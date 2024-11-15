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Fenerbahçe-Zenit maçı hangi kanalda? Saat kaçta?
Fenerbahçe-Zenit maçı hangi kanalda? Saat kaçta?
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Fenerbahçe Spor Kulübü ile Rusya'nın güçlü ekiplerinden Zenit Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde özel maçta karşı karşıya gelecek... 15.11.2024, Sputnik Türkiye
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Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, Rusya'nın Zenit takımı ile 15 Kasım Cuma günü saat 20.00'de karşılaşacak.Milli arada lig maçlarının ertelenmesi ile Fenerbahçe Rusya takımı Zenit ile özel maçta karşılaşıyor. Fenerbahçe-Zenit maçının biletleri 10, 15 ve 20 liradan satışa çıkarken Ülker Stadı'ndaki müsabakanın saat 20.00'de başlaması bekleniyor.Fenerbahçe-Zenit maçı hangi kanalda?Rusya ile Türkiye takımlarının karşılaşacağı Fenerbahçe-Zenit maçı 15 Kasım Cuma günü saat 20.00'de TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Müsabaka ayrıca Tabii platformu üzerinde de izlenebilecek.
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Fenerbahçe-Zenit maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

18:47 15.11.2024
© İHA / MEHMET ŞİRİN TOPALOĞLU-- Fenerbahçe: 2 - Zenit: 2
- Fenerbahçe: 2 - Zenit: 2 - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2024
© İHA / MEHMET ŞİRİN TOPALOĞLU-
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Fenerbahçe Spor Kulübü ile Rusya'nın güçlü ekiplerinden Zenit Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde özel maçta karşı karşıya gelecek. Sarı lacivertli takım oynanacak hazırlık karşılaşmasının biletlerini 10, 15 ve 20 lira olarak belirledi.
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, Rusya'nın Zenit takımı ile 15 Kasım Cuma günü saat 20.00'de karşılaşacak.
Milli arada lig maçlarının ertelenmesi ile Fenerbahçe Rusya takımı Zenit ile özel maçta karşılaşıyor. Fenerbahçe-Zenit maçının biletleri 10, 15 ve 20 liradan satışa çıkarken Ülker Stadı'ndaki müsabakanın saat 20.00'de başlaması bekleniyor.

Fenerbahçe-Zenit maçı hangi kanalda?

Rusya ile Türkiye takımlarının karşılaşacağı Fenerbahçe-Zenit maçı 15 Kasım Cuma günü saat 20.00'de TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Müsabaka ayrıca Tabii platformu üzerinde de izlenebilecek.
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