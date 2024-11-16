https://anlatilaninotesi.com.tr/20241116/icisleri-bakani-ali-yerlikaya-acikladi-12-bin-polis-memuru-alinacak-1090476280.html
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı: 12 bin polis memuru alınacak
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı: 12 bin polis memuru alınacak
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 12 bin polis memuru alınacağını açıkladı. Bakan Yerlikaya, başvuracak polis adaylarına başarılar diledi. 16.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-16T14:02+0300
2024-11-16T14:02+0300
2024-11-16T14:02+0300
türkiye
emniyet
emniyet genel müdürlüğü (egm)
istanbul emniyet müdürlüğü
içişleri bakanlığı
ali yerlikaya
polis
polis memuru
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104213/26/1042132685_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_c5f4ab8dbb2d05616254b3a80c8140ac.jpg
Türkiye'de lisans mezunlarından 9 bin 600, önlisans mezunlarından 2 bin 400 olmak üzere toplam 12 bin yeni polis memuru alınacak. Bakan Yerlikaya detaylarını paylaştıİçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, emniyet teşkilatına 12 bin polis memuru alınacağını duyurdu. Sosyal medyasından yaptığı açıklamada Bakan Yerlikaya detayları da paylaştı. Yerlikaya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241106/icisleri-bakani-ali-yerlikaya-acikladi-cember-daraltiyoruz-1090089422.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104213/26/1042132685_126:0:875:562_1920x0_80_0_0_48cfc37aa4dd3e877bd769db987357cf.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
emniyet, emniyet genel müdürlüğü (egm), istanbul emniyet müdürlüğü, içişleri bakanlığı, ali yerlikaya, polis, polis memuru
emniyet, emniyet genel müdürlüğü (egm), istanbul emniyet müdürlüğü, içişleri bakanlığı, ali yerlikaya, polis, polis memuru
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı: 12 bin polis memuru alınacak
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 12 bin polis memuru alınacağını açıkladı. Bakan Yerlikaya, başvuracak polis adaylarına başarılar diledi.
Türkiye'de lisans mezunlarından 9 bin 600, önlisans mezunlarından 2 bin 400 olmak üzere toplam 12 bin yeni polis memuru alınacak.
Bakan Yerlikaya detaylarını paylaştı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, emniyet teşkilatına 12 bin polis memuru alınacağını duyurdu. Sosyal medyasından yaptığı açıklamada Bakan Yerlikaya detayları da paylaştı. Yerlikaya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Muğla Huzur Toplantımızda 179 yıllık bir çınar olan Emniyet teşkilatımızın, şanlı üniformasını giyme hayali kuran gençlerimize müjde verdik. 32. Dönem POMEM İlanı kapsamında, 12 bin polis memuru alımı gerçekleştireceğiz. Lisans mezunlarından 8 bin 160’ı erkek, 1.440’u kadın olmak üzere 9 bin 600; Önlisans mezunlarından 2.040’ı erkek, 360’ı kadın olmak üzere 2 bin 400… Yani toplamda 12 bin polis memurumuz Emniyet teşkilatımızın gücüne güç katacak.
Şimdiden; polis adaylarımıza başarılar diliyorum. İnşallah yüreği vatan aşkıyla çarpan gençlerimiz, ay yıldızlı üniformalarıyla, ülkemizin huzur ve güvenliğinin tesisinde birer nefer olacaktır."