https://anlatilaninotesi.com.tr/20241116/ali-yerlikaya-paylasti-uluslararasi-seviyede-araniyordu-daniel-sobotta-istanbulda-yakalandi-1090467664.html
Ali Yerlikaya paylaştı: Uluslararası seviyede aranıyordu, Daniel Sobotta İstanbul'da yakalandı
Ali Yerlikaya paylaştı: Uluslararası seviyede aranıyordu, Daniel Sobotta İstanbul'da yakalandı
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Almanya tarafından çıkartılan difüzyon mesajıyla uluslararası seviyede aranan Daniel Sobotta'nın İstanbul’da düzenlenen... 16.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-16T10:10+0300
2024-11-16T10:10+0300
2024-11-16T10:19+0300
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ali yerlikaya
difüzyon mesajı
suç
uyuşturucu
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Uyuşturucu Madde Ticareti” suçundan uluslararası seviyede aranan Daniel Sobotta'nın İstanbul’da düzenlenen “KUYU-39” operasyonuyla yakalandığını duyurdu. Bakan Yerlikaya sosyal medya paylaşımında özetle şunları kaydetti:"Almanya tarafından çıkartılan Difüzyon Mesajıyla (Acil Yakalama Mesajı) “Uyuşturucu Madde Ticareti” suçundan uluslararası seviyede aranan Daniel Sobotta İstanbul’da düzenlenen “KUYU-39” operasyonuyla yakalandı.Interpol-Europol Daire Başkanlığı ve Göç İdaresi Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüklerince yapılan ortak çalışmalar sonucu; kriptolu cep telefonuyla bir iletişim uygulaması üzerinden diğer şahıslarla iletişime geçip, çeşitli uyuşturucu maddeleri satarak yüklü miktarda kar elde ettiği tespit edilen Daniel Sobotta İstanbul’un Şişli ilçesinde yakalandı."
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ali yerlikaya, difüzyon mesajı, suç, uyuşturucu
ali yerlikaya, difüzyon mesajı, suç, uyuşturucu
Ali Yerlikaya paylaştı: Uluslararası seviyede aranıyordu, Daniel Sobotta İstanbul'da yakalandı
10:10 16.11.2024 (güncellendi: 10:19 16.11.2024)
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Almanya tarafından çıkartılan difüzyon mesajıyla uluslararası seviyede aranan Daniel Sobotta'nın İstanbul’da düzenlenen “KUYU-39” operasyonuyla yakalandığını açıkladı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Uyuşturucu Madde Ticareti” suçundan uluslararası seviyede aranan Daniel Sobotta'nın İstanbul’da düzenlenen “KUYU-39” operasyonuyla yakalandığını duyurdu. Bakan Yerlikaya sosyal medya paylaşımında özetle şunları kaydetti:
"Almanya tarafından çıkartılan Difüzyon Mesajıyla (Acil Yakalama Mesajı) “Uyuşturucu Madde Ticareti” suçundan uluslararası seviyede aranan Daniel Sobotta İstanbul’da düzenlenen “KUYU-39” operasyonuyla yakalandı.
Interpol-Europol Daire Başkanlığı ve Göç İdaresi Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüklerince yapılan ortak çalışmalar sonucu; kriptolu cep telefonuyla bir iletişim uygulaması üzerinden diğer şahıslarla iletişime geçip, çeşitli uyuşturucu maddeleri satarak yüklü miktarda kar elde ettiği tespit edilen Daniel Sobotta İstanbul’un Şişli ilçesinde yakalandı."