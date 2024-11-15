https://anlatilaninotesi.com.tr/20241115/prof-dr-canan-karatay-sunnetli-ulkelerde-hpv-olmaz-1090457843.html

Prof. Dr. Canan Karatay: Sünnetli ülkelerde HPV olmaz

Prof. Dr. Canan Karatay: Sünnetli ülkelerde HPV olmaz

Sputnik Türkiye

Televizyon programına konuk olan Profesör Doktor Canan Karatay sosyal medyada gündemi sarsan açıklamalarda bulundu. Canan Karatay meme kanseri ve HPV hakkında... 15.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-15T19:39+0300

2024-11-15T19:39+0300

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sünnet

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cinsel

cinsel ilişki

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Prof. Dr. Canan Karatay katıldığı canlı yayında erken yaşta yapılan HPV aşısı hakkında sert eleştirilerde bulundu.Televizyon programına konuk olan Prof. Dr. Canan Karatay'ın HPV aşısı hakkındaki sözleri sosyal medyada gündem oldu. Erken yaşta yapılan HPV aşısının zararlı olduğunu belirten Canan Karatay ''Sünnetli ülkelerde HPV olmaz'' dedi.Meme kanseri hakkında değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Canan Karatay ''Temizlik malzemeleri kanser nedenidir. Temizlik malzemelerinin kokusu kanser kokusudur. Marmara'daki müsilaj bile klozete dökülen temizlik malzemeleri nedeniyle oluyor. Bu ürünler yerine sirke ve karbonat kullanın'' açıklamasında bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241113/prof-dr-canan-karataydan-dubai-cikolatasi-yorumu-firmalarin-yaptigi-urettigi-bir-zehir-1090320114.html

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sünnet, evde sünnet, kadın sünneti, canan karatay, hpv, hpv aşısı, cinsel, cinsel ilişki