https://anlatilaninotesi.com.tr/20241115/fransa-israil-futbol-macinda-israilli-taraftarlar-olay-cikardi-1090413970.html

Fransa-İsrail futbol maçında İsrailli taraftarlar olay çıkardı

Fransa-İsrail futbol maçında İsrailli taraftarlar olay çıkardı

Sputnik Türkiye

Paris'te oynanan Fransa-İsrail futbol karşılaşması sırasında İsrailli taraftarlar bazı Fransız taraftarları darp ederek, kavga çıkardı. 15.11.2024, Sputnik Türkiye

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israil

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spor

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Fransa'nın başkenti Paris'in banliyösü Saint-Denis'teki Stade de France'ta oynanan Fransa-İsrail futbol maçında İsrailli taraftarlar kavga çıkardı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülere göre UEFA Uluslar Ligi A Grubu'ndaki Fransa-İsrail futbol maçında tribünlerdeki İsrailli taraftarlar, bazı Fransız taraftarları darp etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241112/fransadan-israil-ile-oynanacagi-macta-filistin-bayragina-ortulu-yasak--1090311098.html

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