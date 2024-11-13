https://anlatilaninotesi.com.tr/20241113/prof-dr-canan-karataydan-dubai-cikolatasi-yorumu-firmalarin-yaptigi-urettigi-bir-zehir-1090320114.html
Prof. Dr. Canan Karatay'dan 'Dubai Çikolatası' yorumu: 'Firmaların yaptığı ürettiği bir zehir'
Prof. Dr. Canan Karatay'dan 'Dubai Çikolatası' yorumu: 'Firmaların yaptığı ürettiği bir zehir'
Sputnik Türkiye
Son dönemde trend haline gelen Dubai Çikolatası sosyal medya ve basında çokça dile getirildi. Profesör Doktor Canan Karatay katıldığı canlı yayında Dubai... 13.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-13T00:09+0300
2024-11-13T00:09+0300
2024-11-13T00:13+0300
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Dubai Çikolatası hakkında katıldığı canlı yayında zehir ifadesini kullanan Canan Karatay sosyal medyada gündem oldu.Sosyal medya fenomenleri tarafından pazarlaması yapılan Dubai Çikolatası gündem olmaya devam ediyor. Son olarak Prof. Dr. Canan Karatay katıldığı canlı yayında değerlendirmelerde bulundu. Dubai Çikolatası hakkında konuşan Prof. Dr. Canan Karatay ''Zehir. Firmaların yaptığı, ürettiği bir zehir. Yesinler vücutlarına asit yapsınlar, hastalansınlar, kanser olsunlar. Ondan sonra 'annem neden kanser ben de olacağım' diye beklesinler. İnsanlar zehre koşmuyor. İnsanlar akıllarını yapay zekaya bıraktı. Yapay zeka şeytandır. Beyinlerinizi yapay zekaya bırakmayın'' şeklinde konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241024/dubai-cikolatasinin-ardindan-dubai-cheesecake-dubai-baklavasi-hatta-dubai-bombasi-furya-nasil-1089573731.html
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Prof. Dr. Canan Karatay'dan 'Dubai Çikolatası' yorumu: 'Firmaların yaptığı ürettiği bir zehir'
00:09 13.11.2024 (güncellendi: 00:13 13.11.2024)
Son dönemde trend haline gelen Dubai Çikolatası sosyal medya ve basında çokça dile getirildi. Profesör Doktor Canan Karatay katıldığı canlı yayında Dubai Çikolatası'nı zehir olarak gördüğünü belirtti.
Dubai Çikolatası hakkında katıldığı canlı yayında zehir ifadesini kullanan Canan Karatay sosyal medyada gündem oldu.
Sosyal medya fenomenleri tarafından pazarlaması yapılan Dubai Çikolatası gündem olmaya devam ediyor. Son olarak Prof. Dr. Canan Karatay katıldığı canlı yayında değerlendirmelerde bulundu. Dubai Çikolatası hakkında konuşan Prof. Dr. Canan Karatay ''Zehir. Firmaların yaptığı, ürettiği bir zehir. Yesinler vücutlarına asit yapsınlar, hastalansınlar, kanser olsunlar. Ondan sonra 'annem neden kanser ben de olacağım' diye beklesinler. İnsanlar zehre koşmuyor. İnsanlar akıllarını yapay zekaya bıraktı. Yapay zeka şeytandır. Beyinlerinizi yapay zekaya bırakmayın'' şeklinde konuştu.