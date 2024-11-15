https://anlatilaninotesi.com.tr/20241115/orbandan-abye-cagri-rusyaya-uygulanan-yaptirimlari-gozden-gecirin-1090440781.html

Orban’dan AB’ye çağrı: ‘Rusya’ya uygulanan yaptırımları gözden geçirin’

Orban’dan AB’ye çağrı: ‘Rusya’ya uygulanan yaptırımları gözden geçirin’

Sputnik Türkiye

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Avrupa Birliği’nin (AB) Rusya'ya yönelik yaptırımları, enerji fiyatlarının yükselmesine neden olduğu ve Avrupa'nın rekabet... 15.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-15T14:53+0300

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Macar Kossth radyosuna konuşan Başbakan Orban, AB liderlerinin 8 Kasım Budapeşte'de gerçekleştirdikleri gayri resmi zirvede Avrupa Rekabet Edebilirlik Deklarasyonu'nu kabul ettiğini anımsattı.Bu belgenin özellikle petrol, gaz ve elektrik fiyatlarının düşürülmesi amacını taşıdığına dikkat çeken Macar lider, bu konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:AB'deki sanayi şirketlerinin doğalgaz ve elektrik için ABD ve Çin'deki ana rakiplerine göre çok daha fazla para ödemek zorunda olduğunu anımsatan Orban, “Bu, Avrupa Birliği'nin rekabet gücünü zayıflatıyor” diye kaydederek sözlerini şöyle sürdürdü:AB liderlerinin eylemlerini analiz etmesi gerektiğini söyleyen Macaristan Başbakanı, “Alınan kararların kötü olduğu ortaya çıkt, bu nedenle de Avrupalı liderlerin bir kez daha düşünmesi gerekiyor” dedi.ABD’de başkanlık seçimlerini barıştan yana olan bir adayın kazandığını savunan Orban, “Şimdi barış bekliyoruz” diye ekledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241115/pentagon-sefi-adayinin-9-yil-once-neden-oldugu-balta-kazasi-yeniden-gundemde-1090432799.html

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macaristan, viktor orban, avrupa birliği, rusya, yaptırımlar, petrol, doğalgaz, elektrik, fiyatlar, abd, çin