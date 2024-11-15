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Fransa-İsrail futbol maçında İsrailli taraftarlar olay çıkardı
Fransa-İsrail futbol maçında İsrailli taraftarlar olay çıkardı
Sputnik Türkiye
Paris'te oynanan Fransa-İsrail futbol karşılaşması sırasında İsrailli taraftarlar bazı Fransız taraftarları darp ederek, kavga çıkardı. 15.11.2024, Sputnik Türkiye
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Fransa'nın başkenti Paris'in banliyösü Saint-Denis'teki Stade de France'ta oynanan Fransa-İsrail futbol maçında İsrailli taraftarlar kavga çıkardı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülere göre UEFA Uluslar Ligi A Grubu'ndaki Fransa-İsrail futbol maçında tribünlerdeki İsrailli taraftarlar, bazı Fransız taraftarları darp etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241112/fransadan-israil-ile-oynanacagi-macta-filistin-bayragina-ortulu-yasak--1090311098.html
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Fransa-İsrail futbol maçında İsrailli taraftarlar olay çıkardı

00:28 15.11.2024 (güncellendi: 00:29 15.11.2024)
© AA / Ibrahim Ezzat UEFA Uluslar Ligi A Grubu maçında Fransa ve İsrail takımları Fransa'nın Saint-Denis şehrindeki Fransa Stadyumu'nda karşı karşıya geldi
 UEFA Uluslar Ligi A Grubu maçında Fransa ve İsrail takımları Fransa'nın Saint-Denis şehrindeki Fransa Stadyumu'nda karşı karşıya geldi - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2024
© AA / Ibrahim Ezzat
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Paris'te oynanan Fransa-İsrail futbol karşılaşması sırasında İsrailli taraftarlar bazı Fransız taraftarları darp ederek, kavga çıkardı.
Fransa'nın başkenti Paris'in banliyösü Saint-Denis'teki Stade de France'ta oynanan Fransa-İsrail futbol maçında İsrailli taraftarlar kavga çıkardı.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülere göre UEFA Uluslar Ligi A Grubu'ndaki Fransa-İsrail futbol maçında tribünlerdeki İsrailli taraftarlar, bazı Fransız taraftarları darp etti.
Fransa'dan İsrail ile oynanacağı maçta Filistin bayrağına 'örtülü' yasak - Sputnik Türkiye, 1920, 12.11.2024
DÜNYA
Fransa'dan İsrail ile oynanacağı maçta Filistin bayrağına 'örtülü' yasak
12 Kasım, 17:39
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