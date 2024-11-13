https://anlatilaninotesi.com.tr/20241113/almanya-basbakani-scholz-ukraynaya-yapilan-yardimlar-gelecegimizi-yok-etmek-pahasinaolmamali-1090362239.html

Almanya Başbakanı Scholz: Ukrayna’ya yapılan yardımlar geleceğimizi yok etmek pahasına olmamalı

Almanya Başbakanı Scholz: Ukrayna’ya yapılan yardımlar geleceğimizi yok etmek pahasına olmamalı

Sputnik Türkiye

Almanya Başbakanı Scholz, Alman Parlamentosunda yaptığı konuşmada, Kiev'e verilen askeri desteğin Almanya'nın ve vatandaşlarının geleceğine yapılacak... 13.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-13T19:08+0300

2024-11-13T19:08+0300

2024-11-13T19:08+0300

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Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Ukrayna'ya sağlanan ve sağlanacak yardımların Almanya'nın ve geleceğinin yok edilmesi pahasına olmaması gerektiğini dile getirdi.Scholz konuşmasında şu cümleleri kaydetti:Scholz Kiev'e yardım etmek ile Almanya'nın refahı arasında ikili bir pozisyon ve seçim yapılamayacağını ve Ukrayna'yı desteklemek için devlet bütçesi fonlarının tahsisinin emekli maaşlarının endekslenmesine ilişkin tasarruflarla sona ermemesi gerektiğini söyledi.'Tedarik ettiğimiz silahların Rus topraklarının derinliklerine saldırmak için kullanılmasına karşıyım'Almanya Başbakanı Scholz, Kiev'e Batılı silahlarla Rus topraklarının derinliklerine saldırma hakkı verilmesine karşı olduğunu da vurguladı.Scholz konuşmasında şu cümleleri kaydetti:Scholz bu bağlamda kararını değiştirmeye niyetli olmadığını ve Berlin'in Kiev'e uzun menzilli Taurus füzeleri tedarik etmeyeceğini yineleyerek, “Seyir füzelerinin tedariki konusunda da pozisyonumu değiştirmeyeceğim” dedi.Daha önce Scholz, yaklaşık 500 kilometre menzile sahip Taurus füzelerinin Kiev'e gönderilmesi olasılığını defalarca reddetmiş ve açıklamasında bu tür silah sistemlerinin teslim edilmesinin 'ciddi bir tırmanma riski' doğuracağının altını çizmişti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın Batı'nın yardımı olmadan Rus topraklarının derinliklerine saldıramayacağını zira bunun için uydulardan ve uçuş görevlerinden gelen istihbarata ihtiyacı olduğunu vurgulamış ve NATO ülkelerinin sadece Kiev'in Batı'nın uzun menzilli silahlarını kullanma olasılığını tartışmadıklarını, aslında Ukrayna'daki çatışmaya doğrudan müdahil olup olmayacaklarına karar verdiklerini belirtti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241111/scholz-almanyadaki-koalisyon-krizinin-nedeni-acikladi-ukraynaya-destek--1090254100.html

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almanya, olaf scholz, ukrayna, ukrayna krizi, taurus, vladimir putin, nato