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Orban’dan AB’ye çağrı: ‘Rusya’ya uygulanan yaptırımları gözden geçirin’
Orban’dan AB’ye çağrı: ‘Rusya’ya uygulanan yaptırımları gözden geçirin’
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Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Avrupa Birliği’nin (AB) Rusya'ya yönelik yaptırımları, enerji fiyatlarının yükselmesine neden olduğu ve Avrupa'nın rekabet... 15.11.2024, Sputnik Türkiye
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Macar Kossth radyosuna konuşan Başbakan Orban, AB liderlerinin 8 Kasım Budapeşte'de gerçekleştirdikleri gayri resmi zirvede Avrupa Rekabet Edebilirlik Deklarasyonu'nu kabul ettiğini anımsattı.Bu belgenin özellikle petrol, gaz ve elektrik fiyatlarının düşürülmesi amacını taşıdığına dikkat çeken Macar lider, bu konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:AB'deki sanayi şirketlerinin doğalgaz ve elektrik için ABD ve Çin'deki ana rakiplerine göre çok daha fazla para ödemek zorunda olduğunu anımsatan Orban, “Bu, Avrupa Birliği'nin rekabet gücünü zayıflatıyor” diye kaydederek sözlerini şöyle sürdürdü:AB liderlerinin eylemlerini analiz etmesi gerektiğini söyleyen Macaristan Başbakanı, “Alınan kararların kötü olduğu ortaya çıkt, bu nedenle de Avrupalı liderlerin bir kez daha düşünmesi gerekiyor” dedi.ABD’de başkanlık seçimlerini barıştan yana olan bir adayın kazandığını savunan Orban, “Şimdi barış bekliyoruz” diye ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241115/pentagon-sefi-adayinin-9-yil-once-neden-oldugu-balta-kazasi-yeniden-gundemde-1090432799.html
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macaristan, viktor orban, avrupa birliği, rusya, yaptırımlar, petrol, doğalgaz, elektrik, fiyatlar, abd, çin
macaristan, viktor orban, avrupa birliği, rusya, yaptırımlar, petrol, doğalgaz, elektrik, fiyatlar, abd, çin

Orban’dan AB’ye çağrı: ‘Rusya’ya uygulanan yaptırımları gözden geçirin’

14:53 15.11.2024
© AFP 2023 / GEORG HOCHMUTHViktor Orban
Viktor Orban - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2024
© AFP 2023 / GEORG HOCHMUTH
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Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Avrupa Birliği’nin (AB) Rusya'ya yönelik yaptırımları, enerji fiyatlarının yükselmesine neden olduğu ve Avrupa'nın rekabet gücünü zayıflattığı için yeniden gözden geçirmesi gerektiğini belirtti.
Macar Kossth radyosuna konuşan Başbakan Orban, AB liderlerinin 8 Kasım Budapeşte'de gerçekleştirdikleri gayri resmi zirvede Avrupa Rekabet Edebilirlik Deklarasyonu'nu kabul ettiğini anımsattı.
Bu belgenin özellikle petrol, gaz ve elektrik fiyatlarının düşürülmesi amacını taşıdığına dikkat çeken Macar lider, bu konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:
Enerji fiyatları mevcut tüm yollarla düşürülmeli. Bu da Rusya'ya yönelik yaptırımların yeniden gözden geçirilmesi gerektiği anlamına geliyor. Zira mevcut yaptırım politikası altında enerji fiyatları düşmeyecek.
AB'deki sanayi şirketlerinin doğalgaz ve elektrik için ABD ve Çin'deki ana rakiplerine göre çok daha fazla para ödemek zorunda olduğunu anımsatan Orban, “Bu, Avrupa Birliği'nin rekabet gücünü zayıflatıyor” diye kaydederek sözlerini şöyle sürdürdü:
Brüksel'de değişim sağlamak için çalışmalıyız çünkü barış lehine bir dönüşüme ihtiyacımız var. Yapıcı bir diyalog başlatmalıyız çünkü Avrupa'da Amerika'nın müdahalesi olmadan Ukrayna'daki savaşı finanse edecek yeterli para yok.
AB liderlerinin eylemlerini analiz etmesi gerektiğini söyleyen Macaristan Başbakanı, “Alınan kararların kötü olduğu ortaya çıkt, bu nedenle de Avrupalı liderlerin bir kez daha düşünmesi gerekiyor” dedi.
ABD’de başkanlık seçimlerini barıştan yana olan bir adayın kazandığını savunan Orban, “Şimdi barış bekliyoruz” diye ekledi.
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