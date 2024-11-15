https://anlatilaninotesi.com.tr/20241115/almanyada-basbakan-yardimcisi-habeck-icin-aptal-mesajini-paylasan-64-yasindaki-emeklinin-evinde-1090461665.html

Almanya'da Başbakan Yardımcısı Habeck için 'aptal' mesajını paylaşan 64 yaşındaki emeklinin evinde arama yapıldı

Almanya'da Başbakan Yardımcısı Habeck için 'aptal' mesajını paylaşan 64 yaşındaki emeklinin evinde arama yapıldı

Sputnik Türkiye

Almanya'nın Bavyera eyaletindeki Bamberg kentinde Yeşiller Partisi lideri ve Başbakan Yardımcısı Robert Habeck'in şikayeti sebebiyle 64 yaşındaki emekli... 15.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-15T23:10+0300

2024-11-15T23:10+0300

2024-11-15T23:11+0300

dünya

almanya

yeşiller partisi

robert habeck

bavyera

isyana teşvik

angela merkel

el koyma

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Başbakan Yardımcısı Habeck hakkında sosyal medyada 'aptal' dediği gerekçesiyle 64 yaşındaki bir Alman emeklinin evi polis tarafından basıldı.Evi basılan ve X hesabında 900 takipçisi olduğu belirtilen Stefan Niehoff'un bilgisayarına ve cep telefonuna el konulduğu belirtildi. Savcılık tarafından yapılan açıklamada, polis baskını ile neticelenen suç duyurusunu Habeck'in bizzat kendisinin yaptığı dile getirildi.Alman medyasında yer alan bir habere göre, evi basılan Niehoff, eşi ve down sendromlu kızının sabah 6.15'te polis memurları tarafından uyandırıldığı belirtildi. Niehoff'un 'isyana teşvikten' suçlandığı aktarıldı. Niehoff açıklamasında, masum bir görselin evinin basılmasına neden olacağını hiç düşünmediğini vurguladı.Angela Merkel liderliğindeki Alman hükümeti tarafından çıkarılan bir yasa uyarınca, siyasetçiler resmi görevleriyle ilgili olarak karalayıcı yorumların hedefi olduklarını düşündükleri takdirde suç duyurusunda bulunma hakkına sahipler. Yasaya göre böyle bir suçtan suçlu bulunan kişinin para cezasına ya da üç yıla kadar hapis cezasına çarptırılabileği belirtiliyor.

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Sputnik Türkiye

almanya, yeşiller partisi, robert habeck, bavyera, isyana teşvik, angela merkel, el koyma, x