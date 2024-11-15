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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241115/ukraynali-esir-anlatti-kievin-yabanci-parali-askerlerle-ilgili-aldigi-karar-ne-1090423509.html
Ukraynalı esir anlattı: Kiev'in yabancı paralı askerlerle ilgili aldığı karar ne?
Ukraynalı esir anlattı: Kiev'in yabancı paralı askerlerle ilgili aldığı karar ne?
Sputnik Türkiye
Rusya ordusu muharebe sahasındaki ilerleyişini tüm hızıyla sürdürüp yeni yerleşimleri kontrol altına alırken, Ukrayna tarafının yabancı paralı askerlerin... 15.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-15T10:17+0300
2024-11-15T10:17+0300
ukrayna krizi
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Ukraynalı esir Denis Dunyakin, Kiev'in yabancı paralı askerlerin sözleşme süresi dolmadan cepheden gitmesini yasakladığını söyledi.Ukrayna'nın Krivoy Rog kentinde yaşarken Kiev'in seferberlik kararıyla silah altına alınan 1994 doğumlu Dunyakin, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Şahtorskoye köyünde Rus ordusuna teslim oldu.Cephede yaşadıklarını Sputnik'e anlatan Dunyakin, Ukrayna ordusu saflarında savaşan yabancı paralı askerlerin sözleşmelerini erken feshetmelerine izin verilmediğini belirtti.Dunyakin, yabancı paralı askerlerin Kiev'le 1 yıllık sözleşme imzaladıklarını ve daha önce istedikleri zaman sözleşmeyi feshetme hakkına sahip olduklarını kaydederek "Artık fesih hakkı olmaksızın 6 aylık sözleşme imzalanacağını duydum" dedi.Ukraynalı esir, bu bilgiyi askeri poligonda eğitim aldığı sırada Kolombiyalı paralı askerlerden aldığını da sözlerine ekledi.Kiev'e Rusya'yla devam eden çatışmada her türlü desteği sağlayan Batılı ülkeler, vatandaşlarının Ukrayna ordusu saflarında çarpışmak üzere paralı asker olarak bölgeye intikalinin önünü açmıştı. ABD ve Avrupa ülkeleri de dahil birçok ülkeden paralı askerler Donbass'ta Rusya ordusuyla savaşırken, bu unsurların büyük bölümü Rus güçler tarafından imha ediliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241115/eft-ve-fast-islemlerinde-onemli-degisiklik-ek-ucret-uygulamasi-kaldirildi-1090420540.html
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ukrayna, ukrayna krizi, ukrayna ordusu, esir, savaş esiri, donbass, paralı asker, abd, avrupa, batılı ülkeler, donetsk halk cumhuriyeti, donetsk halk cumhuriyeti (dhc)

Ukraynalı esir anlattı: Kiev'in yabancı paralı askerlerle ilgili aldığı karar ne?

10:17 15.11.2024
© AP Photo / Bernat ArmangueУкраинские военнослужащие в сопровождении членов Иностранного легиона под Харьковом. Архивное фото
Украинские военнослужащие в сопровождении членов Иностранного легиона под Харьковом. Архивное фото - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2024
© AP Photo / Bernat Armangue
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Rusya ordusu muharebe sahasındaki ilerleyişini tüm hızıyla sürdürüp yeni yerleşimleri kontrol altına alırken, Ukrayna tarafının yabancı paralı askerlerin cepheyi terk etmesini önlemek için yeni bir karar aldığı ortaya çıktı.
Ukraynalı esir Denis Dunyakin, Kiev'in yabancı paralı askerlerin sözleşme süresi dolmadan cepheden gitmesini yasakladığını söyledi.

Ukrayna'nın Krivoy Rog kentinde yaşarken Kiev'in seferberlik kararıyla silah altına alınan 1994 doğumlu Dunyakin, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Şahtorskoye köyünde Rus ordusuna teslim oldu.

Cephede yaşadıklarını Sputnik'e anlatan Dunyakin, Ukrayna ordusu saflarında savaşan yabancı paralı askerlerin sözleşmelerini erken feshetmelerine izin verilmediğini belirtti.

Dunyakin, yabancı paralı askerlerin Kiev'le 1 yıllık sözleşme imzaladıklarını ve daha önce istedikleri zaman sözleşmeyi feshetme hakkına sahip olduklarını kaydederek "Artık fesih hakkı olmaksızın 6 aylık sözleşme imzalanacağını duydum" dedi.

Ukraynalı esir, bu bilgiyi askeri poligonda eğitim aldığı sırada Kolombiyalı paralı askerlerden aldığını da sözlerine ekledi.

Kiev'e Rusya'yla devam eden çatışmada her türlü desteği sağlayan Batılı ülkeler, vatandaşlarının Ukrayna ordusu saflarında çarpışmak üzere paralı asker olarak bölgeye intikalinin önünü açmıştı.

ABD ve Avrupa ülkeleri de dahil birçok ülkeden paralı askerler Donbass'ta Rusya ordusuyla savaşırken, bu unsurların büyük bölümü Rus güçler tarafından imha ediliyor.
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