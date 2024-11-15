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Talepler yükseliyor: EYT'nin yarattığı uçurum nasıl kapatılır? Emeklilikte kademelendirme nasıl uygulanır?
Talepler yükseliyor: EYT'nin yarattığı uçurum nasıl kapatılır? Emeklilikte kademelendirme nasıl uygulanır?
Sputnik Türkiye
Kademeli emeklilik nedir? Kademeli emeklilik ne zaman çıkar? Süreçte ne noktaya gelindi? Emeklilikte Adalet Derneği EMADDER Edirne İl Temsilcisi Çiler Kopan... 15.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-15T16:42+0300
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ekonomi
kademeli emeklilik
emeklilik
tbmm
sosyal güvenlik
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Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinin ardından Türkiye'nin şimdi de gündemi kademeli emeklilik. Milyonlarca insan, "kademeli emeklilik tablosu", "kademeli emeklilik nedir", "kademeli emeklilik son dakika", "kademeli emeklilik ne zaman" gibi sorularla internette aramalar yapsa da yanıt bulması çok da kolay değil. Zira bir süre önce Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan "kademeli emeklilik çalışmamız yok" açıklaması gelmişti. Ancak konu yine de muhalefet partilerinin girişimiyle Türkiye Büyük Meclisi'ne taşınıyor. Emeklilikte Adalet Derneği EMADDER Edirne İl Temsilcisi Çiler Kopan ise, söz konusu tartışmalarla ilgili merak edilen tüm detayları, Sosyal Güvenlik uzmanı Melis Elmen'le Çalışma Hayatım programında anlattı.Kimle kademeli emeklilik talep ediyor? Peki, kimler kademeli emeklilik talebinde bulunuyor? Emeklilikte Adalet Derneği EMADDER, EYT düzenlemesinin 5900 prim günüyle sadece 8 Eylül 1999 öncesinin kapsayacak şekilde hayata geçirilmesinden dolayı yalnızca 1 günle erken emeklilik hakkından muaf tutulanlar adına bir çalışma başlattı. Derneğe göre, EYT'nin hayata geçirilmesi, 8 Eylül 1999 tarihini milat alınca, o tarihten bir gün sonra bile sigorta girişi olanlarla, bir gün sonra sigorta girişi olanlar arasında uçurum yarattı. EYT'den faydalananlar 38-43 yaş aralığında emekli olanlar, ikinci grup 58-60 yaşı beklemek durumunda. Kopan "Aradaki uçurum ancak acilen çıkacak kademeli emeklilik yasasıyla kapanabilri. Bu bir talep değil, haktır" diyor.Uzmanı anlattı: Emeklilikte kademelendirme nasıl uygulanabilir? Kopan "EYT gibi 2.5 milyon kişiyi aynı anda siteme dahil ederek yük olmak istemiyoruz. Yaşı tamamen kaldırmak yerine emeklilikte yaşı kademelendirilmesini istiyoruz. Biz kadınlarda 43, erkek 45 yaşta 6 bin 250 iş günü ile başlayan ve 52 yaşta biten bir düzenleme bekliyoruz" diye anlattı.Kademeli emeklilik nedir?Kademeli emeklilik, sigortalı çalışanların belirli bir yaşa ve prim gün sayısına ulaştıklarında kısmi olarak emekli olmalarını sağlayan bir sistemdir. Bu sistem, özellikle EYT düzenlemesinden faydalanamayan, ancak uzun yıllardır çalışan ve prim ödeyen vatandaşlar için umut vaat ediyor. Kademeli emeklilik şartları, sigortalılık türüne ve başlangıç tarihine göre farklılık gösterebilir. Kademeli emeklilik ile ilgili resmi bir açıklama yapılmasa da, 2027 yılında bir düzenleme yapılabileceğine dair beklentiler sürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241004/kademeli-emeklilikte-son-durum-yeni-duzenleme-geliyor-mu-1088797233.html
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Talepler yükseliyor: EYT'nin yarattığı uçurum nasıl kapatılır? Emeklilikte kademelendirme nasıl uygulanır?

16:42 15.11.2024 (güncellendi: 16:47 15.11.2024)
© İHAEmekli maaş zammı
Emekli maaş zammı - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2024
© İHA
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Kademeli emeklilik nedir? Kademeli emeklilik ne zaman çıkar? Süreçte ne noktaya gelindi? Emeklilikte Adalet Derneği EMADDER Edirne İl Temsilcisi Çiler Kopan, "EYT'nin yarattığı uçurum kapatılmalı" diyerek süreçte nerede olunduğunu detaylarıyla anlattı.
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinin ardından Türkiye'nin şimdi de gündemi kademeli emeklilik. Milyonlarca insan, "kademeli emeklilik tablosu", "kademeli emeklilik nedir", "kademeli emeklilik son dakika", "kademeli emeklilik ne zaman" gibi sorularla internette aramalar yapsa da yanıt bulması çok da kolay değil. Zira bir süre önce Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan "kademeli emeklilik çalışmamız yok" açıklaması gelmişti. Ancak konu yine de muhalefet partilerinin girişimiyle Türkiye Büyük Meclisi'ne taşınıyor. Emeklilikte Adalet Derneği EMADDER Edirne İl Temsilcisi Çiler Kopan ise, söz konusu tartışmalarla ilgili merak edilen tüm detayları, Sosyal Güvenlik uzmanı Melis Elmen'le Çalışma Hayatım programında anlattı.

Kimle kademeli emeklilik talep ediyor?

Peki, kimler kademeli emeklilik talebinde bulunuyor? Emeklilikte Adalet Derneği EMADDER, EYT düzenlemesinin 5900 prim günüyle sadece 8 Eylül 1999 öncesinin kapsayacak şekilde hayata geçirilmesinden dolayı yalnızca 1 günle erken emeklilik hakkından muaf tutulanlar adına bir çalışma başlattı. Derneğe göre, EYT'nin hayata geçirilmesi, 8 Eylül 1999 tarihini milat alınca, o tarihten bir gün sonra bile sigorta girişi olanlarla, bir gün sonra sigorta girişi olanlar arasında uçurum yarattı. EYT'den faydalananlar 38-43 yaş aralığında emekli olanlar, ikinci grup 58-60 yaşı beklemek durumunda. Kopan "Aradaki uçurum ancak acilen çıkacak kademeli emeklilik yasasıyla kapanabilri. Bu bir talep değil, haktır" diyor.

Uzmanı anlattı: Emeklilikte kademelendirme nasıl uygulanabilir?

Kopan "EYT gibi 2.5 milyon kişiyi aynı anda siteme dahil ederek yük olmak istemiyoruz. Yaşı tamamen kaldırmak yerine emeklilikte yaşı kademelendirilmesini istiyoruz. Biz kadınlarda 43, erkek 45 yaşta 6 bin 250 iş günü ile başlayan ve 52 yaşta biten bir düzenleme bekliyoruz" diye anlattı.

Kademeli emeklilik nedir?

Kademeli emeklilik, sigortalı çalışanların belirli bir yaşa ve prim gün sayısına ulaştıklarında kısmi olarak emekli olmalarını sağlayan bir sistemdir. Bu sistem, özellikle EYT düzenlemesinden faydalanamayan, ancak uzun yıllardır çalışan ve prim ödeyen vatandaşlar için umut vaat ediyor. Kademeli emeklilik şartları, sigortalılık türüne ve başlangıç tarihine göre farklılık gösterebilir. Kademeli emeklilik ile ilgili resmi bir açıklama yapılmasa da, 2027 yılında bir düzenleme yapılabileceğine dair beklentiler sürüyor.
SGK, başvuru - Sputnik Türkiye, 1920, 04.10.2024
EKONOMİ
Kademeli emeklilikte son durum: Yeni düzenleme geliyor mu?
4 Ekim, 08:18
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