https://anlatilaninotesi.com.tr/20241115/pentagon-sefi-adayinin-9-yil-once-neden-oldugu-balta-kazasi-yeniden-gundemde-1090432799.html

Pentagon Şefi Adayı'nın 9 yıl önce neden olduğu balta kazası yeniden gündemde

Pentagon Şefi Adayı'nın 9 yıl önce neden olduğu balta kazası yeniden gündemde

Sputnik Türkiye

Donald Trump'ın ABD Savunma Bakanlığı için aday gösterdiği Pete Hegseth'in dokuz yıl önce baltayla kazara bir davulcuya vurması yeniden gündeme getirildi. 15.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-15T12:42+0300

2024-11-15T12:42+0300

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İngiliz tabloid gazetesi Daily Express'in haberinde, "Yeni Pentagon şefi, 2015 yılında Fox and Friends programında bir balta fırlatma yarışmasında yarışırken yanlışlıkla davulcu Jeff Prosperi'ye vurdu" ifadesine yer verildi.Sosyal medyada yayınlanan arşiv görüntülerinde, Hegseth'in fırlattığı baltanın büyük bir hedefin yanından geçerek sapının müzisyenin eline isabet ettiği görülüyor.Haberde, davulcunun "o an kötü yaralanmış gibi görünmediği, ancak üç yıl sonra, aldığını iddia ettiği yaralar nedeniyle Fox'a dava açtığı" aktarıldı.Fox'un, açılan davayı 'şaşırtıcı' olarak nitelendirdiği anımsatılırken davanın daha sonra çözüme kavuşturulduğu belirtiliyor.Pete Hegseth kimdir?Harvard ve Princeton'dan mezun olan Pete Hegseth, farklı dönemlerde Guantanamo, Irak ve Afganistan'da görev yaptı. Binbaşı rütbesine sahip Hegseth, daha sonra Cumhuriyetçi yanlısı Fox News kanalında sunucu olarak çalıştı.Hegseth, Amerikan medyasına göre milyarder Koch ailesi tarafından finanse edilen ve Amerikalı gazilerin çıkarlarını teşvik etmek ve korumak amacıyla kurulan Amerika İçin Endişeli Gaziler grubunun liderlerinden biriydi.ABD Savunma Bakanı Adayı olarak gösterilen Hegseth, internette tartışmalı açıklamalarıyla tanınıyor. Örneğin Fox News'un bir programında, mikropların gözle görülemediği için varlığına inanmadığı için 10 yıldır ellerini yıkamadığını itiraf etmişti.Politico'nun haberine göre Trump'ın savunma bakanlığına televanjelist Pete Hegseth'i aday gösterme kararı Washington'da şok etkisi yaratmış ve birçok yetkiliyi şaşırtmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241115/trump-icisleri-ve-saglik-bakanligi-adaylarini-acikladi-asi-karsiti-aday-dikkat-cekti-1090428180.html

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abd, donald trump, pete hegseth, kaza, balta, fox, daily express