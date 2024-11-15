https://anlatilaninotesi.com.tr/20241115/resmi-gazetede-yayimlandi-turkiye-ile-filistin-arasinda-kolluk-egitimi-anlasmasi-imzalandi-1090416915.html
Resmi Gazete’de yayımlandı: Türkiye ile Filistin arasında kolluk eğitimi anlaşması imzalandı
Resmi Gazete’de yayımlandı: Türkiye ile Filistin arasında kolluk eğitimi anlaşması imzalandı
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Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, Türkiye ve Filistin arasında 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Filistin Devleti Hükümeti Arasında Kolluk Eğitimi İşbirliği... 15.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-15T06:12+0300
2024-11-15T06:12+0300
2024-11-15T06:12+0300
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Türkiye ile Filistin arasında Ramallah'ta imzalanan “Kolluk Eğitimi Mutabakat Zabtı”, Resmi Gazete’de yayımlandı.Resmi Gazete’de yer alan anlaşmaya, 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2'nci ve 3'üncü maddeleri gereğince karar verildi. 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Filistin Devleti Hükümeti Arasında Kolluk Eğitimi İşbirliği Mutabakat Zaptı'nın taraflar arasında kolluk eğitimi alanında işbirliğini güçlendirme amaçlı olduğu belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241114/resmi-gazetede-yayinlandi-cankiri-gaziantep-hatay-ve-konyada-acele-kamulastirma-karari-1090369806.html
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türkiye, filistin, anlaşma, resmi gazete
türkiye, filistin, anlaşma, resmi gazete
Resmi Gazete’de yayımlandı: Türkiye ile Filistin arasında kolluk eğitimi anlaşması imzalandı
Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, Türkiye ve Filistin arasında 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Filistin Devleti Hükümeti Arasında Kolluk Eğitimi İşbirliği Mutabakat Zaptı' imzalandı.
Türkiye ile Filistin arasında Ramallah'ta imzalanan “Kolluk Eğitimi Mutabakat Zabtı”, Resmi Gazete’de yayımlandı.
Resmi Gazete’de yer alan anlaşmaya, 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2'nci ve 3'üncü maddeleri gereğince karar verildi.
'Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Filistin Devleti Hükümeti Arasında Kolluk Eğitimi İşbirliği Mutabakat Zaptı'nın taraflar arasında kolluk eğitimi alanında işbirliğini güçlendirme amaçlı olduğu belirtildi.