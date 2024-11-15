https://anlatilaninotesi.com.tr/20241115/fenerbahce-zeniti-2-1-maglup-etti-1090461136.html
Fenerbahçe, Zenit'i 2-1 mağlup etti
Fenerbahçe, Zenit'i 2-1 mağlup etti
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe Zenit ile düzenlenen özel maçta karşı karşıya geldi. Milli ara nedeniyle iki takımın yedek oyuncularla çıktıkları maçı sarı lacivertli takım 2-1... 15.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-15T22:59+0300
2024-11-15T22:59+0300
2024-11-15T22:59+0300
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hazırlık
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Rusya'nın güçlü takımlarından Zenit ile karşılaşan Fenerbahçe sahasında 2-1 kazanmayı başardı.Milli ara döneminde hazırlık maçında Zenit ile karşılaşan Fenerbahçe 2-1 galip geldi. Karşılaşmanın gollerini 20'inci dakikada Cenk Tosun, 63'üncü dakikada Levent Mercan attı. Rusya takımı Zenit'in tek golünü 35'inci dakikada Erokhin kaydetti. Sezon başında Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer olan Cenk Tosun ilk golünü hazırlık maçında Zenit'e attı. Türk asıllı Alman defans oyuncusu Levent Mercan da ilk golünü atarak sarı kanaryanın tarihine adını yazdırdı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241115/fenerbahce-zenit-maci-hangi-kanalda-saat-kacta-1090456353.html
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fenerbahçe zenit maç özeti, fenerbahçe zenit golleri, fenerbahçe zenit izle
fenerbahçe zenit maç özeti, fenerbahçe zenit golleri, fenerbahçe zenit izle
Fenerbahçe, Zenit'i 2-1 mağlup etti
Fenerbahçe Zenit ile düzenlenen özel maçta karşı karşıya geldi. Milli ara nedeniyle iki takımın yedek oyuncularla çıktıkları maçı sarı lacivertli takım 2-1 kazanırken golleri Cenk Tosun ve Levent Mercan kaydetti.
Rusya'nın güçlü takımlarından Zenit ile karşılaşan Fenerbahçe sahasında 2-1 kazanmayı başardı.
Milli ara döneminde hazırlık maçında Zenit ile karşılaşan Fenerbahçe 2-1 galip geldi. Karşılaşmanın gollerini 20'inci dakikada Cenk Tosun, 63'üncü dakikada Levent Mercan attı. Rusya takımı Zenit'in tek golünü 35'inci dakikada Erokhin kaydetti.
Sezon başında Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer olan Cenk Tosun ilk golünü hazırlık maçında Zenit'e attı. Türk asıllı Alman defans oyuncusu Levent Mercan da ilk golünü atarak sarı kanaryanın tarihine adını yazdırdı.