni kim varsa farklı dillerde, kültürlerde ama aynı bayrağın altında birleşmiş büyük ve güçlü bir milletiz. İşte bu birlik ve beraberlik ruhunu hedef alan kim olursa olsun bilmelidir ki demir yumruğu ensesinde görecektir. Türkiye, bu topraklarda nifak tohumu ekmek isteyenlere fırsat tanımayacak kadar güçlü bir devlettir" diye konuştu.Türkiye’nin büyük hedeflere ulaşma azmi ve kararlılığıyla yoluna devam edeceğini dile getiren Yerlikaya, Türkiye Yüzyılı'nın milletin kararlılığı, ülkenin dört bir yanında kurulan kardeşlik bağlarıyla yükseleceğini vurguladı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Marmarisliler ile omuz omuza, gönül gönüle yürümekten onur duyduğunu ifade eden Yerlikaya, konuşmasını şöyle tamamladı:
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içişleri bakanlığı, ali yerlikaya, marmaris, türk, kürt, arap, çerkez, alevi, sünni, darbe, terör
içişleri bakanlığı, ali yerlikaya, marmaris, türk, kürt, arap, çerkez, alevi, sünni, darbe, terör

İçişleri Bakanı Yerlikaya: Türk, Kürt, Arap, Çerkez, Alevi-Sünni kim varsa büyük ve güçlü bir milletiz

17:28 16.11.2024
© İHA / HALİL DAĞ - İLHAN CAN ARICILAR-AW311294İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya - Sputnik Türkiye, 1920, 16.11.2024
© İHA / HALİL DAĞ - İLHAN CAN ARICILAR-AW311294
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İçişleri Bakanı Yerlikaya, AK Parti Marmaris 8. Olağan İlçe Kongresi'nde yaptığı konuşmada, "Türk, Kürt, Arap, Çerkez, Alevi-Sünni kim varsa farklı dillerde, kültürlerde ama aynı bayrağın altında birleşmiş büyük ve güçlü bir milletiz" cümlesini kaydederek bu birlik ve beraberlik ruhunu hedef alanların demir yumruğu ensesinde göreceğini vurguladı.
AK Parti'nin, Türkiye'yi daha özgür, güçlü, kalkınmış bir ülkeye dönüştürme davası olduğunu dile getiren Yerlikaya, "Bu dava, birliğin, beraberliğin, kardeşliğin davasıdır. Fakirin, fukaranın, öğrencinin, işçinin, hülasa imtiyazlı elitlere karşı, garip gurebanın ve Anadolu irfanına sahip çıkmanın davasıdır. Hamdolsun, her gün bir adım daha ileriye, büyük ve güçlü Türkiye'ye doğru yürüyoruz" ifadelerini kullandı.
"Artık darbelerle hizaya çekilen, terörle ayar verilen, yaptırımla ekonomisi çökertilen bir Türkiye yok" diyen Yerlikaya, şunları kaydetti:
Enerji kaynaklarını çıkarabilen, yerli ve milli otomobilini yapan, helikopterini yapan, savaş uçağını yapan, İHA'sını SİHA'sını yapan büyük ve güçlü bir Türkiye var. Bu davanın yükseldiği yer, milletimizin omuzlarıdır. Bu yürüyüşün yolu milletimizin istikametidir. Bu gücün referansı da şüphesiz, milletimizin kesintisiz bir şekilde 22 yıldır Recep Tayyip Erdoğan diyen iradesidir. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı'nı el birliğiyle inşa ediyoruz. Türkiye Yüzyılı, ecdadın tarih boyunca taşıdığı medeniyet ışığını, yeni ufuklara taşıma gayretinin adıdır. Türkiye Yüzyılı, Anadolu'nun her karış toprağında yazılan kahramanlık hikayelerinin, özgürlüğümüz ve bağımsızlığımız için yapılan fedakarlıkların mirasıdır.

'Suç ve suçluyla mücadelede hiç taviz vermiyoruz'

İçişleri Bakanlığı'nın en büyük önceliğinin aziz milletin güvenlik ve huzuru olduğunu belirten Yerlikaya, şöyle konuştu:

Ülkemizin güvenliği ve huzurunu en büyük önceliğimiz. Bunun gece gündüz demeden çalışıyoruz. Suç ve suçluyla mücadelede hiç taviz vermiyoruz. Terör örgütlerinin, organize suç örgütlerinin, uyuşturucu tacirlerinin ve suç odaklarının nefes almasına ne müsamaha gösteririz ne de müsaade ederiz. Ülkemizin huzurunu bozmak isteyen kim varsa, karşısında devletimizin kararlılığını ve gücünü bulacaktır. İnsana merhamet etmeyen hiçbir yapıya, yapılanmaya merhamet etmeyeceğiz, müsamaha göstermeyeceğiz. Sadece teröre değil, terörle iltisaka da geçit yok. Hiç kimse demokrasiyi ifsatlarına, ihanetlerine kalkan olarak kullanmasın.

Bakan Yerlikaya, ülke genelinde kişilere karşı işlenen önemli suçlarda geçen yıla kıyasla, bu yılın ilk 10 ayında yaklaşık 24 bin daha az olay meydana geldiğini, olayların aydınlatma oranının ise yüzde 98'e ulaştığını anlattı.
Malvarlığına karşı işlenen suçlarda geçen yılın aynı dönemine göre olay sayısının 73 bin azaldığını belirten Yerlikaya, şu bilgileri paylaştı:

Otodan hırsızlık yüzde 60,4, kapkaç yüzde 59,3, yankesicilik yüzde 54,9, evden hırsızlık yüzde 46,6 azalmış. Bu kabine dönemimizde, 752 organize suç örgütünü çökerttik. 106 milyar liralık maddi değeri olan malvarlığına el koyduk. Kırsalda ve şehirde teröre yönelik 55 bin 254 operasyon düzenledik. 1324 teröristi etkisiz hale getirdik.

'Bizler, farklılıklarımızla bu toprağın zenginliğini oluşturuyoruz'

Türkiye'nin tarih boyunca kardeşlikten, dayanışmadan, birlikten güç aldığına işaret eden Yerlikaya, "Bizler, farklılıklarımızla bu toprağın zenginliğini oluşturuyoruz. Türk, Kürt, Arap, Çerkez, Alevi-Sünni kim varsa farklı dillerde, kültürlerde ama aynı bayrağın altında birleşmiş büyük ve güçlü bir milletiz. İşte bu birlik ve beraberlik ruhunu hedef alan kim olursa olsun bilmelidir ki demir yumruğu ensesinde görecektir. Türkiye, bu topraklarda nifak tohumu ekmek isteyenlere fırsat tanımayacak kadar güçlü bir devlettir" diye konuştu.
Türkiye’nin büyük hedeflere ulaşma azmi ve kararlılığıyla yoluna devam edeceğini dile getiren Yerlikaya, Türkiye Yüzyılı'nın milletin kararlılığı, ülkenin dört bir yanında kurulan kardeşlik bağlarıyla yükseleceğini vurguladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Marmarisliler ile omuz omuza, gönül gönüle yürümekten onur duyduğunu ifade eden Yerlikaya, konuşmasını şöyle tamamladı:

Bu büyük davada hep birlikte mücadele etmek, bu ülkeyi hep birlikte yükseltmek, çocuklarımıza daha güzel bir Türkiye bırakmak için durmadan mücadele edeceğiz. Ne diyor Sayın Cumhurbaşkanımız, 'Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız. Beraber olacağız, kardeş olacağız. Hep birlikte Türkiye olacağız.' Türkiye'nin yarınlarına olan inancınız, bize güç veriyor. Allah birliğimizi, beraberliğimizi daim etsin. Türkiye'mizin geleceği aydınlık olsun.

Vedat Işıkhan - Sputnik Türkiye, 1920, 16.11.2024
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