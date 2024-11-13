https://anlatilaninotesi.com.tr/20241113/almanya-basbakani-scholz-ukraynaya-yapilan-yardimlar-gelecegimizi-yok-etmek-pahasinaolmamali-1090362239.html
Almanya Başbakanı Scholz: Ukrayna’ya yapılan yardımlar geleceğimizi yok etmek pahasına olmamalı
Almanya Başbakanı Scholz: Ukrayna’ya yapılan yardımlar geleceğimizi yok etmek pahasına olmamalı
Sputnik Türkiye
Almanya Başbakanı Scholz, Alman Parlamentosunda yaptığı konuşmada, Kiev'e verilen askeri desteğin Almanya'nın ve vatandaşlarının geleceğine yapılacak... 13.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-13T19:08+0300
2024-11-13T19:08+0300
2024-11-13T19:08+0300
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Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Ukrayna'ya sağlanan ve sağlanacak yardımların Almanya'nın ve geleceğinin yok edilmesi pahasına olmaması gerektiğini dile getirdi.Scholz konuşmasında şu cümleleri kaydetti:Scholz Kiev'e yardım etmek ile Almanya'nın refahı arasında ikili bir pozisyon ve seçim yapılamayacağını ve Ukrayna'yı desteklemek için devlet bütçesi fonlarının tahsisinin emekli maaşlarının endekslenmesine ilişkin tasarruflarla sona ermemesi gerektiğini söyledi.'Tedarik ettiğimiz silahların Rus topraklarının derinliklerine saldırmak için kullanılmasına karşıyım'Almanya Başbakanı Scholz, Kiev'e Batılı silahlarla Rus topraklarının derinliklerine saldırma hakkı verilmesine karşı olduğunu da vurguladı.Scholz konuşmasında şu cümleleri kaydetti:Scholz bu bağlamda kararını değiştirmeye niyetli olmadığını ve Berlin'in Kiev'e uzun menzilli Taurus füzeleri tedarik etmeyeceğini yineleyerek, “Seyir füzelerinin tedariki konusunda da pozisyonumu değiştirmeyeceğim” dedi.Daha önce Scholz, yaklaşık 500 kilometre menzile sahip Taurus füzelerinin Kiev'e gönderilmesi olasılığını defalarca reddetmiş ve açıklamasında bu tür silah sistemlerinin teslim edilmesinin 'ciddi bir tırmanma riski' doğuracağının altını çizmişti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın Batı'nın yardımı olmadan Rus topraklarının derinliklerine saldıramayacağını zira bunun için uydulardan ve uçuş görevlerinden gelen istihbarata ihtiyacı olduğunu vurgulamış ve NATO ülkelerinin sadece Kiev'in Batı'nın uzun menzilli silahlarını kullanma olasılığını tartışmadıklarını, aslında Ukrayna'daki çatışmaya doğrudan müdahil olup olmayacaklarına karar verdiklerini belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241111/scholz-almanyadaki-koalisyon-krizinin-nedeni-acikladi-ukraynaya-destek--1090254100.html
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almanya, olaf scholz, ukrayna, ukrayna krizi, taurus, vladimir putin, nato
Almanya Başbakanı Scholz: Ukrayna’ya yapılan yardımlar geleceğimizi yok etmek pahasına olmamalı
Almanya Başbakanı Scholz, Alman Parlamentosunda yaptığı konuşmada, Kiev'e verilen askeri desteğin Almanya'nın ve vatandaşlarının geleceğine yapılacak yatırımlar pahasına olmaması gerektiğini söyledi.
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Ukrayna'ya sağlanan ve sağlanacak yardımların Almanya'nın ve geleceğinin yok edilmesi pahasına olmaması gerektiğini dile getirdi.
Scholz konuşmasında şu cümleleri kaydetti:
Bir sorunun yanıtlanması gerekiyor: Ukrayna'ya destek, ülkemizin geleceği için gerekli kararların aleyhine olacak şekilde Almanya'nın federal bütçesinden 12 milyar eurodan fazla bir kaynakla finanse edilmeli mi? Benim cevabım hayır.
Scholz Kiev'e yardım etmek ile Almanya'nın refahı arasında ikili bir pozisyon ve seçim yapılamayacağını ve Ukrayna'yı desteklemek için devlet bütçesi fonlarının tahsisinin emekli maaşlarının endekslenmesine ilişkin tasarruflarla sona ermemesi gerektiğini söyledi.
'Tedarik ettiğimiz silahların Rus topraklarının derinliklerine saldırmak için kullanılmasına karşıyım'
Almanya Başbakanı Scholz, Kiev'e Batılı silahlarla Rus topraklarının derinliklerine saldırma hakkı verilmesine karşı olduğunu da vurguladı.
Scholz konuşmasında şu cümleleri kaydetti:
Ukrayna'nın yalnız bırakılmaması ve desteklenmesi için en çok çaba sarf eden ülke, aynı zamanda gerilimin tırmanmamasını sağlamaktan endişe duyması gereken ülkedir. Bu nedenle, bu konudaki tutumumu tekrarlıyorum: Tedarik ettiğimiz silahların Rus topraklarının derinliklerine saldırmak için kullanılmasına karşıyım.
Scholz bu bağlamda kararını değiştirmeye niyetli olmadığını ve Berlin'in Kiev'e uzun menzilli Taurus füzeleri tedarik etmeyeceğini yineleyerek, “Seyir füzelerinin tedariki konusunda da pozisyonumu değiştirmeyeceğim” dedi.
Daha önce Scholz, yaklaşık 500 kilometre menzile sahip Taurus füzelerinin Kiev'e gönderilmesi olasılığını defalarca reddetmiş ve açıklamasında bu tür silah sistemlerinin teslim edilmesinin 'ciddi bir tırmanma riski' doğuracağının altını çizmişti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın Batı'nın yardımı olmadan Rus topraklarının derinliklerine saldıramayacağını zira bunun için uydulardan ve uçuş görevlerinden gelen istihbarata ihtiyacı olduğunu vurgulamış ve NATO ülkelerinin sadece Kiev'in Batı'nın uzun menzilli silahlarını kullanma olasılığını tartışmadıklarını, aslında Ukrayna'daki çatışmaya doğrudan müdahil olup olmayacaklarına karar verdiklerini belirtti.