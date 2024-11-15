https://anlatilaninotesi.com.tr/20241115/resmi-gazetede-yayimlandi-turkiye-ile-filistin-arasinda-kolluk-egitimi-anlasmasi-imzalandi-1090416915.html

Resmi Gazete’de yayımlandı: Türkiye ile Filistin arasında kolluk eğitimi anlaşması imzalandı

Resmi Gazete’de yayımlandı: Türkiye ile Filistin arasında kolluk eğitimi anlaşması imzalandı

Sputnik Türkiye

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, Türkiye ve Filistin arasında 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Filistin Devleti Hükümeti Arasında Kolluk Eğitimi İşbirliği... 15.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-15T06:12+0300

2024-11-15T06:12+0300

2024-11-15T06:12+0300

türkiye

türkiye

filistin

anlaşma

resmi gazete

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Türkiye ile Filistin arasında Ramallah'ta imzalanan “Kolluk Eğitimi Mutabakat Zabtı”, Resmi Gazete’de yayımlandı.Resmi Gazete’de yer alan anlaşmaya, 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2'nci ve 3'üncü maddeleri gereğince karar verildi. 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Filistin Devleti Hükümeti Arasında Kolluk Eğitimi İşbirliği Mutabakat Zaptı'nın taraflar arasında kolluk eğitimi alanında işbirliğini güçlendirme amaçlı olduğu belirtildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241114/resmi-gazetede-yayinlandi-cankiri-gaziantep-hatay-ve-konyada-acele-kamulastirma-karari-1090369806.html

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