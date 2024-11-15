https://anlatilaninotesi.com.tr/20241115/gurultu-yaptigi-icin-10-yasindaki-cocugu-olduren-sanigin-ben-cocuklari-suriyeli-zannediyordum-1090435483.html

Gürültü yaptığı için 10 yaşındaki çocuğu öldüren sanığın 'Ben çocukları Suriyeli zannediyordum' savunması pes dedirtti

Gürültü yaptığı için 10 yaşındaki çocuğu öldüren sanığın 'Ben çocukları Suriyeli zannediyordum' savunması pes dedirtti

Sputnik Türkiye

Gaziantep'te sokakta oynarken ses yaptığı için 10 yaşındaki çocuğu pompalı tüfekle vurarak öldüren sanık, kendisini 'ben çocukları Suriyeli zannediyordum' diye... 15.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-15T13:43+0300

2024-11-15T13:43+0300

2024-11-15T13:43+0300

türkiye

gaziantep

çocuk cinayeti

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Gaziantep Şahinbey'de ağustos ayında meydana gelen olayda, arkadaşlarıyla birlikte sokakta oyun oynayan 10 yaşındaki Emir Baki Bayındır, mahallenin manavı Mühsün Taşkın tarafından 'fazla ses yaptığı' için pompalı tüfekle vurularak öldürüldü. Taşkın ilk kez hakim karşısına çıktı ve kendisini "Ben çocukları Suriyeli zannediyordum. Türk olan çocukların bu kadar terbiyesiz olduğunu düşünmedim. Bu çocukların mahalleden olmadıklarını bilmiyordum. 20 metre uzaklıktan sıktım diyebilirim. Benim ne çocukla ne de ailesiyle hiçbir düşmanlığım bulunmamaktadır” sözleriyle savundu. '20 metre uzaktıktan sıktım'Gaziantep 13. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada ifade veren Taşkın, çok pişman olduğunu söylerken şu ifadeleri kullandı: Oğlumu köşeye sıkıştırıp öldürmüşDuruşmada konuşan Anne Tülay Bayındır, sanığın ifadesinin yalan olduğunu söyleyerek, “Olay günü oğlunun yanında arkadaşları vardı. Sanığın ifadeleri hepsi yalan. Görgü tanıkları var. Sanık oğlumu köşeye sıkıştırıp öldürmüş. En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum” dedi. Baba Celal Bayındır, “Benim çocuğum küfür etmez. Bize hiçbir şekilde şikayet gelmedi. Her çocuk gibi benim çocuğumun da oyun oynaması en doğal hakkı. Sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum” ifadelerine yer verdi.

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gaziantep, çocuk cinayeti