https://anlatilaninotesi.com.tr/20241114/resmi-gazetede-yayinlandi-cankiri-gaziantep-hatay-ve-konyada-acele-kamulastirma-karari-1090369806.html
Resmi Gazete'de yayınlandı: Çankırı, Gaziantep, Hatay ve Konya'da acele kamulaştırma kararı
Resmi Gazete'de yayınlandı: Çankırı, Gaziantep, Hatay ve Konya'da acele kamulaştırma kararı
Sputnik Türkiye
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Çankırı, Gaziantep, Hatay ve Konya'da bazı taşınmazlar, enerji nakil hatları inşası için TEDAŞ tarafından acele... 14.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-14T04:40+0300
2024-11-14T04:40+0300
2024-11-14T04:40+0300
türkiye
resmi gazete
çankırı
gaziantep
hatay
konya
kamulaştırma
acele kamulaştırma kararı
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Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Çankırı, Gaziantep, Hatay ve Konya'da belirlenen güzergahlarda bulunan bazı taşınmazlar, enerji nakil hatlarının yapımı amacıyla Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (TEDAŞ) Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241111/turkiyede-en-cok-satan-otomobillere-gore-mtv-ucreti-belli-oldu-tek-tek-siralandi-iste-2025-tarifesi-1090247680.html
türkiye
çankırı
gaziantep
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resmi gazete, çankırı, gaziantep, hatay, konya, kamulaştırma, acele kamulaştırma kararı
resmi gazete, çankırı, gaziantep, hatay, konya, kamulaştırma, acele kamulaştırma kararı
Resmi Gazete'de yayınlandı: Çankırı, Gaziantep, Hatay ve Konya'da acele kamulaştırma kararı
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Çankırı, Gaziantep, Hatay ve Konya'da bazı taşınmazlar, enerji nakil hatları inşası için TEDAŞ tarafından acele kamulaştırılacak.
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Çankırı, Gaziantep, Hatay ve Konya'da belirlenen güzergahlarda bulunan bazı taşınmazlar, enerji nakil hatlarının yapımı amacıyla Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (TEDAŞ) Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılacak.