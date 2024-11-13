Almanya Başbakanı Scholz: Ukrayna’ya yapılan yardımlar geleceğimizi yok etmek pahasına olmamalı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Türkiye, ağaçlandırma konusunda ne durumda?
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Avukat Özkurt: ‘TFF’nin yasa dışı bahise karşı bir yaptırımı yok’
09:05
95 dk
SESLİ HABER
Nikah memuru yanlışlıkla damatla evlendi
10:50
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:01
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Güliz Ayla, diyabet hastalarında sensörün önemine değindi
12:06
84 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
İktisatçı Oyan: İzlenen ekonomi programında krizin yükü sabit gelirlilere yükleniyor
15:01
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
‘Biden dönemi, Türk-Amerikan ilişkilerinin en kötü dönemiydi. Biden Türk karşıtı değil, adeta Türk düşmanıydı’
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
3 dk
MUSTAFA HOŞ İLE YOL ARKADAŞI
Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil adaleti
17:34
86 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
12 dk
SESLİ HABER
Nikah memuru yanlışlıkla damatla evlendi
19:32
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Avrupa Ligi'nde favoriler belli oldu: 'Türk takımları kupanın biraz uzağında gibi görünüyor'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Çocuk yoksulluğunun görünmeyen yüzü: 5 çocuk yangında öldü
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:07
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
MOTED Genel Sekreteri Remzi Öztürk, ilk kez açıkladı: Kademeli bir ceza sistemi üzerinde çalışılıyor
12:05
83 dk
HABER MASASI
90’larda izleyicileri Ekran Başına Kilitleyen Unutulmaz Pembe Diziler
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Pankreas kanseri ve tedavi başarısı
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
3 dk
YOL ARKADAŞI
Kurtlar Vadisi MHP
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
4 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
85 dk
ÖZEL HABER
Abdullah Ağar: Türk SİHA'larının gizli bilgilerini Fransa'ya Ukrayna vermiş olabilir
20:34
8 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241113/almanya-basbakani-scholz-ukraynaya-yapilan-yardimlar-gelecegimizi-yok-etmek-pahasinaolmamali-1090362239.html
Almanya Başbakanı Scholz: Ukrayna’ya yapılan yardımlar geleceğimizi yok etmek pahasına olmamalı
Almanya Başbakanı Scholz: Ukrayna’ya yapılan yardımlar geleceğimizi yok etmek pahasına olmamalı
Sputnik Türkiye
Almanya Başbakanı Scholz, Alman Parlamentosunda yaptığı konuşmada, Kiev'e verilen askeri desteğin Almanya'nın ve vatandaşlarının geleceğine yapılacak... 13.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-13T19:08+0300
2024-11-13T19:08+0300
ukrayna krizi
almanya
olaf scholz
ukrayna
ukrayna krizi
taurus
vladimir putin
nato
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/06/10/1057521032_0:254:2737:1794_1920x0_80_0_0_ceec0655ae7f296a0dd02ff6f00e04d7.jpg
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Ukrayna'ya sağlanan ve sağlanacak yardımların Almanya'nın ve geleceğinin yok edilmesi pahasına olmaması gerektiğini dile getirdi.Scholz konuşmasında şu cümleleri kaydetti:Scholz Kiev'e yardım etmek ile Almanya'nın refahı arasında ikili bir pozisyon ve seçim yapılamayacağını ve Ukrayna'yı desteklemek için devlet bütçesi fonlarının tahsisinin emekli maaşlarının endekslenmesine ilişkin tasarruflarla sona ermemesi gerektiğini söyledi.'Tedarik ettiğimiz silahların Rus topraklarının derinliklerine saldırmak için kullanılmasına karşıyım'Almanya Başbakanı Scholz, Kiev'e Batılı silahlarla Rus topraklarının derinliklerine saldırma hakkı verilmesine karşı olduğunu da vurguladı.Scholz konuşmasında şu cümleleri kaydetti:Scholz bu bağlamda kararını değiştirmeye niyetli olmadığını ve Berlin'in Kiev'e uzun menzilli Taurus füzeleri tedarik etmeyeceğini yineleyerek, “Seyir füzelerinin tedariki konusunda da pozisyonumu değiştirmeyeceğim” dedi.Daha önce Scholz, yaklaşık 500 kilometre menzile sahip Taurus füzelerinin Kiev'e gönderilmesi olasılığını defalarca reddetmiş ve açıklamasında bu tür silah sistemlerinin teslim edilmesinin 'ciddi bir tırmanma riski' doğuracağının altını çizmişti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın Batı'nın yardımı olmadan Rus topraklarının derinliklerine saldıramayacağını zira bunun için uydulardan ve uçuş görevlerinden gelen istihbarata ihtiyacı olduğunu vurgulamış ve NATO ülkelerinin sadece Kiev'in Batı'nın uzun menzilli silahlarını kullanma olasılığını tartışmadıklarını, aslında Ukrayna'daki çatışmaya doğrudan müdahil olup olmayacaklarına karar verdiklerini belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241111/scholz-almanyadaki-koalisyon-krizinin-nedeni-acikladi-ukraynaya-destek--1090254100.html
almanya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/06/10/1057521032_3:0:2734:2048_1920x0_80_0_0_6b4779cae1397f2e07766a98054b370e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
almanya, olaf scholz, ukrayna, ukrayna krizi, taurus, vladimir putin, nato
almanya, olaf scholz, ukrayna, ukrayna krizi, taurus, vladimir putin, nato

Almanya Başbakanı Scholz: Ukrayna’ya yapılan yardımlar geleceğimizi yok etmek pahasına olmamalı

19:08 13.11.2024
© AFP 2023 / SERGEI SUPINSKYİtalya, Fransa ve Almanya liderleri Kiev'de Zelenskiy ile bir araya geldi
İtalya, Fransa ve Almanya liderleri Kiev'de Zelenskiy ile bir araya geldi - Sputnik Türkiye, 1920, 13.11.2024
© AFP 2023 / SERGEI SUPINSKY
Abone ol
Almanya Başbakanı Scholz, Alman Parlamentosunda yaptığı konuşmada, Kiev'e verilen askeri desteğin Almanya'nın ve vatandaşlarının geleceğine yapılacak yatırımlar pahasına olmaması gerektiğini söyledi.
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Ukrayna'ya sağlanan ve sağlanacak yardımların Almanya'nın ve geleceğinin yok edilmesi pahasına olmaması gerektiğini dile getirdi.
Scholz konuşmasında şu cümleleri kaydetti:
Bir sorunun yanıtlanması gerekiyor: Ukrayna'ya destek, ülkemizin geleceği için gerekli kararların aleyhine olacak şekilde Almanya'nın federal bütçesinden 12 milyar eurodan fazla bir kaynakla finanse edilmeli mi? Benim cevabım hayır.
Scholz Kiev'e yardım etmek ile Almanya'nın refahı arasında ikili bir pozisyon ve seçim yapılamayacağını ve Ukrayna'yı desteklemek için devlet bütçesi fonlarının tahsisinin emekli maaşlarının endekslenmesine ilişkin tasarruflarla sona ermemesi gerektiğini söyledi.

'Tedarik ettiğimiz silahların Rus topraklarının derinliklerine saldırmak için kullanılmasına karşıyım'

Almanya Başbakanı Scholz, Kiev'e Batılı silahlarla Rus topraklarının derinliklerine saldırma hakkı verilmesine karşı olduğunu da vurguladı.
Scholz konuşmasında şu cümleleri kaydetti:
Ukrayna'nın yalnız bırakılmaması ve desteklenmesi için en çok çaba sarf eden ülke, aynı zamanda gerilimin tırmanmamasını sağlamaktan endişe duyması gereken ülkedir. Bu nedenle, bu konudaki tutumumu tekrarlıyorum: Tedarik ettiğimiz silahların Rus topraklarının derinliklerine saldırmak için kullanılmasına karşıyım.
Scholz bu bağlamda kararını değiştirmeye niyetli olmadığını ve Berlin'in Kiev'e uzun menzilli Taurus füzeleri tedarik etmeyeceğini yineleyerek, “Seyir füzelerinin tedariki konusunda da pozisyonumu değiştirmeyeceğim” dedi.
Daha önce Scholz, yaklaşık 500 kilometre menzile sahip Taurus füzelerinin Kiev'e gönderilmesi olasılığını defalarca reddetmiş ve açıklamasında bu tür silah sistemlerinin teslim edilmesinin 'ciddi bir tırmanma riski' doğuracağının altını çizmişti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın Batı'nın yardımı olmadan Rus topraklarının derinliklerine saldıramayacağını zira bunun için uydulardan ve uçuş görevlerinden gelen istihbarata ihtiyacı olduğunu vurgulamış ve NATO ülkelerinin sadece Kiev'in Batı'nın uzun menzilli silahlarını kullanma olasılığını tartışmadıklarını, aslında Ukrayna'daki çatışmaya doğrudan müdahil olup olmayacaklarına karar verdiklerini belirtti.
Scholz, Almanya'daki koalisyon krizinin nedeni açıkladı: Ukrayna'ya destek - Sputnik Türkiye, 1920, 11.11.2024
DÜNYA
Scholz, Almanya'daki koalisyon krizinin nedeni açıkladı: Ukrayna'ya destek
11 Kasım, 11:52
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала