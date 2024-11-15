Abdulkadir Selvi: DEM’in belediye başkanları arasında 38’inin Kandil tarafından belirlendiği tespit edildi

"Yerel seçimlerden önce DEM’e, devletle problemi olan, yargılamaları devam eden, Kandil’le irtibatı bulunan, PKK’nın belirlediği isimleri aday göstermeyin mesajı verilmişti. PKK ile iltisak ve ilişkisi olmayan isimleri aday gösterdiğiniz taktirde görevlerine devam ederler denilmişti. Ama DEM’in iradesi kendi elinde olmadığı için bunu başaramadılar. Kandil, PKK ile iltisak ve ilişkisi olan, PKK’dan dolayı mahkemeleri devam eden, haklarında soruşturma açılmış olan isimleri aday gösterdi. DEM bölgede 3 büyükşehir, 7 il ve 65 ilçe belediyesini kazandı. CHP’de ise Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in PKK ile ilişkisi artık yargılama konusu. DEM’in belediye başkanları arasında 38’inin Kandil tarafından belirlendiği tespit edildi. PKK ile iltisak ve ilişkisi olan, yargılamaları devam eden, haklarında soruşturma açılan belediye başkanının sayısının 38 olduğu söyleniyor. Bunların arasından Hakkâri, Mardin, Batman ve Hilvan’a kayyum atandı. PKK’yla ilişkisi olan diğer belediye başkanlarıyla ilgili değerlendirme ise sürüyor."