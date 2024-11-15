Almanya'da Başbakan Yardımcısı Habeck için 'aptal' mesajını paylaşan 64 yaşındaki emeklinin evinde arama yapıldı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Roma'da teknik direktör arayışı sürüyor
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Vatandaşlardan ‘Çözüm hangi partide?’ sorusuna yanıt: Hiçbiri
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
13 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Tip-1 diyabet hastalarında sensörün önemi: Bize alarm veriyor, hemen müdahale etme şansımız oluyor
12:05
84 dk
HABER MASASI
1990'larda Moda
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
The Beatles’ın 50 yıl sonra yapay zeka ile düzenlenen şarkısı Grammy’ye aday gösterildi
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
CHP’li Bülent Kerimoğlu: CHP hiç kimsenin kariyer planlarına alet edilecek bir araç değildir
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
'Ukrayna'ya verilen silahlar, Avrupa iç pazarında yayılabilir. Mafyalaşma ve çeteleşme başlayabilir'
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
3 dk
MUSTAFA HOŞ İLE YOL ARKADAŞI
AİDS kabusu geri mi döndü?
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
13 dk
ÖZEL HABER
Abdullah Ağar: Türk SİHA'larının gizli bilgilerini Fransa'ya Ukrayna vermiş olabilir
19:17
8 dk
ÖZEL HABER
Veteriner Hekimler Derneği'nden kuş gribi tehdidine karşı uyarı: Önlem alınmazsa salgın olabilir
19:33
4 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
'Bir Garip Orhan Veli'
19:43
13 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
‘İngilizler geçmişte olduğu gibi yeniden bizim demiryollarımıza konacaklar’
07:06
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Yeni ‘çözüm süreci’ tartışmaları
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
14 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
TÖB-SEN Genel Eğitim Sekreteri Serkan Bebek: 'Başka ülkede ödül verilmez, lisansı iptal edilirdi'
12:05
84 dk
HABER MASASI
1990'lar, Türk müziği için bir değişim ve yeniliğin ön planda olduğu bir dönem.
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Yetersiz zekadakilerin bilge olduğu filmler
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
MELİS ELMEN'LE ÇALIŞMA HAYATIM
Emekliler arasındaki büyük eşitsizlik: ‘Acil bir kademeli emeklilik sistemi çıkarılmalı’
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
3 dk
YOL ARKADAŞI
Rize depremi ne anlatıyor?
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:06
84 dk
TARİHTE BUGÜN
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluşu: 'Ayşe tatile çıksın'
20:35
15 dk
ÖZEL HABER
Gazeteci Özuğurlu: Erdoğan'ın 'İsrail ile ilişkileri kopardık' sözü gerçekçi değil
20:53
4 dk
ÖZEL HABER
Trump’ın savunma bakanı adayındaki dövmelerin sırrı ne?
22:22
3 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241115/almanyada-basbakan-yardimcisi-habeck-icin-aptal-mesajini-paylasan-64-yasindaki-emeklinin-evinde-1090461665.html
Almanya'da Başbakan Yardımcısı Habeck için 'aptal' mesajını paylaşan 64 yaşındaki emeklinin evinde arama yapıldı
Almanya'da Başbakan Yardımcısı Habeck için 'aptal' mesajını paylaşan 64 yaşındaki emeklinin evinde arama yapıldı
Sputnik Türkiye
Almanya'nın Bavyera eyaletindeki Bamberg kentinde Yeşiller Partisi lideri ve Başbakan Yardımcısı Robert Habeck'in şikayeti sebebiyle 64 yaşındaki emekli... 15.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-15T23:10+0300
2024-11-15T23:11+0300
dünya
almanya
yeşiller partisi
robert habeck
bavyera
isyana teşvik
angela merkel
el koyma
x
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/03/13/1054880037_0:150:2000:1275_1920x0_80_0_0_05be09ed773ef73e203923ec060ac49e.jpg
Başbakan Yardımcısı Habeck hakkında sosyal medyada 'aptal' dediği gerekçesiyle 64 yaşındaki bir Alman emeklinin evi polis tarafından basıldı.Evi basılan ve X hesabında 900 takipçisi olduğu belirtilen Stefan Niehoff'un bilgisayarına ve cep telefonuna el konulduğu belirtildi. Savcılık tarafından yapılan açıklamada, polis baskını ile neticelenen suç duyurusunu Habeck'in bizzat kendisinin yaptığı dile getirildi.Alman medyasında yer alan bir habere göre, evi basılan Niehoff, eşi ve down sendromlu kızının sabah 6.15'te polis memurları tarafından uyandırıldığı belirtildi. Niehoff'un 'isyana teşvikten' suçlandığı aktarıldı. Niehoff açıklamasında, masum bir görselin evinin basılmasına neden olacağını hiç düşünmediğini vurguladı.Angela Merkel liderliğindeki Alman hükümeti tarafından çıkarılan bir yasa uyarınca, siyasetçiler resmi görevleriyle ilgili olarak karalayıcı yorumların hedefi olduklarını düşündükleri takdirde suç duyurusunda bulunma hakkına sahipler. Yasaya göre böyle bir suçtan suçlu bulunan kişinin para cezasına ya da üç yıla kadar hapis cezasına çarptırılabileği belirtiliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241107/almanya-basbakani-scholz-hukumet-ukrayna-anlasmazligindan-dolayi-dagildi-1090136524.html
almanya
bavyera
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/03/13/1054880037_50:0:1950:1425_1920x0_80_0_0_9764dde77ec8231d7fa4fc6005c9063b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
almanya, yeşiller partisi, robert habeck, bavyera, isyana teşvik, angela merkel, el koyma, x
almanya, yeşiller partisi, robert habeck, bavyera, isyana teşvik, angela merkel, el koyma, x

Almanya'da Başbakan Yardımcısı Habeck için 'aptal' mesajını paylaşan 64 yaşındaki emeklinin evinde arama yapıldı

23:10 15.11.2024 (güncellendi: 23:11 15.11.2024)
© TOBIAS SCHWARZRobert Habeck
Robert Habeck - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2024
© TOBIAS SCHWARZ
Abone ol
Almanya'nın Bavyera eyaletindeki Bamberg kentinde Yeşiller Partisi lideri ve Başbakan Yardımcısı Robert Habeck'in şikayeti sebebiyle 64 yaşındaki emekli Niehoff'un evinde polis tarafından arama yapıldı.
Başbakan Yardımcısı Habeck hakkında sosyal medyada 'aptal' dediği gerekçesiyle 64 yaşındaki bir Alman emeklinin evi polis tarafından basıldı.
Evi basılan ve X hesabında 900 takipçisi olduğu belirtilen Stefan Niehoff'un bilgisayarına ve cep telefonuna el konulduğu belirtildi. Savcılık tarafından yapılan açıklamada, polis baskını ile neticelenen suç duyurusunu Habeck'in bizzat kendisinin yaptığı dile getirildi.
Alman medyasında yer alan bir habere göre, evi basılan Niehoff, eşi ve down sendromlu kızının sabah 6.15'te polis memurları tarafından uyandırıldığı belirtildi. Niehoff'un 'isyana teşvikten' suçlandığı aktarıldı. Niehoff açıklamasında, masum bir görselin evinin basılmasına neden olacağını hiç düşünmediğini vurguladı.
Angela Merkel liderliğindeki Alman hükümeti tarafından çıkarılan bir yasa uyarınca, siyasetçiler resmi görevleriyle ilgili olarak karalayıcı yorumların hedefi olduklarını düşündükleri takdirde suç duyurusunda bulunma hakkına sahipler. Yasaya göre böyle bir suçtan suçlu bulunan kişinin para cezasına ya da üç yıla kadar hapis cezasına çarptırılabileği belirtiliyor.
Olaf Scholz, el canciller alemán, habla durante su rueda de prensa anual de verano en Berlín, Alemania, el 14 de julio de 2023 - Sputnik Türkiye, 1920, 07.11.2024
DÜNYA
Almanya Başbakanı Scholz: Hükümet, Ukrayna anlaşmazlığından dolayı dağıldı
7 Kasım, 14:27
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала