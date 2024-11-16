https://anlatilaninotesi.com.tr/20241116/ali-yerlikaya-paylasti-uluslararasi-seviyede-araniyordu-daniel-sobotta-istanbulda-yakalandi-1090467664.html

Ali Yerlikaya paylaştı: Uluslararası seviyede aranıyordu, Daniel Sobotta İstanbul'da yakalandı

Ali Yerlikaya paylaştı: Uluslararası seviyede aranıyordu, Daniel Sobotta İstanbul'da yakalandı

Sputnik Türkiye

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Almanya tarafından çıkartılan difüzyon mesajıyla uluslararası seviyede aranan Daniel Sobotta'nın İstanbul’da düzenlenen... 16.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-16T10:10+0300

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türkiye

ali yerlikaya

difüzyon mesajı

suç

uyuşturucu

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Uyuşturucu Madde Ticareti” suçundan uluslararası seviyede aranan Daniel Sobotta'nın İstanbul’da düzenlenen “KUYU-39” operasyonuyla yakalandığını duyurdu. Bakan Yerlikaya sosyal medya paylaşımında özetle şunları kaydetti:"Almanya tarafından çıkartılan Difüzyon Mesajıyla (Acil Yakalama Mesajı) “Uyuşturucu Madde Ticareti” suçundan uluslararası seviyede aranan Daniel Sobotta İstanbul’da düzenlenen “KUYU-39” operasyonuyla yakalandı.Interpol-Europol Daire Başkanlığı ve Göç İdaresi Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüklerince yapılan ortak çalışmalar sonucu; kriptolu cep telefonuyla bir iletişim uygulaması üzerinden diğer şahıslarla iletişime geçip, çeşitli uyuşturucu maddeleri satarak yüklü miktarda kar elde ettiği tespit edilen Daniel Sobotta İstanbul’un Şişli ilçesinde yakalandı."

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ali yerlikaya, difüzyon mesajı, suç, uyuşturucu