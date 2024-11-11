https://anlatilaninotesi.com.tr/20241111/merkez-bankasi-faiz-karari-sonrasi-1-milyon-liranin-bir-aylik-getirisi-degisti-en-iyi-mevduat-ne-1090247085.html

Merkez Bankası faiz kararı sonrası 1 milyon liranın bir aylık getirisi değişti: En iyi mevduat ne kadar?

Merkez Bankası faiz kararı sonrası 1 milyon liranın bir aylık getirisi değişti: En iyi mevduat ne kadar?

Sputnik Türkiye

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın son faiz kararı sonrası bankaların 32 günlük vadeli mevduat faiz oranları güncellendi. 1 milyon liranın aylık kazancı... 11.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-11T09:13+0300

2024-11-11T09:13+0300

2024-11-11T09:13+0300

ekonomi

banka

banka hesabı

banka kartı

banka desteği

mevduat

mevduat faizi

kur korumalı mevduat (kkm)

kur korumalı tl mevduat

dövize dayalı tl mevduat

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/01/1089913170_34:0:1266:693_1920x0_80_0_0_e13398906156846b817bcb003b90eb67.jpg

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) son faiz kararı sonrası, bankalar 32 günlük vadeli mevduat hesapları için faiz oranlarını güncelledi. Yatırımcılar, 1 milyon liranın 32 günlük vade sonunda getireceği kazancı araştırmaya başladı.Hangi bankanın faiz oranı ne kadar?Yatırımcılar için önemli bir gelir kaynağı olan vadeli mevduat hesaplarının getiri oranları, bankalar arasında farklılık gösteriyor. İşte güncel faiz oranları ve 1 milyon liranın 32 günlük vadede sağlayacağı net kazanç:Bankaların güncel faiz oranları ve getirileri1. ING Bank2. Akbank3. Garanti BBVA4. Yapı Kredi5. Halkbank6. İş Bankası7. QNB FinansbankEn yüksek getiriyi sunan bankaBu güncellemede, en yüksek faiz oranını yüzde 52 ile ING Bank sağlıyor. 1 milyon lira ile yapılan 32 günlük yatırımda net kazanç, 40 bin 918,03 TL olarak hesaplandı.Yatırımcılar i̇çin önemli bilgilerMerkez Bankası’nın faiz kararları, bankaların vadeli mevduat hesaplarındaki faiz oranlarını doğrudan etkiliyor. Bu da yatırımcıların, en yüksek getiriyi sağlayacak bankayı seçme konusunda titiz davranmasını gerektiriyor. Faiz oranları, ekonomik şartlara ve bankaların likidite ihtiyaçlarına göre değişiklik gösterebiliyor.Yatırımcılar için 32 günlük vadeli mevduat hesapları, hem güvenli bir yatırım aracı hem de düzenli bir getiri kaynağı olarak cazibesini koruyor. Güncel oranları takip etmek ve bankalar arasındaki farklılıkları değerlendirmek, kâr marjını maksimize etmek isteyenler için kritik öneme sahip.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241111/maasi-yaklasik-350-bin-tl-stajyeri-bile-3-bin-dolar-kazaniyor-muhendisinden-ogretmenine-herkes-1090246330.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

mevduat faizi, mevduat faiz oranları, mevduat faizi 2024, mevduat faiz oranları 2024, mevduat faizi hesaplama formülü, mevduat oranları, mevduat faizi hesaplama formülü, mevduat nedir, mevduat faizi vergi oranı, mevduat faizi nasıl hesaplanır