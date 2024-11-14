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Resmi Gazete'de yayınlandı: Çankırı, Gaziantep, Hatay ve Konya'da acele kamulaştırma kararı
Resmi Gazete'de yayınlandı: Çankırı, Gaziantep, Hatay ve Konya'da acele kamulaştırma kararı
Sputnik Türkiye
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Çankırı, Gaziantep, Hatay ve Konya'da bazı taşınmazlar, enerji nakil hatları inşası için TEDAŞ tarafından acele... 14.11.2024, Sputnik Türkiye
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Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Çankırı, Gaziantep, Hatay ve Konya'da belirlenen güzergahlarda bulunan bazı taşınmazlar, enerji nakil hatlarının yapımı amacıyla Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (TEDAŞ) Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılacak.
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resmi gazete, çankırı, gaziantep, hatay, konya, kamulaştırma, acele kamulaştırma kararı
resmi gazete, çankırı, gaziantep, hatay, konya, kamulaştırma, acele kamulaştırma kararı

Resmi Gazete'de yayınlandı: Çankırı, Gaziantep, Hatay ve Konya'da acele kamulaştırma kararı

04:40 14.11.2024
© İHAResmi Gazete
Resmi Gazete - Sputnik Türkiye, 1920, 14.11.2024
© İHA
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Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Çankırı, Gaziantep, Hatay ve Konya'da bazı taşınmazlar, enerji nakil hatları inşası için TEDAŞ tarafından acele kamulaştırılacak.
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Çankırı, Gaziantep, Hatay ve Konya'da belirlenen güzergahlarda bulunan bazı taşınmazlar, enerji nakil hatlarının yapımı amacıyla Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (TEDAŞ) Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılacak.
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