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Meteoroloji'den '10 gün sürecek' uyarısı: İstanbul ve İzmir dahil illere kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı
Meteoroloji'den '10 gün sürecek' uyarısı: İstanbul ve İzmir dahil illere kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde etkili olacak kuvvetli yağışlara karşı uyarıda bulundu. Uzmanlar, hafta sonu özellikle Ege ve Akdeniz... 15.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-15T07:28+0300
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, cuma günü itibarıyla başlayacak ve yer yer kuvvetlenecek sağanak yağışların ülke genelinde etkili olacağı konusunda uyarıda bulundu. Meteoroloji uzmanı Murat Acar, özellikle hafta sonu yağışların Ege ve Akdeniz bölgelerinde yoğunlaşacağını belirtti. Cumartesi ve pazar günleri bu bölgelerde sel ve su baskınları bekleniyor.Hafta sonu sağanak yağış ve kar uyarısıAcar, Balkanlar üzerinden gelen yağışlı sistemin Türkiye’yi etkisi altına aldığını ve hava sıcaklıklarını mevsim normallerine düşürdüğünü açıkladı. Yağışların Ege kıyıları ve Akdeniz’de daha yoğun görüleceğini belirten Acar, Marmara, Batı Karadeniz, Doğu Akdeniz ve Ege Bölgesi’nin bu süreçte dikkatli olması gerektiğini vurguladı.Yağışlı hava 10 gün sürecekUzmanların tahminlerine göre, önümüzdeki 10 gün boyunca yurdun birçok bölgesinde yağışlar devam edecek. Salı gününe kadar mevcut sistem etkili olurken, perşembe günü yeni bir yağışlı sistemin daha geleceği tahmin ediliyor. Acar, “Cumartesi ve pazar Ege ve Akdeniz bölgelerinde beklenen yağışlar sel ve su baskınlarına yol açabilir,” diyerek vatandaşların dikkatli olması gerektiğini belirtti.Hangi bölgelerde şiddetli yağış bekleniyor?Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, bazı iller hafta sonu boyunca sağanak yağış ve gök gürültülü sağanak yağışın etkisi altında olacak. Kuvvetli yağış beklenen şehirler şunlardır:Sıcaklıklar mevsim normallerine düşecekUzmanlar, sağanak yağışla birlikte hava sıcaklıklarının özellikle batı bölgelerde 2-4 derece azalacağını, ancak genel olarak soğuk bir hava dalgası beklenmediğini bildirdi. "Ege, Marmara ve Doğu Akdeniz’de hava sıcaklıkları yer yer mevsim normallerinin altına düşecek," diye belirten Acar, soğuk hava bekleyenleri uyardı.Kar yağışı beklenen bölgelerYağışlı havanın kar yağışına dönüştüğü tek alan ise Doğu Anadolu Bölgesi’nin yüksek kesimleri olacak. Erzurum, Kars, Ardahan, Van, Hakkari ve Tunceli gibi yüksek rakımlı bölgelerde hafif kar yağışı beklenirken, şehir merkezlerinde kar ihtimalinin düşük olduğu ifade edildi.Hafta sonu sağanak yağış ve fırtına bekleniyorMeteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta sonu için ülke genelinde etkili olacak sağanak yağış ve fırtına uyarısında bulundu. Özellikle Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak yağış beklenirken, Ege ve Marmara kıyılarında rüzgarın zaman zaman fırtına seviyesine çıkacağı tahmin ediliyor.Bugün hava nasıl olacak?Marmara’da kuvvetli yağış uyarısıMarmara Bölgesi’nde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. İstanbul, Kocaeli, Bursa ve Edirne çevrelerinde gün boyunca aralıklı sağanak yağışların etkili olacağı belirtildi. Özellikle Sakarya çevresinde yağışların yerel olarak kuvvetlenmesi bekleniyor. İstanbul'da sıcaklık 14°C, Kocaeli’de ise 15°C seviyelerinde olacak.Ege Bölgesi’nde sağanak ve fırtınaEge Bölgesi’nde, özellikle kıyı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağış tahmin ediliyor. İzmir ve Manisa çevrelerinde yağışların kuvvetli olması beklenirken, gece saatlerinde fırtınamsı rüzgar uyarısı yapıldı. İzmir’de sıcaklık 19°C, Manisa’da 21°C civarında olacak. Ege Denizi’nde ise fırtına nedeniyle dalga yüksekliğinin 3,5 metreyi bulabileceği belirtiliyor.Akdeniz’de sel ve su baskını riskine karşı uyarıAkdeniz Bölgesi genelinde parçalı ve çok bulutlu hava hâkim olacak. Bölge genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, Adana, Osmaniye ve Hatay kıyılarında yağışların kuvvetli olması bekleniyor. Adana’da sıcaklık 23°C, Antalya’da 23°C ve Mersin’de 22°C olacak. Bölge halkının su baskınları ve sel riskine karşı tedbirli olmaları istendi.Karadeniz’de yerel kuvvetli yağışlarBatı Karadeniz’in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak yağış tahmin ediliyor. Düzce, Zonguldak, Kastamonu ve çevresinde sağanak yağış etkili olacak. Orta ve Doğu Karadeniz’de Samsun, Amasya ve Çorum çevrelerinde de sağanak bekleniyor. Samsun’da sıcaklık 16°C, Zonguldak’ta 14°C civarında seyredecek. Yağışların akşam saatlerinde artması ve kıyılarda kuvvetlenmesi bekleniyor.İç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu’da parçalı bulutlu havaİç Anadolu Bölgesi’nde Ankara ve Eskişehir çevrelerinde aralıklı sağanak bekleniyor. Ankara’da sıcaklık 15°C, Eskişehir’de 15°C olacak. Diğer bölgelerde ise hava parçalı bulutlu. Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu genelinde az bulutlu bir hava hakim olacak. Diyarbakır 19°C, Şanlıurfa ise 22°C civarında seyredecek.Denizlerde fırtına alarmıKuzey Ege, Batı Akdeniz ve Marmara’da fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Özellikle Kuzey Ege’nin kuzeyinde fırtına uyarısı yapılırken, Batı Karadeniz ve Marmara’da rüzgar hızının yer yer 7 kuvvete çıkması öngörülüyor. Balıkçılar ve deniz ulaşımı yapanların dikkatli olmaları isteniyor.
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Meteoroloji'den '10 gün sürecek' uyarısı: İstanbul ve İzmir dahil illere kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı

07:28 15.11.2024
© AAKar yağışı
Kar yağışı - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2024
© AA
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde etkili olacak kuvvetli yağışlara karşı uyarıda bulundu. Uzmanlar, hafta sonu özellikle Ege ve Akdeniz bölgelerinde sel ve su baskınları riskine dikkat çekiyor. İşte haftalık hava durumu tahmini ve sağanak yağışların etkili olacağı bölgeler...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, cuma günü itibarıyla başlayacak ve yer yer kuvvetlenecek sağanak yağışların ülke genelinde etkili olacağı konusunda uyarıda bulundu. Meteoroloji uzmanı Murat Acar, özellikle hafta sonu yağışların Ege ve Akdeniz bölgelerinde yoğunlaşacağını belirtti. Cumartesi ve pazar günleri bu bölgelerde sel ve su baskınları bekleniyor.

Hafta sonu sağanak yağış ve kar uyarısı

Acar, Balkanlar üzerinden gelen yağışlı sistemin Türkiye’yi etkisi altına aldığını ve hava sıcaklıklarını mevsim normallerine düşürdüğünü açıkladı. Yağışların Ege kıyıları ve Akdeniz’de daha yoğun görüleceğini belirten Acar, Marmara, Batı Karadeniz, Doğu Akdeniz ve Ege Bölgesi’nin bu süreçte dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

Yağışlı hava 10 gün sürecek

Uzmanların tahminlerine göre, önümüzdeki 10 gün boyunca yurdun birçok bölgesinde yağışlar devam edecek. Salı gününe kadar mevcut sistem etkili olurken, perşembe günü yeni bir yağışlı sistemin daha geleceği tahmin ediliyor. Acar, “Cumartesi ve pazar Ege ve Akdeniz bölgelerinde beklenen yağışlar sel ve su baskınlarına yol açabilir,” diyerek vatandaşların dikkatli olması gerektiğini belirtti.

Hangi bölgelerde şiddetli yağış bekleniyor?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, bazı iller hafta sonu boyunca sağanak yağış ve gök gürültülü sağanak yağışın etkisi altında olacak. Kuvvetli yağış beklenen şehirler şunlardır:
Marmara: Sakarya çevresi, İstanbul ve Kocaeli dahil birçok şehirde aralıklı sağanak.
Ege: İzmir, Manisa ve çevre illerde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak.
Akdeniz: Adana, Antalya, Mersin, Osmaniye çevrelerinde gök gürültülü sağanak.
Karadeniz: Batı Karadeniz’in kıyı kesimlerinde kuvvetli sağanak.

Sıcaklıklar mevsim normallerine düşecek

Uzmanlar, sağanak yağışla birlikte hava sıcaklıklarının özellikle batı bölgelerde 2-4 derece azalacağını, ancak genel olarak soğuk bir hava dalgası beklenmediğini bildirdi. "Ege, Marmara ve Doğu Akdeniz’de hava sıcaklıkları yer yer mevsim normallerinin altına düşecek," diye belirten Acar, soğuk hava bekleyenleri uyardı.

Kar yağışı beklenen bölgeler

Yağışlı havanın kar yağışına dönüştüğü tek alan ise Doğu Anadolu Bölgesi’nin yüksek kesimleri olacak. Erzurum, Kars, Ardahan, Van, Hakkari ve Tunceli gibi yüksek rakımlı bölgelerde hafif kar yağışı beklenirken, şehir merkezlerinde kar ihtimalinin düşük olduğu ifade edildi.

Hafta sonu sağanak yağış ve fırtına bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta sonu için ülke genelinde etkili olacak sağanak yağış ve fırtına uyarısında bulundu. Özellikle Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak yağış beklenirken, Ege ve Marmara kıyılarında rüzgarın zaman zaman fırtına seviyesine çıkacağı tahmin ediliyor.

Bugün hava nasıl olacak?

Marmara’da kuvvetli yağış uyarısı

Marmara Bölgesi’nde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. İstanbul, Kocaeli, Bursa ve Edirne çevrelerinde gün boyunca aralıklı sağanak yağışların etkili olacağı belirtildi. Özellikle Sakarya çevresinde yağışların yerel olarak kuvvetlenmesi bekleniyor. İstanbul'da sıcaklık 14°C, Kocaeli’de ise 15°C seviyelerinde olacak.

Ege Bölgesi’nde sağanak ve fırtına

Ege Bölgesi’nde, özellikle kıyı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağış tahmin ediliyor. İzmir ve Manisa çevrelerinde yağışların kuvvetli olması beklenirken, gece saatlerinde fırtınamsı rüzgar uyarısı yapıldı. İzmir’de sıcaklık 19°C, Manisa’da 21°C civarında olacak. Ege Denizi’nde ise fırtına nedeniyle dalga yüksekliğinin 3,5 metreyi bulabileceği belirtiliyor.

Akdeniz’de sel ve su baskını riskine karşı uyarı

Akdeniz Bölgesi genelinde parçalı ve çok bulutlu hava hâkim olacak. Bölge genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, Adana, Osmaniye ve Hatay kıyılarında yağışların kuvvetli olması bekleniyor. Adana’da sıcaklık 23°C, Antalya’da 23°C ve Mersin’de 22°C olacak. Bölge halkının su baskınları ve sel riskine karşı tedbirli olmaları istendi.

Karadeniz’de yerel kuvvetli yağışlar

Batı Karadeniz’in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak yağış tahmin ediliyor. Düzce, Zonguldak, Kastamonu ve çevresinde sağanak yağış etkili olacak. Orta ve Doğu Karadeniz’de Samsun, Amasya ve Çorum çevrelerinde de sağanak bekleniyor. Samsun’da sıcaklık 16°C, Zonguldak’ta 14°C civarında seyredecek. Yağışların akşam saatlerinde artması ve kıyılarda kuvvetlenmesi bekleniyor.

İç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu’da parçalı bulutlu hava

İç Anadolu Bölgesi’nde Ankara ve Eskişehir çevrelerinde aralıklı sağanak bekleniyor. Ankara’da sıcaklık 15°C, Eskişehir’de 15°C olacak. Diğer bölgelerde ise hava parçalı bulutlu. Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu genelinde az bulutlu bir hava hakim olacak. Diyarbakır 19°C, Şanlıurfa ise 22°C civarında seyredecek.

Denizlerde fırtına alarmı

Kuzey Ege, Batı Akdeniz ve Marmara’da fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Özellikle Kuzey Ege’nin kuzeyinde fırtına uyarısı yapılırken, Batı Karadeniz ve Marmara’da rüzgar hızının yer yer 7 kuvvete çıkması öngörülüyor. Balıkçılar ve deniz ulaşımı yapanların dikkatli olmaları isteniyor.
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