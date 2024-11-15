https://anlatilaninotesi.com.tr/20241115/fenerbahce-zeniti-2-1-maglup-etti-1090461136.html

Fenerbahçe, Zenit'i 2-1 mağlup etti

Fenerbahçe, Zenit'i 2-1 mağlup etti

Sputnik Türkiye

Fenerbahçe Zenit ile düzenlenen özel maçta karşı karşıya geldi. Milli ara nedeniyle iki takımın yedek oyuncularla çıktıkları maçı sarı lacivertli takım 2-1... 15.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-15T22:59+0300

2024-11-15T22:59+0300

2024-11-15T22:59+0300

spor

fenerbahçe

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hazırlık

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Rusya'nın güçlü takımlarından Zenit ile karşılaşan Fenerbahçe sahasında 2-1 kazanmayı başardı.Milli ara döneminde hazırlık maçında Zenit ile karşılaşan Fenerbahçe 2-1 galip geldi. Karşılaşmanın gollerini 20'inci dakikada Cenk Tosun, 63'üncü dakikada Levent Mercan attı. Rusya takımı Zenit'in tek golünü 35'inci dakikada Erokhin kaydetti. Sezon başında Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer olan Cenk Tosun ilk golünü hazırlık maçında Zenit'e attı. Türk asıllı Alman defans oyuncusu Levent Mercan da ilk golünü atarak sarı kanaryanın tarihine adını yazdırdı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241115/fenerbahce-zenit-maci-hangi-kanalda-saat-kacta-1090456353.html

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