Ukraynalı esir Denis Dunyakin, Kiev'in yabancı paralı askerlerin sözleşme süresi dolmadan cepheden gitmesini yasakladığını söyledi.



Ukrayna'nın Krivoy Rog kentinde yaşarken Kiev'in seferberlik kararıyla silah altına alınan 1994 doğumlu Dunyakin, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Şahtorskoye köyünde Rus ordusuna teslim oldu.



Cephede yaşadıklarını Sputnik'e anlatan Dunyakin, Ukrayna ordusu saflarında savaşan yabancı paralı askerlerin sözleşmelerini erken feshetmelerine izin verilmediğini belirtti.



Dunyakin, yabancı paralı askerlerin Kiev'le 1 yıllık sözleşme imzaladıklarını ve daha önce istedikleri zaman sözleşmeyi feshetme hakkına sahip olduklarını kaydederek "Artık fesih hakkı olmaksızın 6 aylık sözleşme imzalanacağını duydum" dedi.



Ukraynalı esir, bu bilgiyi askeri poligonda eğitim aldığı sırada Kolombiyalı paralı askerlerden aldığını da sözlerine ekledi.



Kiev'e Rusya'yla devam eden çatışmada her türlü desteği sağlayan Batılı ülkeler, vatandaşlarının Ukrayna ordusu saflarında çarpışmak üzere paralı asker olarak bölgeye intikalinin önünü açmıştı.



ABD ve Avrupa ülkeleri de dahil birçok ülkeden paralı askerler Donbass'ta Rusya ordusuyla savaşırken, bu unsurların büyük bölümü Rus güçler tarafından imha ediliyor.