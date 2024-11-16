https://anlatilaninotesi.com.tr/20241116/ankarada-yedikleri-baliktan-zehirlenen-cift-hayatini-kaybetti-1090466944.html

Ankara'da yedikleri balıktan zehirlenen çift evlerinde ölü bulundu

Ankara'da yedikleri balıktan zehirlenen çift evlerinde ölü bulundu

Sputnik Türkiye

Ankara'nın Polatlı ilçesinde yaşlı bir çift evinde ölü bulundu. Kendilerinden haber alınmayan çiftin cansız bedenlerini itfaiye ekipleri bulurken çiftin akşam... 16.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-16T09:45+0300

2024-11-16T09:45+0300

2024-11-16T09:47+0300

türkiye

gıda zehirlenmesi

toplu gıda zehirlenmesi

balık

ankara

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Gıda zehirlenmesi nedeniyle çift ölü bulundu. Olay, Polatlı ilçesi Zafer Mahallesi Gordion Caddesi Sivrikaya apartmanında bulunan Ali Osman Er ve eşi Medine Er'in yaşadığı dairede meydana geldi. Er çiftinden haber alamayan komşuları tarafından eve itfaiye ekipleri çağırıldı. Camı kırarak içeri giren itfaiye görevlileri çiftin yatak odasında cansız bedeni ile karşılaştı. Olay yerinde polis ekipleri tarafından yapılan ilk incelemede, çiftin dün akşam yemeğinde balık yedikten sonra yattıkları ve gıda zehirlenmesi yüzünden hayatını kaybettikleri belirlendi.Yapılan incelemenin ardından yaşlı çiftin gıda zehirlenmesi yüzünden hayatını kaybettiği şüphesi üzerinde durulurken, çiftin cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241105/1-sene-once-kislik-erzak-olarak-hazirladiklari-eriste-yuzunden-12-kisilik-ailenin-9u-hayatini-1090045090.html

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gıda zehirlenmesi, toplu gıda zehirlenmesi, balık, ankara