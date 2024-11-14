https://anlatilaninotesi.com.tr/20241114/cumhurbaskani-erdogan-mhp-genel-baskani-bahceliyi-kabul-etti-1090406358.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi kabul etti
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul etti. 14.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-14T18:12+0300
2024-11-14T18:12+0300
2024-11-14T18:12+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
devlet bahçeli
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- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşme, basına kapalı gerçekleşti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241114/ankarada-surpriz-gorusme-erdogan-saat-1800de-bahceli-ile-bir-araya-gelecek-1090386946.html
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recep tayyip erdoğan, devlet bahçeli
recep tayyip erdoğan, devlet bahçeli
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul etti.
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşme, basına kapalı gerçekleşti.