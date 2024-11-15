https://anlatilaninotesi.com.tr/20241115/gurultu-yaptigi-icin-10-yasindaki-cocugu-olduren-sanigin-ben-cocuklari-suriyeli-zannediyordum-1090435483.html
Gürültü yaptığı için 10 yaşındaki çocuğu öldüren sanığın 'Ben çocukları Suriyeli zannediyordum' savunması pes dedirtti
Gürültü yaptığı için 10 yaşındaki çocuğu öldüren sanığın 'Ben çocukları Suriyeli zannediyordum' savunması pes dedirtti
Sputnik Türkiye
Gaziantep'te sokakta oynarken ses yaptığı için 10 yaşındaki çocuğu pompalı tüfekle vurarak öldüren sanık, kendisini 'ben çocukları Suriyeli zannediyordum' diye... 15.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-15T13:43+0300
2024-11-15T13:43+0300
2024-11-15T13:43+0300
türkiye
gaziantep
çocuk cinayeti
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Gaziantep Şahinbey'de ağustos ayında meydana gelen olayda, arkadaşlarıyla birlikte sokakta oyun oynayan 10 yaşındaki Emir Baki Bayındır, mahallenin manavı Mühsün Taşkın tarafından 'fazla ses yaptığı' için pompalı tüfekle vurularak öldürüldü. Taşkın ilk kez hakim karşısına çıktı ve kendisini "Ben çocukları Suriyeli zannediyordum. Türk olan çocukların bu kadar terbiyesiz olduğunu düşünmedim. Bu çocukların mahalleden olmadıklarını bilmiyordum. 20 metre uzaklıktan sıktım diyebilirim. Benim ne çocukla ne de ailesiyle hiçbir düşmanlığım bulunmamaktadır” sözleriyle savundu. '20 metre uzaktıktan sıktım'Gaziantep 13. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada ifade veren Taşkın, çok pişman olduğunu söylerken şu ifadeleri kullandı: Oğlumu köşeye sıkıştırıp öldürmüşDuruşmada konuşan Anne Tülay Bayındır, sanığın ifadesinin yalan olduğunu söyleyerek, “Olay günü oğlunun yanında arkadaşları vardı. Sanığın ifadeleri hepsi yalan. Görgü tanıkları var. Sanık oğlumu köşeye sıkıştırıp öldürmüş. En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum” dedi. Baba Celal Bayındır, “Benim çocuğum küfür etmez. Bize hiçbir şekilde şikayet gelmedi. Her çocuk gibi benim çocuğumun da oyun oynaması en doğal hakkı. Sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum” ifadelerine yer verdi.
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gaziantep, çocuk cinayeti
gaziantep, çocuk cinayeti
Gürültü yaptığı için 10 yaşındaki çocuğu öldüren sanığın 'Ben çocukları Suriyeli zannediyordum' savunması pes dedirtti
Gaziantep'te sokakta oynarken ses yaptığı için 10 yaşındaki çocuğu pompalı tüfekle vurarak öldüren sanık, kendisini 'ben çocukları Suriyeli zannediyordum' diye savundu. Öldürülen küçük çocuğun ailesi ise sanığın en ağır cezayı almasını talep etti.
Gaziantep Şahinbey'de ağustos ayında meydana gelen olayda, arkadaşlarıyla birlikte sokakta oyun oynayan 10 yaşındaki Emir Baki Bayındır, mahallenin manavı Mühsün Taşkın tarafından 'fazla ses yaptığı' için pompalı tüfekle vurularak öldürüldü. Taşkın ilk kez hakim karşısına çıktı ve kendisini "Ben çocukları Suriyeli zannediyordum. Türk olan çocukların bu kadar terbiyesiz olduğunu düşünmedim. Bu çocukların mahalleden olmadıklarını bilmiyordum. 20 metre uzaklıktan sıktım diyebilirim. Benim ne çocukla ne de ailesiyle hiçbir düşmanlığım bulunmamaktadır” sözleriyle savundu.
'20 metre uzaktıktan sıktım'
Gaziantep 13. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada ifade veren Taşkın, çok pişman olduğunu söylerken şu ifadeleri kullandı:
Olay günü çocuklar dükkanın önüne gelip bana tahrik edici hareketler yapıyordu. İş yerime taş atıyorlardı. Benim amacımda çocukları korkutmaktı. Daha önce birçok kez çocuklara patates, soğan attım fakat çocuklar beni rahatsız etmekten vazgeçmedi. Orada 5 çocuk vardı. Ben rastgele ateş açtım. Çocuğun öldüğünü bilmiyordum. Ben pandemi döneminde hasta oldum. Aşıdan sonra dilim peltek oldum. Ne yaptığımı hatırlayamaz hale geldim. Oğlumun evine gittim. Silahı ne yaptığımı bilmiyorum. Dükkanımın karşısında kamera var. Oradaki kamera kayıtlarında çocukların bana yaptığı tahrik edici hareketler görünür. Ben bu çocukla aramda herhangi bir sorun yok. Benim tek amacım korkutmaktı. Benimle konuşamadığım için dalga geçiyordu. Ben çocukları Suriyeli zannediyordum. Türk olan çocukların bu kadar terbiyesiz olduğunu düşünmedim. Bu çocukların mahalleden olmadıklarını bilmiyordum. 20 metre uzaklıktan sıktım diyebilirim. "
Oğlumu köşeye sıkıştırıp öldürmüş
Duruşmada konuşan Anne Tülay Bayındır, sanığın ifadesinin yalan olduğunu söyleyerek, “Olay günü oğlunun yanında arkadaşları vardı. Sanığın ifadeleri hepsi yalan. Görgü tanıkları var. Sanık oğlumu köşeye sıkıştırıp öldürmüş. En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum” dedi. Baba Celal Bayındır, “Benim çocuğum küfür etmez. Bize hiçbir şekilde şikayet gelmedi. Her çocuk gibi benim çocuğumun da oyun oynaması en doğal hakkı. Sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum” ifadelerine yer verdi.