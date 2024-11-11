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Merkez Bankası faiz kararı sonrası 1 milyon liranın bir aylık getirisi değişti: En iyi mevduat ne kadar?
Merkez Bankası faiz kararı sonrası 1 milyon liranın bir aylık getirisi değişti: En iyi mevduat ne kadar?
Sputnik Türkiye
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın son faiz kararı sonrası bankaların 32 günlük vadeli mevduat faiz oranları güncellendi. 1 milyon liranın aylık kazancı... 11.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-11T09:13+0300
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) son faiz kararı sonrası, bankalar 32 günlük vadeli mevduat hesapları için faiz oranlarını güncelledi. Yatırımcılar, 1 milyon liranın 32 günlük vade sonunda getireceği kazancı araştırmaya başladı.Hangi bankanın faiz oranı ne kadar?Yatırımcılar için önemli bir gelir kaynağı olan vadeli mevduat hesaplarının getiri oranları, bankalar arasında farklılık gösteriyor. İşte güncel faiz oranları ve 1 milyon liranın 32 günlük vadede sağlayacağı net kazanç:Bankaların güncel faiz oranları ve getirileri1. ING Bank2. Akbank3. Garanti BBVA4. Yapı Kredi5. Halkbank6. İş Bankası7. QNB FinansbankEn yüksek getiriyi sunan bankaBu güncellemede, en yüksek faiz oranını yüzde 52 ile ING Bank sağlıyor. 1 milyon lira ile yapılan 32 günlük yatırımda net kazanç, 40 bin 918,03 TL olarak hesaplandı.Yatırımcılar i̇çin önemli bilgilerMerkez Bankası’nın faiz kararları, bankaların vadeli mevduat hesaplarındaki faiz oranlarını doğrudan etkiliyor. Bu da yatırımcıların, en yüksek getiriyi sağlayacak bankayı seçme konusunda titiz davranmasını gerektiriyor. Faiz oranları, ekonomik şartlara ve bankaların likidite ihtiyaçlarına göre değişiklik gösterebiliyor.Yatırımcılar için 32 günlük vadeli mevduat hesapları, hem güvenli bir yatırım aracı hem de düzenli bir getiri kaynağı olarak cazibesini koruyor. Güncel oranları takip etmek ve bankalar arasındaki farklılıkları değerlendirmek, kâr marjını maksimize etmek isteyenler için kritik öneme sahip.
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Merkez Bankası faiz kararı sonrası 1 milyon liranın bir aylık getirisi değişti: En iyi mevduat ne kadar?

09:13 11.11.2024
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın son faiz kararı sonrası bankaların 32 günlük vadeli mevduat faiz oranları güncellendi. 1 milyon liranın aylık kazancı, yatırımcılar tarafından merakla takip ediliyor. En yüksek faiz oranı yüzde 52 ile ING Bank’ta; aylık net kazançlar ise bankadan bankaya değişiyor.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) son faiz kararı sonrası, bankalar 32 günlük vadeli mevduat hesapları için faiz oranlarını güncelledi. Yatırımcılar, 1 milyon liranın 32 günlük vade sonunda getireceği kazancı araştırmaya başladı.

Hangi bankanın faiz oranı ne kadar?

Yatırımcılar için önemli bir gelir kaynağı olan vadeli mevduat hesaplarının getiri oranları, bankalar arasında farklılık gösteriyor. İşte güncel faiz oranları ve 1 milyon liranın 32 günlük vadede sağlayacağı net kazanç:

Bankaların güncel faiz oranları ve getirileri

1. ING Bank
Faiz Oranı: yüzde 52
Net Kazanç: 40.918,03 TL
Vade Sonu Tutar: 1.040.918,03 TL
2. Akbank
Faiz Oranı: yüzde 48
Net Kazanç: 37.770,49 TL
Vade Sonu Tutar: 1.037.770,49 TL
3. Garanti BBVA
Faiz Oranı: yüzde 46
Net Kazanç: 36.196,72 TL
Vade Sonu Tutar: 1.036.196,72 TL
4. Yapı Kredi
Faiz Oranı: yüzde 46
Net Kazanç: 36.196,72 TL
Vade Sonu Tutar: 1.036.196,72 TL
5. Halkbank
Faiz Oranı: yüzde 42
Net Kazanç: 33.049,18 TL
Vade Sonu Tutar: 1.033.049,18 TL
6. İş Bankası
Faiz Oranı: yüzde 42
Net Kazanç: 33.049,18 TL
Vade Sonu Tutar: 1.033.049,18 TL
7. QNB Finansbank
Faiz Oranı: yüzde 37,25
Net Kazanç: 29.311,48 TL
Vade Sonu Tutar: 1.029.311,48 TL

En yüksek getiriyi sunan banka

Bu güncellemede, en yüksek faiz oranını yüzde 52 ile ING Bank sağlıyor. 1 milyon lira ile yapılan 32 günlük yatırımda net kazanç, 40 bin 918,03 TL olarak hesaplandı.

Yatırımcılar i̇çin önemli bilgiler

Merkez Bankası’nın faiz kararları, bankaların vadeli mevduat hesaplarındaki faiz oranlarını doğrudan etkiliyor. Bu da yatırımcıların, en yüksek getiriyi sağlayacak bankayı seçme konusunda titiz davranmasını gerektiriyor. Faiz oranları, ekonomik şartlara ve bankaların likidite ihtiyaçlarına göre değişiklik gösterebiliyor.
Yatırımcılar için 32 günlük vadeli mevduat hesapları, hem güvenli bir yatırım aracı hem de düzenli bir getiri kaynağı olarak cazibesini koruyor. Güncel oranları takip etmek ve bankalar arasındaki farklılıkları değerlendirmek, kâr marjını maksimize etmek isteyenler için kritik öneme sahip.
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