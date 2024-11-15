https://anlatilaninotesi.com.tr/20241115/rusya-devlet-baskani-putin-iki-yil-sonra-ilk-kez-scholz-ile-gorustu-natonun-saldirgan-politikasinin-1090455897.html
Rusya Devlet Başkanı Putin iki yıl sonra ilk kez Scholz ile görüştü: 'NATO'nun saldırgan politikasının sonucu'
Rusya Devlet Başkanı Putin iki yıl sonra ilk kez Scholz ile görüştü: 'NATO'nun saldırgan politikasının sonucu'
Sputnik Türkiye
Kremlin Basın Servisi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in iki yıl aradan sonra ilk kez Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile bir telefon görüşmesi... 15.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-15T18:45+0300
2024-11-15T18:45+0300
2024-11-15T18:49+0300
politika
rusya
kremlin
vladimir putin
almanya
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ukrayna krizi
ortadoğu
telefon
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Kremlin Basın Servisi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in iki yıl aradan sonra ilk kez Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini bildirdi.Kremlin Basın Servisi açıklamada, “Alman tarafının girişimiyle, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Federal Almanya Cumhuriyeti Şansölyesi Olaf Scholz arasında Aralık 2022'den bu yana ilk telefon görüşmesi gerçekleşti” cümlesi yer aldı.'NATO'nun uzun vadeli saldırgan politikasının doğrudan bir sonucu'Rusya Devlet Başkanı Putin ve Almanya Federal Cumhuriyeti Başbakanı Scholz'un Ukrayna'daki durumla ilgili 'ayrıntılı ve samimi' görüş alışverişinde bulunduğu belirtildi.Kremlin tarafından yayımlanan açıklamada şu cümleler yer aldı:Putin'in telefon görüşmesinde Ukrayna ile ilgili anlaşmaların Rusya Federasyonu'nun çıkarlarını ve sahadaki gerçekleri dikkate alması gerektiğini söylediği vurgulandı.Söz konusu açıklamada ayrıca Putin'in Scholz'a, “Olası anlaşmalar Rusya Federasyonu'nun güvenlik alanındaki çıkarlarını dikkate almalı, yeni bölgesel gerçeklerden hareket etmeli ve en önemlisi çatışmanın temel nedenlerini ortadan kaldırmalıdır” dediği belirtildi.Devlet Başkanı Putin'in görüşmede ayrıca Moskova'nın ihtilafın siyasi ve diplomatik yollardan çözümünden asla vazgeçmediğini ve Haziran ayında Dışişleri Bakanlığı'nda dile getirilen öneriler temelinde müzakerelere açık olduğunu vurguladığı ifade edildi.Kremlin taafından yapılan açıklamada şu cümleler kaydedildi:Açıklamada ayrıca “Rusya'nın önerileri iyi bilinmektedir ve özellikle Haziran ayında Rusya Dışişleri Bakanlığı'nda yapılan bir konuşmada özetlenmiştir” denildi.'İlişkilerin bozulması Berlin'in 'dostane olmayan' tutumundan kaynaklanıyor'Kremlin Basın Servisi tarafından yapılan açıklamada ayrıca görüşmede Rusya ve Almanya münasebetlerinin de mevzu bahis edildiği ifade edildi.Ayrıca açıklamada, Vladimir Putin'in Rusya ile Almanya arasındaki ilişkilerin bozulmasının Berlin'in 'dostane olmayan' tutumundan kaynaklandığını söylediği ifade edilerek, “Rus-Alman ilişkilerindeki duruma da değinildi.Vladimir Putin, Alman yetkililerinin dostane olmayan tutumunun bir sonucu olarak ilişkilerin her yönden eşi benzeri görülmemiş bir şekilde bozulduğunu ifade etti" cümlesi yer aldı.Rusya Devlet Başkanı Putin görüşmede ayrıca Moskova'nın enerji sektöründeki yükümlülüklerini her zaman yerine getirdiğini ve işbirliğini sürdürmeye hazır olduğunu vurguladığı dile getirildi.Kremlin'den yapılan açıklamada “Rusya'nın enerji sektöründeki anlaşma ve sözleşme yükümlülüklerini her zaman açık bir şekilde yerine getirdiği ve Alman tarafının ilgisi olması halinde karşılıklı yarar sağlayacak işbirliğine hazır olduğu vurgulandı” denildi.Ortadoğu'daki durum görüşüldüKremlin'den yapılan açıklamada, telefon görüşmesinde Ortadoğu'daki durumun da görüşüldüğü aktarıldı.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in görüşmede Almanya Başbakanı Olaf Scholz'a Moskova'nın Ortadoğu'da barışçıl bir çözüm için gösterdiği çabaları anlattığı ifade edilirken bu husus, “Ortadoğu'daki ağırlaşan durum ele alındı. Vladimir Putin, Rusya'nın bölgedeki krizi yatıştırma ve barışçıl çözümler bulma çabaları hakkında bilgi verdi" cümlesiyle ifade edildi.Putin ile Scholz'un yardımcılarının görüşmenin ardından temas halinde olmaları konusunda mutabık kaldıkları da ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241113/almanya-basbakani-scholz-ukraynaya-yapilan-yardimlar-gelecegimizi-yok-etmek-pahasinaolmamali-1090362239.html
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rusya, kremlin, vladimir putin, almanya, olaf scholz, ukrayna, ukrayna krizi, ortadoğu, telefon, telefon görüşmesi
Rusya Devlet Başkanı Putin iki yıl sonra ilk kez Scholz ile görüştü: 'NATO'nun saldırgan politikasının sonucu'
18:45 15.11.2024 (güncellendi: 18:49 15.11.2024)
Kremlin Basın Servisi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in iki yıl aradan sonra ilk kez Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini duyurdu.
Kremlin Basın Servisi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in iki yıl aradan sonra ilk kez Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini bildirdi.
Kremlin Basın Servisi açıklamada, “Alman tarafının girişimiyle, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Federal Almanya Cumhuriyeti Şansölyesi Olaf Scholz arasında Aralık 2022'den bu yana ilk telefon görüşmesi gerçekleşti” cümlesi yer aldı.
'NATO'nun uzun vadeli saldırgan politikasının doğrudan bir sonucu'
Rusya Devlet Başkanı Putin ve Almanya Federal Cumhuriyeti Başbakanı Scholz'un Ukrayna'daki durumla ilgili 'ayrıntılı ve samimi' görüş alışverişinde bulunduğu belirtildi.
Kremlin tarafından yayımlanan açıklamada şu cümleler yer aldı:
Ukrayna'daki duruma ilişkin ayrıntılı ve samimi bir görüş alışverişinde bulunuldu. Vladimir Putin mevcut krizin, ülkemizin güvenlik çıkarlarını göz ardı ederek ve Rusça konuşan bölge sakinlerinin haklarını çiğneyerek Ukrayna topraklarında Rusya karşıtı bir köprübaşı oluşturmayı amaçlayan NATO'nun uzun vadeli saldırgan politikasının doğrudan bir sonucu olduğunu hatırlattı.
Putin'in telefon görüşmesinde Ukrayna ile ilgili anlaşmaların Rusya Federasyonu'nun çıkarlarını ve sahadaki gerçekleri dikkate alması gerektiğini söylediği vurgulandı.
Söz konusu açıklamada ayrıca Putin'in Scholz'a, “Olası anlaşmalar Rusya Federasyonu'nun güvenlik alanındaki çıkarlarını dikkate almalı, yeni bölgesel gerçeklerden hareket etmeli ve en önemlisi çatışmanın temel nedenlerini ortadan kaldırmalıdır” dediği belirtildi.
Devlet Başkanı Putin'in görüşmede ayrıca Moskova'nın ihtilafın siyasi ve diplomatik yollardan çözümünden asla vazgeçmediğini ve Haziran ayında Dışişleri Bakanlığı'nda dile getirilen öneriler temelinde müzakerelere açık olduğunu vurguladığı ifade edildi.
Kremlin taafından yapılan açıklamada şu cümleler kaydedildi:
Rusya Devlet Başkanı, ihtilafın siyasi-diplomatik çözümüne ilişkin beklentiler konusunda, Rus tarafının hiçbir zaman pes etmediğini ve Kiev rejimi tarafından kesintiye uğratılan müzakereleri yeniden başlatmaya açık olduğunu belirtti.
Açıklamada ayrıca “Rusya'nın önerileri iyi bilinmektedir ve özellikle Haziran ayında Rusya Dışişleri Bakanlığı'nda yapılan bir konuşmada özetlenmiştir” denildi.
'İlişkilerin bozulması Berlin'in 'dostane olmayan' tutumundan kaynaklanıyor'
Kremlin Basın Servisi tarafından yapılan açıklamada ayrıca görüşmede Rusya ve Almanya münasebetlerinin de mevzu bahis edildiği ifade edildi.
Ayrıca açıklamada, Vladimir Putin'in Rusya ile Almanya arasındaki ilişkilerin bozulmasının Berlin'in 'dostane olmayan' tutumundan kaynaklandığını söylediği ifade edilerek, “Rus-Alman ilişkilerindeki duruma da değinildi.Vladimir Putin, Alman yetkililerinin dostane olmayan tutumunun bir sonucu olarak ilişkilerin her yönden eşi benzeri görülmemiş bir şekilde bozulduğunu ifade etti" cümlesi yer aldı.
Rusya Devlet Başkanı Putin görüşmede ayrıca Moskova'nın enerji sektöründeki yükümlülüklerini her zaman yerine getirdiğini ve işbirliğini sürdürmeye hazır olduğunu vurguladığı dile getirildi.
Kremlin'den yapılan açıklamada “Rusya'nın enerji sektöründeki anlaşma ve sözleşme yükümlülüklerini her zaman açık bir şekilde yerine getirdiği ve Alman tarafının ilgisi olması halinde karşılıklı yarar sağlayacak işbirliğine hazır olduğu vurgulandı” denildi.
Ortadoğu'daki durum görüşüldü
Kremlin'den yapılan açıklamada, telefon görüşmesinde Ortadoğu'daki durumun da görüşüldüğü aktarıldı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in görüşmede Almanya Başbakanı Olaf Scholz'a Moskova'nın Ortadoğu'da barışçıl bir çözüm için gösterdiği çabaları anlattığı ifade edilirken bu husus, “Ortadoğu'daki ağırlaşan durum ele alındı. Vladimir Putin, Rusya'nın bölgedeki krizi yatıştırma ve barışçıl çözümler bulma çabaları hakkında bilgi verdi" cümlesiyle ifade edildi.
Putin ile Scholz'un yardımcılarının görüşmenin ardından temas halinde olmaları konusunda mutabık kaldıkları da ifade edildi.