https://anlatilaninotesi.com.tr/20241107/almanya-basbakani-scholz-hukumet-ukrayna-anlasmazligindan-dolayi-dagildi-1090136524.html

Almanya Başbakanı Scholz: Hükümet, Ukrayna anlaşmazlığından dolayı dağıldı

Almanya Başbakanı Scholz: Hükümet, Ukrayna anlaşmazlığından dolayı dağıldı

Sputnik Türkiye

Almanya'da koalisyon hükümetinde yaşanan çatlağın Başbakan Scholz ile Maliye Bakanı Lindner arasında Ukrayna'ya verilecek destek konusunda yaşanan... 07.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-07T14:27+0300

2024-11-07T14:27+0300

2024-11-07T14:44+0300

dünya

almanya

sosyal demokrat parti (spd)

yeşiller

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frank-walter steinmeier

christian lindner

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Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Maliye Bakanı Christian Lindner'in Ukrayna'ya desteği artırma konusunda pasif davranması nedeniyle görevden alındığını belirtti.Almanya'da koalisyon hükümetini oluşturan Sosyal Demokrat Parti (SPD) ile Yeşiller ve Hür Demokrat Parti (FDP) aralarındaki anlaşmazlıklarım altında Ukrayna meselesinin yattığı ortaya çıktı.Basın toplantısı düzenleyen Başbakan Scholz, Lindner'i görevden alma nedenlerinin sorulması üzerine "Sert bir kışla karşı karşıya olan Ukrayna'ya desteğimizi artıracağız. Ancak bir kez daha belirtmem gerekir ki, Maliye Bakanı ülkemizin yararına olan bu öneriyi gerçekleştirmeye hazır olduğunu hiçbir şekilde göstermiyor. Ülkemizin böyle bir tutuma tahammül etmesini artık istemiyorum" yanıtını verdi.Scholz, Ukrayna'ya yardımı artırma kararının ABD seçimlerinden sonra Kiev'e yönelik bir 'Almanya'ya güvenebilirsiniz' mesajı olduğunu kaydetti.Bununla beraber sosyal ahenk, emekli maaşları ve sağlık hizmetleri pahasına Ukrayna'yı finanse etmeye ve ülkenin savunmasına yatırım yapmaya hazır olmadığını söyleyen Scholz, hem güvenliğin hem de ahengin bir arada olması gerektiğinin altını çizdi.Başbakan, "Ukrayna'ya destek ile Almanya'nın geleceğine yatırım arasında bir seçim yapılamaz. Bu, demokrasimizin düşmanlarının ekmeğine yağ sürer" diye ekledi.Almanya Başbakanı Scholz, dün akşam Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier’dan Maliye Bakanı Lindner'in istifasını istediğini belirterek ülkenin zarar görmesini önlemek için bunu yapmak zorunda olduğunu belirtmişti."Cumhurbaşkanı'ndan Maliye Bakanı'nın istifasını istedim. Ülkemizin zarar görmesini engellemek için bu adımı atmak zorunda kaldığıma inanıyorum. Müzakere edebilen, ülkemiz için gerekli kararları alabilecek güce sahip bir hükümete ihtiyacımız var" diyen Scholz, Almanya'da Mart ayında erken seçim yapılmasına olanak sağlamak için Alman Parlamentosu'nun alt kanadı Bundestag'dan güven oyu isteyeceğini söylemişti.Güven oyu istenmesi, Mart'ta erken seçim yolunu açacak bir durum olarak gözüküyor.Lindner'in izlenen ekonomi politikalarından duyduğu memnuniyetsizlik zaman zaman iktidardaki koalisyonun dağılabileceğine dair söylentilerine yol açmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241107/rusya-abd-ermenistani-israrla-ulusal-intihara-surukluyor-1090131562.html

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