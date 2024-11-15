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UEFA Uluslar Ligi maç sonuçları belli oldu: Faroe Adaları Ermenistan'ı yendi
UEFA Uluslar Ligi maç sonuçları belli oldu: Faroe Adaları Ermenistan'ı yendi
Sputnik Türkiye
UEFA Uluslar Ligi 5.hafta maçlarında gecenin sonuçları belli oldu. L grubunda mücadele eden Faroe Adaları ilk kez puan aldı. 53 bin nüfuslu ülke Faroe Adaları... 15.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-15T00:58+0300
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UEFA Uluslar Ligi'nde A, B, C, F, G, L grubunda oynanan maçlar ile sıralamalar belli oldu.14 Kasım Perşembe günü oynanan 5.hafta maçları ile A, B, C, F, G, L grubunda yer alan takımların karşılaşmaları bitti. UEFA Uluslar Ligi maç sonuçları aşağıda:Avusturya 2-0 Kazakistan Ermenistan 0-1 Faroe AdalarıKuzey Makedonya 1-0 LetonyaYunanistan 0-3 İngiltereFransa 0-0 İsrailBelçika 0-0 İtalyaİrlanda 1-0 FinlandiyaSlovenya 1-4 Norveç
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UEFA Uluslar Ligi maç sonuçları belli oldu: Faroe Adaları Ermenistan'ı yendi
UEFA Uluslar Ligi 5.hafta maçlarında gecenin sonuçları belli oldu. L grubunda mücadele eden Faroe Adaları ilk kez puan aldı. 53 bin nüfuslu ülke Faroe Adaları, Ermenistan'ı 1-0 mağlup etti. Ada ülkesi 44. galibiyeti alarak grubunda 2.sıraya yükseldi.
UEFA Uluslar Ligi'nde A, B, C, F, G, L grubunda oynanan maçlar ile sıralamalar belli oldu.
14 Kasım Perşembe günü oynanan 5.hafta maçları ile A, B, C, F, G, L grubunda yer alan takımların karşılaşmaları bitti.
UEFA Uluslar Ligi maç sonuçları aşağıda:
Ermenistan 0-1 Faroe Adaları
Kuzey Makedonya 1-0 Letonya