https://anlatilaninotesi.com.tr/20241115/2-yasindaki-cocuk-oldu-annesi-tarafindan-biberonuna-tiner-ve-deterjanla-konularak-1090426950.html
2 yaşındaki bebek öldü: Annesi tarafından biberonuna tiner ve deterjan konularak zehirlendiği ortaya çıktı
2 yaşındaki bebek öldü: Annesi tarafından biberonuna tiner ve deterjan konularak zehirlendiği ortaya çıktı
Sputnik Türkiye
50 gündür yaşam mücadelesi veren 2 yaşındaki bebek hayatını dün kaybetti. Bebeğin annesi tarafından mamasına tiner ve deterjan konularak... 15.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-15T11:08+0300
2024-11-15T11:08+0300
2024-11-15T11:20+0300
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İstanbul’da annesi tarafından biberonuna tiner koyulan 2 yaşındaki Yunus Emre Çiçek, yaşam mücadelesini kaybetti. Çocuğun dramı tüm Türkiye’yi yasa boğdu. Anne tutuklanırken baba adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İşte kan donduran olayın detayları…Biberonundaki tiner hayatını aldıİstanbul’da 2 yaşındaki Yunus Emre Çiçek’in annesi tarafından biberonuna tiner konması sonucu yaşadığı trajedi, Türkiye’yi sarstı. 14 Kasım’a kadar hastanede yaşam mücadelesi veren küçük Yunus Emre’den acı haber geldi.Sahipsiz kaldıKan donduran olay, Yunus Emre Çiçek’in evlilik dışı bir ilişkiden dünyaya geldiği bilgisiyle daha da trajik bir hal aldı. Annenin, polise verdiği ifadede, "Çocuğum evlilik dışı doğdu. Bana da ona da kimse sahip çıkmadı. Bunalıma girdim." dediği öğrenildi.Anne tutuklandı, baba serbestOlay sonrası gözaltına alınan anne, çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Baba ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü olayla ilgili kapsamlı bir soruşturma başlattı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241115/izmirde-apartmanda-yapilan-ilaclama-sonrasi-1-yasindaki-bebek-hayatini-kaybetti-1090415258.html
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2 yaşındaki bebek öldü: Annesi tarafından biberonuna tiner ve deterjan konularak zehirlendiği ortaya çıktı
11:08 15.11.2024 (güncellendi: 11:20 15.11.2024)
50 gündür yaşam mücadelesi veren 2 yaşındaki bebek hayatını dün kaybetti. Bebeğin annesi tarafından mamasına tiner ve deterjan konularak zehirlendiği ortaya çıktı.
İstanbul’da annesi tarafından biberonuna tiner koyulan 2 yaşındaki Yunus Emre Çiçek, yaşam mücadelesini kaybetti. Çocuğun dramı tüm Türkiye’yi yasa boğdu. Anne tutuklanırken baba adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İşte kan donduran olayın detayları…
Biberonundaki tiner hayatını aldı
İstanbul’da 2 yaşındaki Yunus Emre Çiçek’in annesi tarafından biberonuna tiner konması sonucu yaşadığı trajedi, Türkiye’yi sarstı. 14 Kasım’a kadar hastanede yaşam mücadelesi veren küçük Yunus Emre’den acı haber geldi.
Kan donduran olay, Yunus Emre Çiçek’in evlilik dışı bir ilişkiden dünyaya geldiği bilgisiyle daha da trajik bir hal aldı. Annenin, polise verdiği ifadede, "Çocuğum evlilik dışı doğdu. Bana da ona da kimse sahip çıkmadı. Bunalıma girdim." dediği öğrenildi.
Anne tutuklandı, baba serbest
Olay sonrası gözaltına alınan anne, çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Baba ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü olayla ilgili kapsamlı bir soruşturma başlattı.