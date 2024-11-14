https://anlatilaninotesi.com.tr/20241114/resmi-gazetede-yayinlandi-cankiri-gaziantep-hatay-ve-konyada-acele-kamulastirma-karari-1090369806.html

Resmi Gazete'de yayınlandı: Çankırı, Gaziantep, Hatay ve Konya'da acele kamulaştırma kararı

Resmi Gazete'de yayınlandı: Çankırı, Gaziantep, Hatay ve Konya'da acele kamulaştırma kararı

Sputnik Türkiye

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Çankırı, Gaziantep, Hatay ve Konya'da bazı taşınmazlar, enerji nakil hatları inşası için TEDAŞ tarafından acele... 14.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-14T04:40+0300

2024-11-14T04:40+0300

2024-11-14T04:40+0300

türkiye

resmi gazete

çankırı

gaziantep

hatay

konya

kamulaştırma

acele kamulaştırma kararı

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Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Çankırı, Gaziantep, Hatay ve Konya'da belirlenen güzergahlarda bulunan bazı taşınmazlar, enerji nakil hatlarının yapımı amacıyla Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (TEDAŞ) Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241111/turkiyede-en-cok-satan-otomobillere-gore-mtv-ucreti-belli-oldu-tek-tek-siralandi-iste-2025-tarifesi-1090247680.html

türkiye

çankırı

gaziantep

hatay

konya

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resmi gazete, çankırı, gaziantep, hatay, konya, kamulaştırma, acele kamulaştırma kararı