https://anlatilaninotesi.com.tr/20241115/almanyada-basbakan-yardimcisi-habeck-icin-aptal-mesajini-paylasan-64-yasindaki-emeklinin-evinde-1090461665.html
Almanya'da Başbakan Yardımcısı Habeck için 'aptal' mesajını paylaşan 64 yaşındaki emeklinin evinde arama yapıldı
Almanya'da Başbakan Yardımcısı Habeck için 'aptal' mesajını paylaşan 64 yaşındaki emeklinin evinde arama yapıldı
Sputnik Türkiye
Almanya'nın Bavyera eyaletindeki Bamberg kentinde Yeşiller Partisi lideri ve Başbakan Yardımcısı Robert Habeck'in şikayeti sebebiyle 64 yaşındaki emekli... 15.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-15T23:10+0300
2024-11-15T23:10+0300
2024-11-15T23:11+0300
dünya
almanya
yeşiller partisi
robert habeck
bavyera
isyana teşvik
angela merkel
el koyma
x
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/03/13/1054880037_0:150:2000:1275_1920x0_80_0_0_05be09ed773ef73e203923ec060ac49e.jpg
Başbakan Yardımcısı Habeck hakkında sosyal medyada 'aptal' dediği gerekçesiyle 64 yaşındaki bir Alman emeklinin evi polis tarafından basıldı.Evi basılan ve X hesabında 900 takipçisi olduğu belirtilen Stefan Niehoff'un bilgisayarına ve cep telefonuna el konulduğu belirtildi. Savcılık tarafından yapılan açıklamada, polis baskını ile neticelenen suç duyurusunu Habeck'in bizzat kendisinin yaptığı dile getirildi.Alman medyasında yer alan bir habere göre, evi basılan Niehoff, eşi ve down sendromlu kızının sabah 6.15'te polis memurları tarafından uyandırıldığı belirtildi. Niehoff'un 'isyana teşvikten' suçlandığı aktarıldı. Niehoff açıklamasında, masum bir görselin evinin basılmasına neden olacağını hiç düşünmediğini vurguladı.Angela Merkel liderliğindeki Alman hükümeti tarafından çıkarılan bir yasa uyarınca, siyasetçiler resmi görevleriyle ilgili olarak karalayıcı yorumların hedefi olduklarını düşündükleri takdirde suç duyurusunda bulunma hakkına sahipler. Yasaya göre böyle bir suçtan suçlu bulunan kişinin para cezasına ya da üç yıla kadar hapis cezasına çarptırılabileği belirtiliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241107/almanya-basbakani-scholz-hukumet-ukrayna-anlasmazligindan-dolayi-dagildi-1090136524.html
almanya
bavyera
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/03/13/1054880037_50:0:1950:1425_1920x0_80_0_0_9764dde77ec8231d7fa4fc6005c9063b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
almanya, yeşiller partisi, robert habeck, bavyera, isyana teşvik, angela merkel, el koyma, x
almanya, yeşiller partisi, robert habeck, bavyera, isyana teşvik, angela merkel, el koyma, x
Almanya'da Başbakan Yardımcısı Habeck için 'aptal' mesajını paylaşan 64 yaşındaki emeklinin evinde arama yapıldı
23:10 15.11.2024 (güncellendi: 23:11 15.11.2024)
Almanya'nın Bavyera eyaletindeki Bamberg kentinde Yeşiller Partisi lideri ve Başbakan Yardımcısı Robert Habeck'in şikayeti sebebiyle 64 yaşındaki emekli Niehoff'un evinde polis tarafından arama yapıldı.
Başbakan Yardımcısı Habeck hakkında sosyal medyada 'aptal' dediği gerekçesiyle 64 yaşındaki bir Alman emeklinin evi polis tarafından basıldı.
Evi basılan ve X hesabında 900 takipçisi olduğu belirtilen Stefan Niehoff'un bilgisayarına ve cep telefonuna el konulduğu belirtildi. Savcılık tarafından yapılan açıklamada, polis baskını ile neticelenen suç duyurusunu Habeck'in bizzat kendisinin yaptığı dile getirildi.
Alman medyasında yer alan bir habere göre, evi basılan Niehoff, eşi ve down sendromlu kızının sabah 6.15'te polis memurları tarafından uyandırıldığı belirtildi. Niehoff'un 'isyana teşvikten' suçlandığı aktarıldı. Niehoff açıklamasında, masum bir görselin evinin basılmasına neden olacağını hiç düşünmediğini vurguladı.
Angela Merkel liderliğindeki Alman hükümeti tarafından çıkarılan bir yasa uyarınca, siyasetçiler resmi görevleriyle ilgili olarak karalayıcı yorumların hedefi olduklarını düşündükleri takdirde suç duyurusunda bulunma hakkına sahipler. Yasaya göre böyle bir suçtan suçlu bulunan kişinin para cezasına ya da üç yıla kadar hapis cezasına çarptırılabileği belirtiliyor.