Türkiye
SON DAKİKA | 2 yaşındaki bebek öldü: Annesi tarafından biberonuna tiner ve deterjan konularak zehirlendiği ortaya çıktı
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Roma'da teknik direktör arayışı sürüyor
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Vatandaşlardan ‘Çözüm hangi partide?’ sorusuna yanıt: Hiçbiri
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
13 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Tip-1 diyabet hastalarında sensörün önemi: Bize alarm veriyor, hemen müdahale etme şansımız oluyor
12:05
84 dk
HABER MASASI
1990'larda Moda
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
The Beatles’ın 50 yıl sonra yapay zeka ile düzenlenen şarkısı Grammy’ye aday gösterildi
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
CHP'de ne oluyor?
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
3 dk
MUSTAFA HOŞ İLE YOL ARKADAŞI
AİDS kabusu geri mi döndü
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
13 dk
ÖZEL HABER
Abdullah Ağar: Türk SİHA'larının gizli bilgilerini Fransa'ya Ukrayna vermiş olabilir
19:17
8 dk
ÖZEL HABER
Veteriner Hekimler Derneği'nden kuş gribi tehdidine karşı uyarı: Önlem alınmazsa salgın olabilir
19:33
4 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
'Bir Garip Orhan Veli'
19:43
13 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Dogecoin dev şirketleri geride bıraktı
07:06
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
18 yaşın altında 44 çocuk HIV pozitif
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
20 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
ÇALIŞMA HAYATIM
Melis Elmen'le Çalışma Hayatım
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
YOL ARKADAŞI
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
TARİHTE BUGÜN
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluşu: 'Ayşe tatile çıksın'
20:36
15 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241115/2-yasindaki-cocuk-oldu-annesi-tarafindan-biberonuna-tiner-ve-deterjanla-konularak-1090426950.html
2 yaşındaki bebek öldü: Annesi tarafından biberonuna tiner ve deterjan konularak zehirlendiği ortaya çıktı
2 yaşındaki bebek öldü: Annesi tarafından biberonuna tiner ve deterjan konularak zehirlendiği ortaya çıktı
Sputnik Türkiye
50 gündür yaşam mücadelesi veren 2 yaşındaki bebek hayatını dün kaybetti. Bebeğin annesi tarafından mamasına tiner ve deterjan konularak... 15.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-15T11:08+0300
2024-11-15T11:20+0300
türkiye
çocuk
çocuk istismarı
çocuk cinayeti
çocuk istismarı
zehirlenme
zehirleme
anne
baba
ölüm
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/08/04/1074375218_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_d2ce43fafc85e8144aeb007744fca0c3.jpg
İstanbul’da annesi tarafından biberonuna tiner koyulan 2 yaşındaki Yunus Emre Çiçek, yaşam mücadelesini kaybetti. Çocuğun dramı tüm Türkiye’yi yasa boğdu. Anne tutuklanırken baba adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İşte kan donduran olayın detayları…Biberonundaki tiner hayatını aldıİstanbul’da 2 yaşındaki Yunus Emre Çiçek’in annesi tarafından biberonuna tiner konması sonucu yaşadığı trajedi, Türkiye’yi sarstı. 14 Kasım’a kadar hastanede yaşam mücadelesi veren küçük Yunus Emre’den acı haber geldi.Sahipsiz kaldıKan donduran olay, Yunus Emre Çiçek’in evlilik dışı bir ilişkiden dünyaya geldiği bilgisiyle daha da trajik bir hal aldı. Annenin, polise verdiği ifadede, "Çocuğum evlilik dışı doğdu. Bana da ona da kimse sahip çıkmadı. Bunalıma girdim." dediği öğrenildi.Anne tutuklandı, baba serbestOlay sonrası gözaltına alınan anne, çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Baba ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü olayla ilgili kapsamlı bir soruşturma başlattı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241115/izmirde-apartmanda-yapilan-ilaclama-sonrasi-1-yasindaki-bebek-hayatini-kaybetti-1090415258.html
türkiye
bebek
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/08/04/1074375218_200:0:1400:900_1920x0_80_0_0_187c4476a91ad9eb1e16b58fabc475e3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
yunus emre çiçek
yunus emre çiçek

2 yaşındaki bebek öldü: Annesi tarafından biberonuna tiner ve deterjan konularak zehirlendiği ortaya çıktı

11:08 15.11.2024 (güncellendi: 11:20 15.11.2024)
© İHAAmbulans
Ambulans - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2024
© İHA
Abone ol
50 gündür yaşam mücadelesi veren 2 yaşındaki bebek hayatını dün kaybetti. Bebeğin annesi tarafından mamasına tiner ve deterjan konularak zehirlendiği ortaya çıktı.
İstanbul’da annesi tarafından biberonuna tiner koyulan 2 yaşındaki Yunus Emre Çiçek, yaşam mücadelesini kaybetti. Çocuğun dramı tüm Türkiye’yi yasa boğdu. Anne tutuklanırken baba adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İşte kan donduran olayın detayları…

Biberonundaki tiner hayatını aldı

İstanbul’da 2 yaşındaki Yunus Emre Çiçek’in annesi tarafından biberonuna tiner konması sonucu yaşadığı trajedi, Türkiye’yi sarstı. 14 Kasım’a kadar hastanede yaşam mücadelesi veren küçük Yunus Emre’den acı haber geldi.

Sahipsiz kaldı

Kan donduran olay, Yunus Emre Çiçek’in evlilik dışı bir ilişkiden dünyaya geldiği bilgisiyle daha da trajik bir hal aldı. Annenin, polise verdiği ifadede, "Çocuğum evlilik dışı doğdu. Bana da ona da kimse sahip çıkmadı. Bunalıma girdim." dediği öğrenildi.

Anne tutuklandı, baba serbest

Olay sonrası gözaltına alınan anne, çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Baba ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü olayla ilgili kapsamlı bir soruşturma başlattı.
İzmir'in Konak ilçesinde haşere ilaçlaması yapılan binada yaşayan 1 yaşındaki bebek hayatını kaybett - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2024
TÜRKİYE
İzmir'de apartmanda yapılan ilaçlama sonrası 1 yaşındaki bebek hayatını kaybetti
02:32
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала