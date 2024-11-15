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Oto tamircisinin 'korkulu rüyası', sanayinin yolunu unutturan otomobiller: Dünyanın en sorunsuz arabaları listelendi
Oto tamircisinin 'korkulu rüyası', sanayinin yolunu unutturan otomobiller: Dünyanın en sorunsuz arabaları listelendi
Sputnik Türkiye
Sanayi servislerinin kapısını çalmak istemeyenlerin tercihi, sorunsuz Japon otomobilleri oldu. İstanbul’da 25 yıllık oto tamircisi Kürşat Değirmenci, tamirciye... 15.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-15T08:15+0300
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ekonomi
otomobil
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Yüksek otomobil fiyatları ve sanayi masraflarının artmasıyla Türkiye’deki sürücüler, az sorun çıkaran dayanıklı otomobillere yöneliyor. Özellikle yüksek vergi dilimleri, artan akaryakıt maliyetleri ve yedek parça fiyatları, daha uzun ömürlü araçların tercih edilmesine neden oluyor.İstanbul İkitelli Sanayi Sitesi’nde 25 yıldır oto tamirciliği yapan Kürşat Değirmenci, piyasada tamirciye en az uğrayan dört otomobil markasını açıkladı. Değirmenci’ye göre, bu markalar arasında Japon otomobilleri öne çıkıyor.Hangi markalar 'tamirci düşmanı'?Değirmenci’ye göre, dünya çapında en az sorun çıkaran ve dayanıklılığıyla bilinen markalar şunlar:Değirmenci, bu markalar için, "Bu araçlar hem Türkiye’de hem de dünyada en sorunsuz, en dayanıklı otomobiller olarak öne çıkıyor,” diyerek, düzenli bakımları yapıldığı sürece bu araçların tamirci yüzü görmeyeceğini ifade etti.Dayanıklı Japon otomobillerine i̇lgi artıyorTürkiye’de vergi yükü, yedek parça maliyetleri ve sanayi masraflarının artması, sürücüleri daha dayanıklı araçlar arayışına yönlendirdi. Japon otomobilleri, sadece düzenli bakımlarla uzun süre kullanılabiliyor ve kullanıcılarını yolda bırakmıyor. Değirmenci, “Yağını, suyunu tamamladığınız ve yakıtınızı doğru yerden aldığınız sürece bu araçlar sizi sanayinin yolunu unutturur” ifadeleriyle Japon otomobillerinin dayanıklılığını vurguladı.Sorunsuzluklarıyla dikkat çekiyorlarTamirci dostu olmayan bu dört Japon markası, dayanıklılıkları ve sağlamlıklarıyla tamircilerin bile ilgi odağı oldu. Üstelik kullanıcıların uzun ömürlü kullanım sağladığı bu araçlar, sadece Türkiye’de değil, dünya genelinde güvenilirlikleriyle biliniyor.Japon otomobillerinin düşük arıza oranları ve uzun ömürlü parçaları ile bilinen bu markalar, sanayiden uzak bir sürüş deneyimi sunuyor.
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otomobil, yerli otomobil, klasik otomobil, elektrikli otomobil, ikinci el otomobil, otomobil sanayi, otomobil lastiği, tamir, tamirci, otomobil tamircisi, otomotiv, otomotiv sektörü, otomotiv pazarı
otomobil, yerli otomobil, klasik otomobil, elektrikli otomobil, ikinci el otomobil, otomobil sanayi, otomobil lastiği, tamir, tamirci, otomobil tamircisi, otomotiv, otomotiv sektörü, otomotiv pazarı

Oto tamircisinin 'korkulu rüyası', sanayinin yolunu unutturan otomobiller: Dünyanın en sorunsuz arabaları listelendi

08:15 15.11.2024
© AAOtomobil
Otomobil - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2024
© AA
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Sanayi servislerinin kapısını çalmak istemeyenlerin tercihi, sorunsuz Japon otomobilleri oldu. İstanbul’da 25 yıllık oto tamircisi Kürşat Değirmenci, tamirciye en az uğrayan, sağlamlıklarıyla ünlü dört otomobil markasını açıkladı. İşte Türk kullanıcılarının da gözdesi olan “tamirci düşmanı” otomobiller.
Yüksek otomobil fiyatları ve sanayi masraflarının artmasıyla Türkiye’deki sürücüler, az sorun çıkaran dayanıklı otomobillere yöneliyor. Özellikle yüksek vergi dilimleri, artan akaryakıt maliyetleri ve yedek parça fiyatları, daha uzun ömürlü araçların tercih edilmesine neden oluyor.
İstanbul İkitelli Sanayi Sitesi’nde 25 yıldır oto tamirciliği yapan Kürşat Değirmenci, piyasada tamirciye en az uğrayan dört otomobil markasını açıkladı. Değirmenci’ye göre, bu markalar arasında Japon otomobilleri öne çıkıyor.

Hangi markalar 'tamirci düşmanı'?

Değirmenci’ye göre, dünya çapında en az sorun çıkaran ve dayanıklılığıyla bilinen markalar şunlar:
Toyota
Mazda
Honda
Subaru
Değirmenci, bu markalar için, "Bu araçlar hem Türkiye’de hem de dünyada en sorunsuz, en dayanıklı otomobiller olarak öne çıkıyor,” diyerek, düzenli bakımları yapıldığı sürece bu araçların tamirci yüzü görmeyeceğini ifade etti.

Dayanıklı Japon otomobillerine i̇lgi artıyor

Türkiye’de vergi yükü, yedek parça maliyetleri ve sanayi masraflarının artması, sürücüleri daha dayanıklı araçlar arayışına yönlendirdi. Japon otomobilleri, sadece düzenli bakımlarla uzun süre kullanılabiliyor ve kullanıcılarını yolda bırakmıyor. Değirmenci, “Yağını, suyunu tamamladığınız ve yakıtınızı doğru yerden aldığınız sürece bu araçlar sizi sanayinin yolunu unutturur” ifadeleriyle Japon otomobillerinin dayanıklılığını vurguladı.

Sorunsuzluklarıyla dikkat çekiyorlar

Tamirci dostu olmayan bu dört Japon markası, dayanıklılıkları ve sağlamlıklarıyla tamircilerin bile ilgi odağı oldu. Üstelik kullanıcıların uzun ömürlü kullanım sağladığı bu araçlar, sadece Türkiye’de değil, dünya genelinde güvenilirlikleriyle biliniyor.
Japon otomobillerinin düşük arıza oranları ve uzun ömürlü parçaları ile bilinen bu markalar, sanayiden uzak bir sürüş deneyimi sunuyor.
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