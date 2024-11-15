https://anlatilaninotesi.com.tr/20241115/trump-icisleri-ve-saglik-bakanligi-adaylarini-acikladi-asi-karsiti-aday-dikkat-cekti-1090428180.html

Trump, İçişleri ve Sağlık Bakanlığı adaylarını açıkladı: Aşı karşıtı aday dikkat çekti

Trump, İçişleri ve Sağlık Bakanlığı adaylarını açıkladı: Aşı karşıtı aday dikkat çekti

Sputnik Türkiye

5 Kasım'daki seçimlerden zaferle çıkan Cumhuriyetçi Trump, kabinesindeki görev yapacak isimleri belirlemeye devam ediyor. Trump'ın açıkladığı yeni isimler... 15.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-15T11:34+0300

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donald trump

abd içişleri bakanlığı

doug burgum

kuzey dakota

abd kongresi

abd senatosu

robert f. kennedy jr

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Seçilmiş ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Dakota Valisi Doug Burgum'u İçişleri Bakanlığı'na aday göstereceğini açıkladı.'America First Policy' Enstitüsü için Mar-a-Lago'daki malikanesinde bir resepsiyon veren Trump, davetlilere hitaben yaptığı konuşmada, İçişleri Bakanı adayının Burgum olduğunu belirtti.Burgum'dan övgüyle söz eden Trump, "Burgum bakanlığın başına geçecek ve harika bir iş çıkaracak" ifadelerini kullandı.Sağlık Bakanlığı'na aşı karşıtı adayAşı karşıtı olarak bilinen Robert F. Kennedy Jr., Trump tarafından Sağlık Bakanlığı'na aday gösterildi.Sahibi olduğu sosyal medya platformu Truth Social'da bir açıklama yapan Trump, "Robert F. Kennedy Jr.'ı ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanı (HHS) olarak duyurmaktan heyecan duyuyorum" dedi. Endüstriyel gıda ve ilaç şirketlerinin sağlık alanında aldatma, yanlış bilgilendirme ve dezenformasyon yoluyla çok uzun zamandır ABD halkını ezdiğini kaydeden Trump, Kennedy'nin bu sorunları çözeceğine inandığını belirtti.Kovid-19 aşılarına karşı şüpheci yaklaşımıyla gündeme oturan Kennedy, avukat sıfatıyla da büyük pestisit ve ilaç şirketlerine karşı çok sayıda dava açmıştı.Eski Demokrat Kennedy, bu yılki başkanlık seçimine bağımsız aday olarak girmiş, ancak daha sonra yarıştan Trump lehine çekilmişti.5 Kasım'daki seçimleri ciddi bir farkla önde tamamlayan Cumhuriyetçi Trump, bakanlıklar ve kabinedeki diğer pozisyonlar için düşündüğü isimleri açıklamaya devam ediyor. Trump'ın aday gösterdiği isimlerin göreve başlaması için ABD Kongresi'nin üst kanadı Senato'nun onayı gerekiyor. Cumhuriyetçilerin parlamentonun her iki kanadında da üstünlüğü elde etmesi nedeniyle Trump'ın belirlediği isimlerin koltuklarına oturmalarına kesin gözüyle bakılıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241115/ukraynali-esir-anlatti-kievin-yabanci-parali-askerlerle-ilgili-aldigi-karar-ne-1090423509.html

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abd, abd seçimleri, donald trump, abd içişleri bakanlığı, doug burgum, kuzey dakota, abd kongresi, abd senatosu, robert f. kennedy jr, kovid-19, aşı karşıtlığı