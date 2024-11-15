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AFAD, Malatya ve Rize depremlerinin sebebini açıkladı: 'Olağan ve beklenen'
AFAD, Malatya ve Rize depremlerinin sebebini açıkladı: 'Olağan ve beklenen'
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Malatya ve Rize'de meydana gelen depremlerle ilgili AFAD Deprem Daire Başkanı Prof. Dr. Akgün, üst üste yaşanan söz konusu bu depremlerin 6 Şubat'ta meydana... 15.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-15T17:36+0300
2024-11-15T19:00+0300
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Daire Başkanı Prof. Dr. Aykut Akgün, bugün Malatya ve Rize'de meydana gelen depremlerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.'6 Şubat depremleri bir anormalliğin ortaya çıkmasına neden oldu'Deprem Daire Başkanı Akgün, Rize'nin Hemşin ilçesinde 12.02'de meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki depreme ilişkin yaptığı değerlendirmesinde, "6 Şubat depremleri, o kadar büyük boyutta bir enerjiyle ortaya çıktı ki yakın coğrafyadaki bütün deprem üretebilecek kırık hatlarında bir anormalliğin ortaya çıkmasına neden oldu" cümlesini kaydetti.Meydana gelen depremleri bu minvalde değerlendirdiklerini dile getiren Akgün, bu depremlerin sürpriz olmadığını belirterek "Bunlar bizim sürekli gözlem altında tuttuğumuz lokasyonlar. Herhangi bir anormallik olduğunda biz değerlendirmelerimizi ona göre yapıyoruz. Ama şu an itibarıyla herhangi bir sorun yok" dedi.'O bölgedeki depremler olağan ve beklenen depremler'Deprem Daire Başkanı Akgün yaptığı açıklamada ayrıca Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde, saat 10.46'da 4.9 büyüklüğünde meydana gelen depreme ilişkin de değerlendirme yaptı.Akgün bu değerlendirmesinde, 6 Şubat depremleri sonrasında meydana gelen artçılar olarak değerlendirebilecekleri depremlerden biri olduğunu belirterek şu cümleleri kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241115/afad-son-dakika-depremi-duyurdu-rizede-47-buyuklugunde-deprem-1090430790.html
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AFAD, Malatya ve Rize depremlerinin sebebini açıkladı: 'Olağan ve beklenen'

17:36 15.11.2024 (güncellendi: 19:00 15.11.2024)
© AADeprem
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2024
© AA
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Malatya ve Rize'de meydana gelen depremlerle ilgili AFAD Deprem Daire Başkanı Prof. Dr. Akgün, üst üste yaşanan söz konusu bu depremlerin 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerle ilgili olduğunu dile getirdi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Daire Başkanı Prof. Dr. Aykut Akgün, bugün Malatya ve Rize'de meydana gelen depremlerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

'6 Şubat depremleri bir anormalliğin ortaya çıkmasına neden oldu'

Deprem Daire Başkanı Akgün, Rize'nin Hemşin ilçesinde 12.02'de meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki depreme ilişkin yaptığı değerlendirmesinde, "6 Şubat depremleri, o kadar büyük boyutta bir enerjiyle ortaya çıktı ki yakın coğrafyadaki bütün deprem üretebilecek kırık hatlarında bir anormalliğin ortaya çıkmasına neden oldu" cümlesini kaydetti.
Meydana gelen depremleri bu minvalde değerlendirdiklerini dile getiren Akgün, bu depremlerin sürpriz olmadığını belirterek "Bunlar bizim sürekli gözlem altında tuttuğumuz lokasyonlar. Herhangi bir anormallik olduğunda biz değerlendirmelerimizi ona göre yapıyoruz. Ama şu an itibarıyla herhangi bir sorun yok" dedi.
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AFAD son dakika depremi duyurdu: Rize'de 4.7 büyüklüğünde deprem
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'O bölgedeki depremler olağan ve beklenen depremler'

Deprem Daire Başkanı Akgün yaptığı açıklamada ayrıca Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde, saat 10.46'da 4.9 büyüklüğünde meydana gelen depreme ilişkin de değerlendirme yaptı.
Akgün bu değerlendirmesinde, 6 Şubat depremleri sonrasında meydana gelen artçılar olarak değerlendirebilecekleri depremlerden biri olduğunu belirterek şu cümleleri kaydetti:

Dolayısıyla bunun henüz kendisini dengeye ulaştırabilmesi epey zaman alacak. Bundan kaynaklı olarak da o bölgede bu büyüklüklerdeki depremler, son derece olağan ve beklenen depremler. Bununla ilgili herhangi bir durum ekstra söz konusu değil.

Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2024
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AFAD duyurdu: Malatya'da 4.9 büyüklüğünde deprem
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