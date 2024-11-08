https://anlatilaninotesi.com.tr/20241108/fenerbahce-az-alkmaara-3-1-maglup-oldu-1090160475.html
Fenerbahçe, AZ Alkmaar'a 3-1 mağlup oldu
Fenerbahçe, AZ Alkmaar'a 3-1 mağlup oldu
Sputnik Türkiye
UEFA Avrupa Ligi'nin dördüncü haftasında gerçekleşen Fenerbahçe ve Hollanda ekibi AZ Alkmaar arasında gerçekleşen deplasmanda Fenerbahçe 3-1 mağlup oldu. 08.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-08T01:06+0300
2024-11-08T01:06+0300
2024-11-08T01:19+0300
spor
fenerbahçe
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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin dördüncü haftasında deplasmanda karşılaştığı Hollanda ekibi AZ Alkmaar'a 3-1 mağlup oldu.Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanmıştı. Ro-Zangelo Daal'ın 59. dakikadaki golü ile 1-0 AZ Alkmaar öne geçti. Fenerbahçe'den Youssef En-Nesyri'nin golü ile durum 1-1 berabere devam ederken, Hollanda ekibinden Kees Smit (dk. 75) ve Denso Kasius'un (dk. 87) golleri ile deplasman 3-1 Fenerbahçe mağlubiyeti ile tamamlandı.
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Fenerbahçe, AZ Alkmaar'a 3-1 mağlup oldu
01:06 08.11.2024 (güncellendi: 01:19 08.11.2024)
UEFA Avrupa Ligi'nin dördüncü haftasında gerçekleşen Fenerbahçe ve Hollanda ekibi AZ Alkmaar arasında gerçekleşen deplasmanda Fenerbahçe 3-1 mağlup oldu.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin dördüncü haftasında deplasmanda karşılaştığı Hollanda ekibi AZ Alkmaar'a 3-1 mağlup oldu.
Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanmıştı. Ro-Zangelo Daal'ın 59. dakikadaki golü ile 1-0 AZ Alkmaar öne geçti. Fenerbahçe'den Youssef En-Nesyri'nin golü ile durum 1-1 berabere devam ederken, Hollanda ekibinden Kees Smit (dk. 75) ve Denso Kasius'un (dk. 87) golleri ile deplasman 3-1 Fenerbahçe mağlubiyeti ile tamamlandı.