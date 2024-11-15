https://anlatilaninotesi.com.tr/20241115/fenerbahce-zenit-maci-hangi-kanalda-saat-kacta-1090456353.html

Fenerbahçe-Zenit maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Fenerbahçe-Zenit maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Sputnik Türkiye

Fenerbahçe Spor Kulübü ile Rusya'nın güçlü ekiplerinden Zenit Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde özel maçta karşı karşıya gelecek... 15.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-15T18:47+0300

2024-11-15T18:47+0300

2024-11-15T18:47+0300

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Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, Rusya'nın Zenit takımı ile 15 Kasım Cuma günü saat 20.00'de karşılaşacak.Milli arada lig maçlarının ertelenmesi ile Fenerbahçe Rusya takımı Zenit ile özel maçta karşılaşıyor. Fenerbahçe-Zenit maçının biletleri 10, 15 ve 20 liradan satışa çıkarken Ülker Stadı'ndaki müsabakanın saat 20.00'de başlaması bekleniyor.Fenerbahçe-Zenit maçı hangi kanalda?Rusya ile Türkiye takımlarının karşılaşacağı Fenerbahçe-Zenit maçı 15 Kasım Cuma günü saat 20.00'de TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Müsabaka ayrıca Tabii platformu üzerinde de izlenebilecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241108/fenerbahce-az-alkmaara-3-1-maglup-oldu-1090160475.html

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istanbul

şükrü saraçoğlu stadyumu

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